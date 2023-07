Padres de la sargento secuestrada junto a sus hijos por el ELN ofrecen canjearse

ELN secuestró a la sargento Ghislaine Karina y sus hijos en Arauca, la mamá de la uniformada entregó detalles de la última vez que intercambió mensajes con ella. Infobae/Archivo.

El 5 de julio, Colombia se despertó con la noticia del secuestro de la sargento Ghislaine Karina Ramírez y de sus dos hijos de seis y ocho años. La mamá de la sargento, la señora María Nancy Chitiva, pidió al ELN que no le hagan daño a sus nietos ni a su hija y que se los regresen pronto. También entregó detalles de las últimas comunicaciones que tuvo su familia con la sargento Ramírez, en los que le decía que sentía miedo porque la vía en la que se movilizaba hacia Arauca estaba muy sola.

“Las Fuerzas Militares nos han dicho que tienen el control de todo, que ya el Gaula de la Policía, el Gaula del Ejército, ya están desplegados para que hicieran la búsqueda de ella y de los niños. Eso nos han dicho. Y que si sabemos algo que les comuniquemos a ellos de algo que nos enteremos. No nos han dicho nada más”, le contó María Nancy Chitiva a Sigue la W de W Radio

La madre de la sargento Ramírez también dijo que la última vez que habló con su hija fue el lunes, 3 de julio a eso de las 5:28 p. m., cuando estaba en Bogotá y contó que Ghislaine Karina no hacía mucho que había sido trasladado a Arauca, aunque había solicitado un traslado a Bogotá para poder atender mejor a su hijo de seis años, que es autista.

“Yo le decía «mami, eso allá es muy peligroso, hable con la coronel y dígale que le ayude para que ese traslado no se lo den para allá», por los niños, también, porque como el niño es autista, entonces yo le decía «mami, las terapias del niño, los controles de él, qué va a hacer allá usted con el niño. El niño se va a atrasar». Entonces me decía «no, mami, allá me dijeron que dizque allá había terapeutas y que podía ponerlo en controles» Le dije yo, «pero no va a ser lo mismo que acá en Ibagué y en Bogotá»”

La señora María Nancy también contó que la sargento Ramírez “se trasladó el domingo a las 3:30 p. m., se fue con los niños para Arauca y nos estábamos comunicando constantemente, enviándonos audios y escribiéndonos por el WhatsApp, y como a las 5:27 p. m., más o menos, yo le envié el último audio. De ahí no volví a saber nada, porque estaba en Bogotá”

Después dijo que su esposo pudo comunicarse con Ghislaine Karina el lunes 3 de julio a las 8:00 p. m. “esa fue la última vez que tuvo comunicación con ella”.

Según los mensajes que intercambió la sargento con su familia, y que reveló Sigue la W de W Radio, Ramírez le decía a sus padres que la vía se estaba tornando peligrosa, porque estaba muy oscura y que casi no había carros.

En uno de los audios que le envió la sargento Ramírez a sus padres se le escucha decir: “Hola pa. Papi, qué pena, pero estaba sin señal, hasta ahorita logré coger señal. Hicimos una parada, la verdad no sé dónde fue que paré, pues para poder descansar y ya pasé Yopal, entonces voy en camino, pa. Por el momento, bien, no ha habido ningún problema”.

El papá de la sargento Ramírez le dijo a su hija que se movilizara de día, que uno de sus hermanos, Juan Camilo, le había recomendado que fuera así, para no exponerse, otra familiar también le advierte al papá de Ghislaine Karina que “no vaya a andar de noche porque es complicado”.

La señora María Nancy también dijo que “ella decía que se sentía insegura porque dijo «esto es solo, mami, todo eso es solo», a mí también me lo dijo y al papá también, le dijo «y no se ve nadie por acá, tengo miedo», empezó a decir que tenía miedo. Le dijo al papá que iban dos motos y en cada una iban dos personas, dos hombres, y que se le había atravesado uno”.

Andrés Ramírez, hermano de la sargento, dio detalles sobre sus sobrinos: “El niño que es autista tiene seis años y la niña tiene ocho años. El niño por su condición necesitaba de sus tratamientos, ella constantemente iba a Bogotá, a Ibagué a hacerle sus tratamientos, y ella estaba pensando eso, estaba esperando el traslado, precisamente para Bogotá para atender bien al niño, pero el traslado le salió fue para Arauca y como dijo ella, «pues órdenes son órdenes» y pasó lo que pasó y lamentable lo que está sucediendo. Yo digo que son personas cobardes sabiendo de la discapacidad que tiene un niño hacer este tipo de cosas”.

La señora María Nancy dijo que están dispuestos, incluso, a intercambiar su vida por la de ellos y que le pide al ELN que le respete la vida a su hija y a sus nietos.

“Así lo ha manifestado mi esposo, porque me preocupa mucho el niño porque él no puede estar separado de su mamá, ella es la que lo controla y es un niño que por la condición del autismo él se desespera mucho, entonces hay que tenerle mucho cuidado. Solo le pido a las personas que los tienen que no le hagan daño, que por favor nos los regresen pronto”.