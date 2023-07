Denuncian amenazas contra un gobernador indígena de Caldas: “A usted no lo van a poder proteger”

El Cridec había denunciado en mayo el asesinato de otro líder indígena en Caldas. Colprensa.

El Consejo Regional Indígena de Caldas (Cridec) denunció, en un comunicado a la opinión pública, que el gobernador indígena de la parcialidad El Palmar, de Filadelfia (Caldas), Narcés Guasarabe Córdoba, fue amenazado por actores desconocidos.

“Perro no va a salir con la suya “vaya querido Narcés” se equivocó, usted tiene hijos, lo mejor era que te hubieras callado esa geta “una bala en cabeza te va a estropear”, de hecho, me tienes muy jodido para seguir vivo, entiendes todo lo que te he dicho (sic)”, dice parte de la amenaza que recibió el líder indígena y que replicaron en el documento donde las hacen públicas.

Debido a la situación de riesgo en la que se encuentra, tuvo que salir desplazado de su territorio, pero de eso ya está enterada la persona que lo amenaza. “He venido para verte la cara, así podré reconocerte, será lo último que contemples en este mundo, tienes miedo gonorreíta, ya averigüé que usted no está por Filadelfia, un día volverá a su casa, de mí no te escapas, a usted no lo van a proteger toda la… No descansaré hasta encontrarte, tenga en cuenta eso en su cabeza, sapo, ya sabe por qué lo digo, sapo perro (sic)”, añadió el actor desconocido.

Frente al caso, el Consejo aseguró que ha habido negligencia por parte de las instituciones encargadas de brindar seguridad a los ciudadanos y a la población indígena. “Es lamentable este tipo de accionar en contra de nuestros líderes indígenas y la negligencia institucional para brindar medidas de protección efectivas, en cumplimiento a la medida cautelar otorgada por la Cidh (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), aun estando en riesgo de violación al derecho supremo de la vida”, aseguró el Consejo Regional Indígena en el comunicado.

El Cridec también aseguró las amenazas que se presentaron en contra del líder indígena representan un riesgo no solo para su integridad física y psíquica, sino también para la cultura del pueblo, su organización, su territorio y su autonomía.

“Hemos tenido que soportar históricamente diversos conflictos de violencia, profundizados por amenazas y ataques de diferentes actores armados y no armados, hemos denunciado públicamente y ante los entes competentes la sistematicidad de estas agresiones”, puntualizó el Consejo.

En esa medida, hicieron un llamado al Gobierno nacional para que atienda la situación de manera inmediata. También mencionaron a la Fiscalía General de la Nación, para que investigue el caso y evite la impunidad.

Asimismo, solicitó a la Unidad Nacional de Protección que otorgue las medidas de protección necesarias para salvaguardar la vida del líder indígena. Al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo y demás instituciones competentes, les pidió verificar la situación de orden público que se está presentando en la que la comunidad indígena se ve afectada. “Que se haga el debido control para que no se vulneren nuestros derechos humanos y fundamentales como pueblos originarios”, concluyó el Cridec en el comunicado.

Asesinato de líder indígena en Caldas

En mayo de 2023, el Consejo también emitió un comunicado de rechazo por el asesinato del líder indígena, médico tradicional - jaibaná de la parcialidad de Dachijoma, en Anserma (Caldas), Carlos Osorio Jaramillo.

De acuerdo con el Cridec, el líder fue interceptado por hombres armados el siete de mayo a las 7:00 a. m., cuando regresaba a de visitar a su hijo en el municipio de Mistrató y se dirigía hacia Aserma con su esposa. El homicidio fue perpetrado en la vereda El Silencio, en el río Chamí de Mistrató, Risaralda.

“Rechazamos esta ola de violencia estructurada y sistemática en contra de nuestros líderes indígenas, que ha silenciado la voz de nuestros mayores y defensores, lamentamos profundamente esta tragedia que hoy arrebata la vida de un aguerrido líder de la medicina ancestral”, señaló el Consejo.

Desde el Cridec pidieron al Estado colombiano implementar estrategias para salvaguardar la vida de las comunidades indígenas y, además, solicitaron celeridad en la investigación del caso y la de los responsables.