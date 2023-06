Oferta de Gilinski por Grupo Éxito es “muy mala”: analista analiza la operación

El ingeniero especialista en Economía Sebastián Toro anotó que Gilinski quiere comprar a Grupo Éxito al mismo precio que bajo en la crisis financiera del 2009 y como si tuviera precios del 2006. REUTERS/Luisa González

“Hay una gran oportunidad en cada crisis”. La frase nada más y nada menos es del científico alemán Albert Einstein y parece que al banquero y empresario colombiano Jaime Gilinski le cae muy bien.

Esto, debido a que el también propietario de Grupo Nutresa hizo una oferta pública de adquisición (OPA) de USD836 millones ($3,4 billones) al Grupo Brasileño de Distribución (GPA), que puso en venta las acciones que tiene en el Grupo Éxito para contrarrestar la crisis financiera del Grupo Casino, compañía francesa que es propietaria de este conglomerado de supermercados con presencia en Colombia.

Así las cosas, el GPA tiene hasta el 7 de julio del 2023 para tomar una decisión que beneficie al Grupo Casino, que busca ofertas que le permitan la restructuración que adelanta y cuya fecha límite es el 27 de julio.

Es de anotar que Grupo Casino tiene una deuda neta por USD7.050 millones ($29 billones) y debería pagar USD3.220 millones ($13 billones) en los próximos dos años. Por eso Gilinski habría visto la oportunidad y ofertado por el Éxito menos del valor comercial.

Al respecto, el ingeniero especialista en Economía Sebastián Toro anotó que Gilinski quiere comprar a Grupo Éxito al mismo precio que bajo en la crisis financiera del 2009 y como si tuviera precios del 2006.

“El precio que ofrece Gilinski con Grupo Éxito es una de las valoraciones mas malas y bajas en toda la historia de la empresa. Ofrece cerca la mitad del patrimonio, cuando el promedio histórico es 1,25x y menos de 0,5x EV/EBITDA cuando el promedio está en 8,2x”, indicó.

Señaló que no solo ofrece un valor que raya con una de las valoraciones más bajas en la historia de la empresa y un múltiplo al que no se hacen la mayoría de negocios de este tipo, sino que, además, está por debajo del precio del mercado, ya que el ofertado es de $2.783 por acción, 34% por debajo del precio de mercado ($4.200 por acción).

Sin embargo, hizo una salvedad en cuanto a quién va dirigida la oferta, que es un destinatario directo.

“Pero la oferta tiene destinatario directo. Esa oferta va para GPA. ¿Tienen tanto desespero por vender y regalar así la empresa? Habrá que esperar”, sostuvo Toro al insistir “esta novela apenas comienza”.

Según él, otra parte de la novela es que Grupo Casino realmente necesita ese dinero y aquí Gilinski, como buen negociante, ve esa oportunidad y hace una oferta oportunista en un escenario de necesidad, pues “él sabe que no pierde nada tirándola y de pronto hasta le pica”.

Dijo que en este negocio no hay un tema de minoritarios o fondo, sino que es GPA y Casino y, por supuesto, Gilinki.

“Aquí si no hay más, pero yo como accionista hiperminoritario no vendería. Ahí si nos vamos hasta desliste o lo que venga. No se extrañen que aquí se arme una puja o entren más interesados porque una OPA es una oferta y esta oferta es tan bajita que abre la posibilidad que entren otros actores interesados”, advirtió al recalcar que menos de 5x EBITDA es una ganga para cualquiera.

La oferta de Gilinski

El Grupo Brasileño de Distribución (GPA) precisó que Gilinski presentó a la compañía “una oferta no solicitada, no negociada previamente con la administración, para adquirir la totalidad de Ja participación de la compañía en Almacenes Éxito S.A”.

En los términos de la carta enviada a GPA se informa que la oferta es vinculante (documento que entrega el banco o entidad de crédito en el que se reflejan las condiciones y características del préstamo hipotecario que se compromete a cumplir con su cliente).

También, que Campbelltown Inc u otra entidad a ser determinada después será el vehículo comprador. A su vez, que la oferta tiene un valor equivalente a USD836 millones ($3,4 billones) a ser pagados en efectivo por la totalidad de la participación de 96,52% que GPA posee en Éxito.

En la misma se anota que “el comprador tiene la capacidad financiera para la adquisición y su cierre no está sujeto a la obtención de financiación sujeta a las aprobaciones regulatorias de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)”

De igual forma, que “la adquisición se daría en un contexto de una oferta pública de adquisición (OPA) a ser lanzada por el comprador”. A su vez, que además de la aprobación de la OPA, el cierre de la transacción requiere la aprobación de otras entidades regulatorias (incluyendo antimonopolio) en Colombia y en otras jurisdicciones.