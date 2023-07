Los curiosos datos “random” que compartió Kimberly Reyes en redes sociales: “Tengo premoniciones, puedo ver y sentir cosas”

Kimberly Reyes, actriz colombiana. Foto: Instagram @kimberlyreyesh

En las redes sociales se van creando todo tipo de dinámicas diariamente para entretener a los usuarios, como es el caso de ‘10 datos random sobre ti’.

Te puede interesar: Jhonny Rivera confesó si quiere tener más hijos: esto fue lo que dijo

Así las cosas, cada quien responde algunas curiosidades sobre su persona, las cuales son un tanto extrañas o que casi nadie conoce. En el caso de Kimberly Reyes, la actriz reveló tener premoniciones. Así las cosas, empezó por escribir en sus Historias de Instagram:

“Veo interrogatorios a criminales haciéndome el skincare antes de dormir. Mi fobia son los sapos y las ranas. Solo me provoca comer chocolate una vez al mes. Siempre que escuchan mis historias de amor me dicen que necesito escribir un libro urgente. Me veo fuerte, pero soy tierna”.

Te puede interesar: Flavia Dos Santos reveló los secretos para tener un buen matrimonio

Posteriormente, entró en detalle de las premoniciones que tiene, además de revelar otros datos como que siempre le está organizando sin permiso las cosas a la gente.

“Tengo premoniciones, puedo ver o sentir cosas de gente que no conozco. No me gusta la sensación de estar mojada, salgo de la ducha completamente seca. Le organizo las cosas a la gente sin que me lo pidan. Prefiero la verdad que la mentira. La música me conecta”.

<br/>

Tener premoniciones y más datos random de Kimberly Reyes

Kimberly Reyes tras sufrir un desbalance hormonal: “el estrés enferma”

La actriz también estuvo respondiendo a algunas preguntas que sus seguidores le plantearon en las redes sociales y una de ellas estaba enfocada en cómo bajó de peso, a lo que la barranquillera respondió:

“La gente cree que fue un tema como que sencillamente me descuidé , no sé, no quería entrenar, no quería hacer nada, pero realmente fue un desbalance hormonal, no estaba produciendo testosterona, no me había hecho exámenes y evidentemente mi cuerpo estaba mostrando síntomas de eso. A mediada que pasó el tiempo, que me relajé, que comencé un tratamiento ahí mi cuerpo se niveló y comenzó a bajar de peso solo. Yo siempre he tenido buena alimentación y buenos hábitos, pero es bueno revisarse de vez en cuando, el estrés enferma”.

Los proyectos más recientes de Kimberly Reyes en la televisión:

Si se habla de los proyectos para la pantalla chica más recientes de la actriz, hay que mencionar su participación en un programa de telerrealidad: ‘Bake Off Celebrity Colombia’, de HBO Max. Junto a otras figuras del entretenimiento nacional como Martina La Peligrosa (cantante), Carlos Vargas (presentador), Mario Ruiz (creador de contenido) y El Pibe Valderrama (exfutbolista), Kimberly Reyes compitió por ser la mejor repostera de todos; puesto que la producción tenía ese enfoque: preparar todo tipo de postres.

Te puede interesar: Claudia Bahamón dividió a sus seguidores: ¿team regia o pijama?

Pero, aunque sobresalió como una de las mejores, la barranquillera fue eliminada. La final estuvo entre Martina La Peligrosa y Natalia Giraldo (influencer), quien se quedó con el título de ganadora. Y no hay que olvidar que los jurados del reality fueron Mark Rausch (colombiano), Paco Roncero (español), además de Juliana Álvarez (colombiana). La producción fue emitida entre octubre y noviembre de 2022 por la mencionada plataforma de streaming.

En la actualidad, no se conoce que Reyes esté enfocada en algún proyecto, por lo pronto, en sus redes sociales se le ha visto centrada en trabajos de publicidad, modelaje y la creación de contenido. Vale destacar que la actriz es fanática de brindar tips sobre belleza y el cuidado de la piel, incluso, tiene una página en Instagram dedicada a este tipo de recomendaciones que se llama ‘Tips by Kim Reyes’.

Por lo demás, solo resta esperar que la barranquillera vuelva a figurar en alguna producción para la pantalla chica, la última telenovela que rodó fue ‘El final del paraíso’, en el año 2019, y en el personaje de ‘Yésica Beltrán ‘La Diabla’'.