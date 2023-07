Millonarios deberá pagar millonaria multa por el comportamiento de sus hinchas en la final ante Nacional

El uso de polovora en el Campín le pasó factura al conjunto Embajador. (Colprensa - Camila Díaz)

La final que protagonizaron Atlético Nacional y Millonarios es considerada por muchos como la más importante del fútbol colombiano por ser dos de los equipos con más títulos del país, además de la rivalidad entre ambas hinchadas.

Luego del empate sin goles en Medellín, la estrella del primer semestre se definió en el Nemesio Camacho El Campín. A pesar de ir perdiendo en el primer tiempo con gol de Jefferson Duque, los dirigidos por Alberto Gamero lograron sobreponerse con el empate convertido por Andrés Llinás, que devolvió la fe al conjunto bogotano, que se proclamó campeón del balompié cafetero tras cinco años de espera.

Como en la gran parte de los 180 minutos de la final, en la tanda de los penales Millonarios fue mejor que Atlético Nacional, que tuvo que conformarse con el subtítulo en la capital de República.

Fue una auténtica fiesta la que se vivió en el Coloso de la 57, que se vistió de azul para celebrar la estrella 16 de Millonarios. Sin embargo, las celebraciones pasaron factura al cuadro capitalino, que fue sancionado por Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional.

Por el uso de pólvora a la salida de los equipos, el cuadro Embajador fue castigado: “El Comisario de Campo informó: “Partido de final vuelta Millonarios vs. Atlético nacional en la cual se reportan las siguientes conductas 1, En la salida de los clubes, Actos protocolarios se evidencia bengalas y pirotecnia por parte de hinchas ubicados en tribuna Sur y bengalas rojas en la tribuna norte respectivamente”.

A lo anterior se sumó el ingreso de personal no autorizado de acuerdo con el reporte del Comisario de Campo:

“El club local no cumplió con el protocolo de premiación en el aspecto que dejaron pasar a la cancha a los familiares y personal no autorizado ‘que no tenían manilla’ al terminar el partido, en los actos de premiación del campeón y foto oficial del patrocinado”.

Frente a estos hechos, el onceno bogotano también fue castigado económicamente:

“Azul & Blanco Millonarios F.C. S.A. (“Millonarios”) sancionado con multa de once millones seiscientos mil pesos ($11.600.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 78 del CDU de la FCF; en el partido disputado por la 2ª fecha de la final de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2023, contra el Club Atlético Nacional S.A.”.

Así será la pretemporada de Millonarios tras el título

Millonarios recién terminó sus partidos válidos por el primer semestre de 2023 con un positivo balance del título de la Liga BetPlay Dimayor, pero con el sin sabor de haber quedado eliminado de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana tras perder los últimos partidos en condición de visitante ante América MG en Brasil y Defensa y Justicia en Argentina. El equipo de Alberto Gamero deberá pasar rápidamente la página y comenzar a preparar un nuevo campeonato.

El cuerpo técnico dio de alta al plantel Albizazul luego de aterrizar en Bogotá el viernes 30 de junio, tras visitar al Halcón de Varela en la Sudamericana. Luego de tres días de descanso, el plantel volvió a entrenamientos el martes 4 de julio para iniciar la recuperación de una extenuante temporada. Dos días después, el vigente de Colombia viajarán a Miami, Estados Unidos, para enfrentar a Atlético Nacional en el partido amistoso llamado El Clásico Colombiano.