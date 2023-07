Con payaso y torta, vecinos celebraron el cumpleaños de los huecos por una obra inconclusa y que parece que no terminará pronto

Los vecinos de la avenida Primera de Mayo, en la localidad de Kennedy, se reunieron para una celebración deshonrosa y es que, con junio (2023) a puertas de terminar, se cumple un año desde que el acueducto inició sus obras de traslado de redes para dar paso a la construcción de la línea 1 del metro.

Con torta y payaso, los vecinos les cantaron a los huecos que debieron haberse cubierto haces meses, pero que, al permanecer abiertos han perjudicado el comercio y la percepción de seguridad de los residentes.

De acuerdo con una de la lideresa Lina García, en entrevista para el matutino de Arriba Bogotá, cansados de la espera decidieron ofrecerle un “ponqué al Acueducto y al IDU, a ver si terminan esta obra. Lleva más de un año. La comunidad está muy afectada, el comercio se ha visto realmente afectado, muchos locales han tenido que cerrar porque está es una obra de traslado de redes de acueducto para el sistema de metro, pero, desafortunadamente, dijeron que eran tres meses y ya va más de un año (…) El avance es nulo y lo que está generando es mucha afectación tanto en temas viales, como en tema de seguridad”.

La obra, que debió entregarse a mediados de septiembre del 2022, permanece inconclusa, sin mostrar avances que permitan cumplir con el nuevo plazo.

Y es que, incluso, quienes no viven en la zona, pero utilizan esta ruta, temen ser víctimas del que se ha convertido en un nuevo foco de delincuencia: “uso bastante la ruta y en las noches la inseguridad que se siente al pasar es terrible. Le exigimos y le pedimos a los encargados de que muestren eficacia en la obra, porque cómo es posible que teniendo la tecnología que tenemos, no le metan ganas, no le metan buen personal. Yo soy ingeniero civil y yo sé cuándo una obra se retrasa. Si son tres meses lo normal es que se alargue por mucho un 50% de más, por mucho el doble (…) no es posible, queremos y le exigimos al IDU y al Acueducto que tengan eficacia en su ejecución”.

Es así como, en medio del desespero, decidieron retomar una práctica que, aunque vergonzosa, servía para llamar la atención del Distrito hace 30 años:

“Que están trabajando, que en teoría vana a entregar la obra en agosto. Pero lo que se ve es que no hay un avance. Eso mismo nos dijeron hace un año y, desafortunadamente, tuvimos que acudir a la misma estrategia que pasaba en los 90s para que le pusieran cuidado a una obra: traer un payazo y hacerle un cumpleaños al hueco, a todos los huecos que están sobre esta obra, para ver si así se compadecen de esta comunidad que está muy afectada por el abandono”, lamentó la lideresa.

Carril de puente vehicular en la primera de mayo estará cerrado durante lo que resta del 2023

Con el fin de iniciar con las obras de pilotaje, construcción de pilas y cimentación de apoyo asociadas con las obras de la Primera Línea del Metro de Bogotá (PLMB), el 30 de junio la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el cierre parcial del carril Norte y de la zona de seguridad (tope llanta), en sentido Oriente-Occidente del puente vehicular de la Avenida Primero de Mayo por la Avenida Carrera 68 sobre el costado Oriental.

De acuerdo con el cronograma presentado por el contratista y en cumplimiento del Contrato EMB-163-2019, estas actividades de obra iniciarán a partir de las 7:00 a.m. del viernes 30 de junio de 2023 y finalizarán aproximadamente en seis meses, a finales de este 2023 o enero del 2024.

Plan de Manejo de Tránsito (PMT):

Con el fin de facilitar la ejecución de las actividades de obra y garantizarles la movilidad a todos los usuarios de la vía, la Secretaría de Movilidad autorizó un plan de manejo de tránsito para disminuir al máximo el impacto de este frente de obra en la movilidad por esta zona de la capital colombiana.

Tránsito de vehículos particulares y transporte público

Los usuarios que transitan en sentido Oriente – Occidente por la avenida Primero de Mayo, continuarán transitando por los dos carriles que quedarán habilitados, junto a la zona de obra (Mapa 2 – color rojo).

Los paraderos y rutas de transporte público no tendrán modificaciones en su localización y recorridos actuales.

Tránsito peatonal