Las recomendaciones de cinco secretarios de Claudia López al próximo alcalde de Bogotá

Las cabezas de Integración Social, Ambiente, Salud, Hábitat y Desarrollo Económico coincidieron en este pedido. (Infobae)

Aunque el Sistema de cuidado que tiene Bogotá ya es una política pública de ciudad, lo que de alguna manera asegura su continuidad en el tiempo, en pleno año electoral siempre surgen preguntas alrededor de lo que será prioritario para la próxima administración que se elegirá en octubre: ¿Qué pasará con un sistema que hoy tiene 19 manzanas del cuidado, cerrará el 2023 con 20 y proyecta traducirse en 45 manzanas para el 2035?

Pues bien, en el marco del Women Deliver 2023, una conferencia regional sobre género que se está adelantando en Bogotá, Infobae Colombia habló con seis secretarios del Gobierno distrital, sobre cuál debe ser el futuro de esta política pública.

La respuesta de los cinco es unánime: ”Esta no es una bandera que le pertenece a Claudia López, sino a Bogotá, y por tal motivo deberá ser protegida por la próxima administración, sea del corte político que sea”.

Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente

Considerando, y esto es clave, que el sistema de cuidado quedó incluido en el ordenamiento territorial de Bogotá, lo que significa que, en adelante, la planeación urbana deberá pensarse en esta lógica, tanto como en la lógica provista por la Estructura Ecológica Principal, de acuerdo con la secretaria de Ambiente no debe haber un solo sector que se dedique al cuidado de las mujeres, y que por tal motivo es imperativo que se le dé continuidad como está concebida hoy.

“Pensar el cuidado en el ordenamiento territorial no es algo tan extraño, en cuanto a que esta Administración hizo que todos los sectores sean responsables del mismo. Estamos utilizando todos los equipamientos disponibles, no estamos esperando nuevas edificaciones ni construcción de nueva infraestructura. Yo creo que haber incluido el cuidado en el ordenamiento es fundamental no solamente para que nadie lo eche para atrás, porque todo se puede echar para atrás si hay la voluntad política para eso, sino porque hoy es una bandera de los ciudadanos y no de las administraciones. El Sistema de cuidado no es de Claudia López, no es de un político. Es un servicio. El sistema del cuidado, así como la estructura ecológica principal, hay que reconocerlo y honrarlo, y seguir prestando estos servicios es responsabilidad de quien llegue a la Alcaldía”, le dijo a Infobae Colombia la secretaria de Ambiente.

Alfredo Bateman, secretario de Desarrollo Económico

De acuerdo con el secretario Bateman el Sistema de cuidado es una victoria y una reivindicación de las mujeres cuidadoras de la ciudad de Bogotá, en donde hay alrededor de 1.200.000 mujeres que se dedican a las tareas del cuidado no remunerado.

“Yo no creo que ningún candidato quiera dejar de lado una parte tan importante de su electorado y creo que cualquiera que aspire a tener el más alto cargo de la ciudad tiene que llegar pensando en cómo va a fortalecer y ojalá mejorar y reforzar el Sistema de cuidado. Quien llegue deberá seguir pensando en programas encaminados a la generación de empleo, de ingresos, de emprendimiento, de fortalecimiento empresarial, pues la autonomía económica de las mujeres es clave para avanzar en esa reivindicación de los derechos y en esa deuda histórica. Esta debe ser una prioridad para el próximo alcalde o alcaldesa”, le dijo a este medio de comunicación el secretario Bateman.

Y añadió que, tan solo en la ruta de generación de ingresos, de marzo de 2022 a abril de 2023, se han hecho cerca de 20.000 atenciones y 2.000 mujeres que han buscado servicios en las manzanas han encontrado empleo formal a través de esa ruta.

Alejandro Gómez, secretario de Salud

Como el Sistema de cuidado involucra a varias entidades distritales que comparten la corresponsabilidad de cuidar a las mujeres cuidadoras, de acuerdo con el jefe de la cartera de Salud, Alejandro Gómez, “lo primero que tenemos que lograr es que el Sistema de cuidado continúe. Desde el punto de vista de la salud, nosotros hemos contribuido con una expresión bajo la cual hemos tratado de que la salud se acerque a la gente y no la gente a la salud, y eso es lo que ha pretendido Salud a mi barrio y Salud a mi vereda, que ya pasaron el millón de personas atendidas (más de la mitad mujeres y buena parte de las mismas, mujeres cuidadoras:

“Lograr que las mujeres cuidadoras que cuidan a personas con enfermedades crónicas puedan ser atendidas en su hogar para que liberen tiempo, obligaciones del cuidado y se equilibre un poco la balanza. Así que, desde Salud, esperamos que la próxima Alcaldía, ocúpela quien la ocupe, continúe con este modelo. Si logramos que esto perdure en Bogotá el cambio para las mujeres perdurará”, indicó a Infobae el secretario Gómez.

Margarita Barraquer, secretaria de Integración Social

Por su parte, la secretaria Barraquer fue clara en un principio: “Darle continuidad a este sistema no es una solicitud nuestra: es una solicitud que ya están haciendo todos los ciudadanos de Bogotá. El Sistema de cuidado es hoy reconocido no solamente en el ámbito político, sino también social y comunitario. Las mujeres cuidadoras y las organizaciones de la sociedad civil están alzando su voz pidiendo que el sistema haya llegado para quedarse”, indicó a Infobae la secretaria de Integración Social.

Y concluyó que “nosotros estamos haciendo todo lo que nos permite el marco jurídico en el que actuamos para dejar debidamente instalado el sistema en la arquitectura institucional. Tenemos responsabilidades con toda la población y la población vulnerable con la que trabaja Integración Social ya está incluida en el Sistema Distrital de Cuidado. Es clave que se mantenga”, concluyó la secretaria.

Nadya Rangel, secretaria de Hábitat

Y por último, de acuerdo con la secretaria de Hábitat, Nadya Rangel, “desde la Secretaría de Hábitat hemos contribuido con una política de vivienda con perspectiva de género, reconociendo que las mujeres cuidadoras deben ser priorizadas por la política de vivienda. El llamado a la próxima Administración es que le de continuidad a ver en las mujeres una posibilidad de focalización y priorización, porque son ellas las primeras en perder el empleo ante fenómenos como el de la pandemia. Ellas son las que mas se demoran en recuperarlo y son las que mas rápido caen en la pobreza porque tienen que escoger o entre el cuidado o entre la generación de ingresos”, advirtió a Infobae la secretaria.

Concluyó que desde las manzanas esta secretaría ha tenido dos tareas: la de la educación financiera para la ruta de acceso a la vivienda, y la de priorizar a las mujeres en todos los programas, pues el 73% de los subsidios de Bogotá se han entregado a madres cabezas de hogar.