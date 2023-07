Los secretos tras el mundo del modelaje webcam: “No es como lo pintan”

La industria del modelaje webcam tuvo un auge tras la pandemia del Covid 19. (foto: Datos curiosos del webcam)

En Colombia la industria del modelaje webcam ha tenido un crecimiento vertiginoso, la generación de contenido erótico a través de videos en vivo se ha posesionado tras la pandemia del Covid-19. Diferentes hombres, mujeres y trans han visto mayor seguridad laboral en este mercado digital que en diferentes trabajos ‘estables’.

Canela* es una muestra de ello, una mujer de 30 años que se graduó como comunicadora social en el 2018 pero desde el 2016 se dedica al modelaje webcam. Ella como otras personas recurrió a la industria webcam para financiar su carrera universitaria, pero tras obtener su título se enfrentó a la realidad de un complejo mercado laboral.

“La principal razón siempre será la falta de oportunidades en este país. Las empresas no tienen un buen salario y las jornadas laborales son muy largas (...) No es como lo pintan, a comparación de un trabajo se gana bien pero no ganamos el dólar como lo pagan, se generan descuentos; aparte de eso, el estudio te quita como cien pesos por dólar más el porcentaje que descuentan que suele ser la mitad de tus ingresos”, indicó Canela al equipo periodístico de Infobae Colombia señalando como factor determinante para continuar con su actividad en el modelaje.

Canela aclaró las complicaciones que ha encontrado, pese a las suposiciones sobre la rentabilidad de esta industria. La mujer mencionó que los estudios donde los modelos trabajan terminan siendo un factor fundamental en las condiciones laborales.

“El problema con los estudios, lo que pasa acá es que el modelaje webcam no es un trabajo totalmente formal, existen muchos tabús que relacionan el campo con la industria porno, además muchos estudios se aprovechan y no pagan prestaciones ni las condiciones mínimas de un trabajo legal”.

Respecto al tema, el trabajador social Ángel Vásquez comentó al equipo de Infobae Colombia que en muchas ocasiones el campo laboral con libertad financiera y de tiempo que creen las personas que es el mundo del modelaje webcam termina siendo explotado indiscriminadamente por estudios inescrupulosos.

“Los estudios son la puerta de entrada de este negocio, pero ellos no siempre dan un buen trato emocional y por qué no decirlo ético a sus modelos, además se lucran prestando los espacios y aparatos de colectividad, enlaces y conexiones, es tan lucrativo que las y los modelos siguen por años en estudios sin saber que pueden acumular el 100% del capital que aseguran sus en vivos”.

Canela habló de problemas de estrés que se manejan como en todo trabajo, aunque la filtración del contenido, el acoso de algunos usuarios y el estigma social pueden traer problemas emocionales en algunos modelos. El apoyo psicológico resaltó la modelo es un tema que suele variar.

“Depende del estudio, normalmente eso lo manejan los estudios grandes que tienen como tal un soporte económico que tienen para dar un acompañamiento psicológico como tal a las y los modelos, pero normalmente no, estos estudios que son demasiados no manejan ese tipo de acompañamientos”.

Aunque no todas las personas que se dedican al modelaje webcam trabajan con estudios, *María quien también accedió a responder algunas preguntas indicó que desde su experiencia el trabajo como modelo independiente le ha resultado más cómodo que en su paso por los diferentes estudios de la capital.

“Yo llevó de modelo independiente como hace tres años y tiene sus pros y contras. Como contra se puede encontrar la disciplina, en un estudio te obligan a cumplir un horario, además los que hacen monitoreo te asesoran para saber qué cosas estás haciendo bien y cuáles mal. Como pros está que tú manejas tu horario, decides cuando vas a trabajar porque no te sientes esclavizada, además las ganancias al 100% son tuyas”.

En su última reflexión Canela analizó el panorama de las y los modelos webcam, la mujer resaltó que el fenómeno en expansión debe tener una razón que no puede ser tomada a la deriva.

“Me parece impactante ver que cada vez que entras a una página, el noventa por ciento de las modelos son colombianas, eso muestra que está sucediendo algo en el país, algo que hace que las mujeres deban recurrir al modelaje como última opción, que no está mal pero sí demuestra que están ocurriendo problemas para que una colombiana pueda acceder a un trabajo ‘legal’”.

* Debido a la solicitud de las entrevistadas sus identidades fueron cambiadas.