Esta es la historia del Aguardiente Amarillo de Manzanares, la bebida que tiene enfrentada a la Gobernación de Cundinamarca con la licorera de Caldas

Caña gorobeta, anís sembrado en el Cerro Guadalupe y agua pura del nacimiento del río Santodomingo, son los ingredientes que hicieron única esta bebida que le hace tributo al Eje Cafetero.

El Aguardiente Amarillo de Manzanares sigue siendo una de las bebidas alcohólicas predilectas en el país. Su fórmula tiene un toque especial que lo hace irresistible a quienes disfrutan consumir este tipo de licores, que son tan comunes en Colombia.

La combinación de caña gorobeta, anís sembrado en el Cerro Guadalupe y agua pura del nacimiento del río Santo Domingo pertenece a la Industria Licorera de Caldas (ILC); sin embargo, la fórmula fue creada por un campesino de Manzanares en 1885.

El campesino Camilo Jiménez producía una llamativa y exitosa bebida que distribuía por las calles de su municipio y en las poblaciones aledañas. En barriles cargados por una mula, el campesino de Manzanares vendía el licor que rápidamente lo hizo reconocido gracias a su especial sabor.

Es importante resaltar que el color amarillo de este licor no es coincidencia. Como inicialmente se producía de manera artesanal, en los procesos que atravesaba la bebida no se alcanzaba un 100 % de pureza, por lo que no quedaba totalmente transparente.

Sin embargo, ese color lo hacía resaltar entre otros licores similares, por eso, aún cuando la Industria Licorera de Caldas adquirió la formula, mantuvo el amarillo brillante que se asocia con los rayos de sol que brotan de las montañas cafeteras.

La empresa ha resaltado en distintas oportunidades que este producto tiene una historia que lo hace único, que no es inventada y que hace parte de esa mística que caracteriza al Aguardiente Amarillo de Manzanares.

“Es un aguardiente de origen, con una historia muy bonita que queremos resaltar. Todos estos años la Industria Licorera de Caldas ha conservado su fórmula y sus características como el color, el sabor a caña gorobeta y el anís sembrado en el cerro Guadalupe, ubicado en este municipio caldense, configurando un producto de excelente calidad y presentación”, afirmó en su momento Mauricio Vélez Maldonado, gerente de Mercadeo y Ventas de la ILC.

Uno de los últimos cambios en la imagen de este licor

En 2021 la imagen del Aguardiente Amarillo de Manzanares se modificó. La botella en la que se distribuye el licor cambió, con el objetivo de darle aires sofisticados, pero conservando la esencia del pueblo donde nació.

“Queremos que Aguardiente Amarillo empiece a conversar con las juventudes, que lo sientan propio, que se den cuenta que tiene historia y mística. En este momento los productos de origen están marcando la pauta y si hay un aguardiente que tenga muchas cosas interesantes que contarles a los consumidores en ese aspecto, es el Aguardiente Amarillo de Manzanares”, explicó en su momento Enrique Gómez Ramírez, jefe de Mercadeo de la ILC.

Por su parte, Carmenza Posada, jefe de la oficina de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Industria Licorera de Caldas, indicó en entrevista con la Revista Semana que con el nuevo diseño se buscaba traer a colación la imagen del Manzanares en el que nació la exquisita bebida que sigue siendo una de las preferidas, no solo en Caldas sino en otras partes del país.

Posada explicó que se trataba de “una botella luxury, es una botella sofisticada, no es genérica, tiene una base gruesa, es vidrio de alta calidad. La botella no tiene una etiqueta, sino que es estampada en el vidrio directamente. A nivel conceptual es una reminiscencia del pueblo de Manzanares, es un grabado del pueblo original”.