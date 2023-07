Terrible maltrato de una mujer a su hijastra de 4 años en Cúcuta fue grabado en video

Terrible maltrato de una mujer a su hijastra de 4 años en Cúcuta

Un aberrante caso de maltrato infantil se presentó en Cúcuta, donde la madrasta de una menor de edad la golpeó fuertemente para obligarla a comer.

Te puede interesar: Se registraron combates entre el Ejército Nacional y el ELN cerca a Cúcuta

A través de un video de las cámaras de seguridad de la vivienda quedó captado el momento exacto cuando dos jóvenes, una de ellas identificada como Yuri Katherine Manrique, se encontraban sentadas junto a la niña. Yuri Katherine la obliga a comer, mientras la amenaza con un palo que sacó de un recogedor.

No siendo suficiente, la mujer al ver que la menor seguía llorando le pegó en sus piernas, y le dio comida a la fuerza.

Te puede interesar: Video: ladrón fue amarrado con cinta a un poste y obligado a pedir perdón

La abuela de la niña al tener conocimiento del terrible suceso decidió publicarlo en Instagram y las imágenes se han hecho tendencia en redes sociales. Incluso, algunos internautas han hecho un llamado a la Policía y el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), para que tomen cartas en el asunto.

“Buenas tardes, me atrevo a hacer una denuncia pública. Mi nombre es Chiquinquirá Castellano, abuela de la niña Mayreth Valentina Ramírez la cual está siendo maltratada por su madrastra Yuri Katherine Manrique”, escribió en la publicación de Instagram.

De acuerdo con declaraciones de su familiar, ella ya acudió a la Comisaría de Familia y presentó el caso, pero por el momento no ha obtenido una respuesta favorable. “Solo saben darme citas y más citas, pero no me solucionan nada. Hace poco la Policía de Infancia y Adolescencia de la ciudad de Cúcuta conoció mi caso, el cual se dio a conocer a Bienestar Familiar”, reveló.

Te puede interesar: Alcalde de Cúcuta es citado por la JEP obligatoriamente por el cementerio de la ciudad

Además, la abuela de la menor agregó que le dieron cita para el lunes 10 de julio, a la que debía asistir el padre, sin embargo “no se pudieron comunicar con él. Asistí sola a la citación donde me dijeron que ellos como Bienestar Familiar no pueden quitarle el caso a la Comisaría de Familia”, contó.

De esta manera, le sugirieron acudir a un abogado público para el caso. La abuela pide la custodia para cuidar a la pequeña y finalmente su petición fue que el video se difunda para conseguir que las autoridades den una pronta respuesta.

“La verdad me encuentro súper desesperada por mi nieta, no me dan solución, solo citas y más citas y temo por la vida de mi niña. Por favor, quiero hacer esto viral, si alguien puede ayudarnos. Hay que hacerlo viral, esto no puede seguir sucediendo. Los niños no se maltratan”, concluyó.

Hasta el momento las autoridades no se han pronunciado en redes sobre la denuncia de maltrato hecha por Chiquinquirá Castellano.

Más de 11.000 niños han sido víctimas de violencia en Colombia en 2023

Medicina Legal reveló que cerca de 11.441 niños han sido víctimas de violencia infantil en 2023. La entidad precisa que el abuso sexual registra más casos (6.007), seguido de la violencia intrafamiliar (1.844).

Según el reporte, las ciudades donde se concentra el mayor número de denuncias son Bogotá, Cali, Medellín, Ibagué, Santa Marta y Villavicencio.

Los casos de violencia infantil han incrementado en el país, pues Alejandro Ruiz, abogado asesor de Aldeas Infantiles SOS Colombia, precisó en Noticias Caracol que “muchas situaciones de violencia sexual, el 72% (señala Medicina Legal), proviene de familiares o de amigos cercanos a la familia”.

Por otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) aseguró en su último comunicado que el 23% de la población migrante que hay en el país corresponde a niñas, niños y adolescentes, por lo que no solo las víctimas son nacionales y la atención se hace más compleja.