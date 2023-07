Jorge Luis Pinto tumbó un fichaje de peso para Deportivo Cali

Deportivo Cali se sigue preparando para afrontar el segundo semestre de 2023 en el fútbol colombiano. Twitter Deportivo Cali

Deportivo Cali, desde que terminó la Liga Betplay el 17 de mayo, no ha anunciado el primer refuerzo para el segundo semestre, seis jugadores salieron y, por el momento, estaría en duda la continuidad del técnico Jorge Luis Pinto por la crisis económica, que no permite armar una plantilla de alto nivel.

La falta de pagos en los salarios que denunciaron los futbolistas, sumado a que no se concreta un plan para solventar la deuda en la institución, que alcanzaría los 100.000 millones de pesos, afecta a los Azucareros, que deben escapar del descenso en la temporada.

Aunque una de las razones de la inconformidad de Pinto con Cali es el armado de la nómina, el entrenador confirmó que fue el culpable de que el equipo desechara la opción de contratar a un jugador muy conocido en el fútbol colombiano, salió campeón y es catalogado como un líder muy necesario para el club vallecaucano.

“Me sostengo en eso”

En diálogo con el programa radial El Corrillo de Mao, el técnico Jorge Luis Pinto explicó las razones para descartar la llegada de Nicolás Vikonis, portero uruguayo que había aceptado algunos detalles en el contrato que le propuso la junta directiva del Deportivo Cali.

El arquero Nicolás Vikonis proviene del Mazatlán de México. EFE/ Hilda Ríos/Archivo

Según el entrenador de los Azucareros, uno de los argumentos es que le apostará a los guardametas con los que cuenta actualmente, que son Humberto Acevedo, Johan Wallens, Jhon Azcárate y Alejandro Rodríguez, los cuales provienen de las divisiones inferiores del club.

“Hubo una propuesta a través de alguien en el club y una propuesta a través de un gran amigo mío y amigo de él (Vikonis). Hace 15 días les pedí una semana de plazo. Hablé con nuestros 4 arqueros, les dije que venían trabajando varios años en el Cali y que es el momento de responder y hacerse cargo”, dijo Pinto.

Agregó el entrenador que, dependiendo de su rendimiento, irá probando a cada uno de ellos en la formación titular en el segundo semestre: “Ellos van a jugar y me sostengo en eso. Van a jugar escalonadamente. Arranca Johan Wallens y si él no puede viene otro y si no, viene otro. Vamos para adelante”.

El caso de Dawson

La otra razón que dio Jorge Luis Pinto para no aceptar la llegada de Nicolás Vikonis es por lo ocurrido con Kevin Dawson, otro portero uruguayo que arribó al Deportivo Cali en enero de 2023, disputó 10 partidos y se fue en junio por la crisis económica del club.

Según el entrenador, no está dispuesto a confiar nuevamente en un guardameta similar al Charrúa y le apostará a los canteranos: “No nos vamos a poner a matarnos. Me equivoqué con lo de Kevin Dawson. Creímos que era arquero de más nivel, como se lo dije a él. Traer jugadores es un riesgo total y eso nos pasó a nosotros”.

Kevin Dawson jugó 10 partidos con el Deportivo Cali y recibió 13 goles en contra

Cabe recordar que Dawson, en entrevista al programa uruguayo Punto Penal el 21 de mayo, afirmó que le era imposible seguir en el club por la falta de pagos: “Era feo ver compañeros que no tenían plata para comer. Cobré un mes y medio de los cinco que estuve. Desde que llegué al equipo no me cumplieron con lo que habían prometido. Me trataban de mercenario cuando en estos meses que jugué ahí perdí plata”.

Primer fichaje a confirmar

Aunque Nicolás Vikonis no llegó al Deportivo Cali, uno de que sí será confirmado en los próximos días es Luis Sandoval, delantero que quedó libre desde mayo al ser despedido del Junior de Barranquilla, todo está acordado y en los próximos días lo presentarán en el equipo verdiblanco.

Cabe recordar que el Chino se fue del conjunto barranquillero por una serie de escándalos que involucran llegar en estado de embriaguez a un entrenamiento, junto a otros futbolistas, y haber aparecido supuestamente en un video íntimo con una porrista llamada Carolina Noriega.