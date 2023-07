Carlos Vives publicó enternecedor video con su madre: “Ella me enseñó a querer a mi Patria, a escuchar bambucos y torbellinos”

Emotivo mensaje de Carlos Vives a su madre

Carlos Vives se encuentra realizando su Tour de los 30, una gira internacional de conciertos con los que está celebrando los 30 años de su carrera musical y que terminará el próximo 15 de diciembre en El Campín de Bogotá.

Aunque cada concierto tiene su toque especial, el de Neiva se quedó con un importante momento en la mente de los asistentes: el momento en que Carlos sube a su madre al escenario.

El mismo artista retrató el momento con un especial video publicado en sus redes sociales. En la grabación se ve cuando Aracely Restrepo, progenitora de Vives, sube al escenario y lo toma de la mano, mientras es ovacionada por los miles de fanáticos de su hijo que acudieron a verlo en el marco de las ferias y fiestas de San Pedro en Neiva el pasado 2 de julio.

Vives pidió a su madre que saludara a “mi gente” y les explicó a sus fanáticos que no sería el artista que es en la actualidad, de no ser por las enseñanzas de su madre. “Ella me enseñó a querer a mi Patria, a escuchar bambucos y torbellinos, a cantar siempre con alegría en todos los escenarios que visitemos”, resaltó el cantante que a lo largo de sus 30 años de carrera se ha dado a conocer, precisamente, por rescatar y llevar al exterior los sonidos tradicionales de Colombia.

Carlos Vives está festejando 30 años en la música (Franco Menichelli)

En el video, además, se ve que Aracely Restrepo disfrutó no sólo de todo el concierto desde una silla al lado del escenario -junto a su nuera Claudia Elena-, sino que también pasó tiempo de calidad con la familia recorriendo sitios turísticos de Neiva y sus alrededores.

Además, Carlos Vives confirmó que esa no va a ser la única vez que su madre lo acompañe a un concierto o sobre el escenario a lo largo de este tour de los 30. “Mi mamá me acompañó a Neiva y ya se apuntó también para El Campín”, afirmó el samario.

Por otro lado, Claudia Elena comentó la publicación también enviando un mensaje especial a su suegra por compartir el fin de semana de fiesta con la familia, en medio de esta labor con la nueva gira de conciertos de Carlos Vives. “Ara linda que fin de semana tan espectacular contigo. Gracias por las conversaciones largas y llenas de reflexiones, sabiduría y amo”.

Más detalles del “Tour de los 30″ de Carlos Vives

Carlos Vives se presentará junto a La Provincia en El Campín (cortesía)

En la noche del 12 de junio de 1992, el himno de “se sobró, Carlos Vives se sobró” resonaba en el estadio Nemesio Camacho el Campín; luego de que el artista samario realizara su primer show sobre el importante escenario bogotano, como el telonero del mexicano Luis Miguel. Treinta años después, Carlos Vives repetirá la hazaña como show principal.

El 15 de diciembre es el día en el que miles de fanáticos del creador de El rock de mi pueblo podrán verlo tocando en vivo sobre el escenario dispuesto para la celebración de sus 30 años de carrera. Esto coincide también con el lanzamiento de su más reciente álbum “Escalona: Nunca se había grabado así” en el cual reunió a su compadre Egidio Cuadrado y a los músicos de La Provincia para reinterpretar los clásicos escritos por el maestro Rafael Escalona.

“Empezamos con esta historia hace 30 años con mi compadre Egidio, después de Escalona quisimos mostrarle a las generaciones que además de Rafael (Escalona) había un catálogo de compositores maravillosos de diferentes regiones de La Provincia ... Luego empezamos a hacer canciones nuevas con nuestra música tradicional y nació La tierra de olvido, Tengo fe, El rock de mi pueblo, Corazón profundo, Cumbiana y empezamos a explorar esa herencia musical”, señaló el cantante.