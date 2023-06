Hijo de García Márquez habló de cómo sería la relación de Gabo con el gobierno de Gustavo Petro: “Estaría fascinado con la experiencia”

Gabriel García Márquez junto a su hijo Rodrigo García Barcha.

Una nueva aparición en medios colombianos tuvo el director de cine Rodrigo García Barcha, hijo del nobel de literatura Gabriel García Márquez, luego de que se anunciara su participación en la nueva edición del Festival Gabo que inicia este 30 de junio. Sin embargo, García Barcha sorprendió luego de las declaraciones dadas a Caracol Radio, donde expuso lo que pensaría su padre, si viviera, de la situación política actual del país.

Durante su entrevista con el medio, el colombiano señaló que aún mantiene conversaciones con su difunto padre, como metáfora de las enseñanzas que le ha dejado García Márquez y que aún sigue viviendo a medida que envejece. “Creo que los padres tienden a crecer mucho, se vuelven gigantes después de muertos. A medida que uno va creciendo y los va alcanzando en edad, hay una relación personal muy cotidiana aunque están ausentes” señaló.

Dentro de los temas que tocó y que sorprendió, estuvo el mandato del actual presidente de la República, Gustavo Petro, donde señaló cuál sería la opinión del escritor con el Gobierno nacional. Según las palabras de Rodrigo, el nobel colombiano estaría fascinado con la subida al poder de la izquierda colombiana. “Creo que definitivamente él siempre fue de izquierdas, entonces hubiera estado definitivamente interesado y emocionado en ver cuál sería la experiencia” indicó Rodrigo.

De igual forma, el colombiano resaltó que para su padre este mandato sería toda una aventura, luego de la decisión del país tomada en 2022, de subir al poder a un presidente que quebró la historia de las elecciones, donde la derecha parecía tener un lugar asegurado. Además, Rodrigo resaltó que elegir a un candidato alternativo le generaría más atracción. “no solo de izquierda, sino que no perteneciera a los dos partidos históricos, que eso es igual de importante. Entonces estaría por supuesto fascinado con la experiencia”, indicó García Barcha.

Durante su intervención, Rodrigo también resaltó el papel del periodismo y de lo que él denominó la posverdad, temas que le hubiera gustado conversar con su padre. “Me daría mucha curiosidad por su verso y ver cómo comentaríamos el presente, lo que está sucediendo. Gabo no vio el triunfo de Trump, la guerra en Ucrania y el auge no solo del neofascismo, sino de esta explosión de la no verdad. De las noticias falsas”

Rodrigo García Barcha estará en el Festival Gabo 2023. EFE/Ricardo Maldonado Rozo /ARCHIVO

En otro momento, Rodrigo se refirió al profundo amor que sentía su padre por el periodismo, y sugirió que su progenitor sería muy crítico con las noticias falsas que circulan en un mundo tecnológico. “Yo creo que le parecería gravísimo, él adoraba el periodismo, decía que era la mejor profesión del mundo, y lo que aprendió en el periodismo le sirvió en la narrativa y ficción, lo que aprendió en la narrativa y ficción también le sirvió en el periodismo, pero no para inventar datos”, enfatizó Rodrigo.

El colombiano también se refirió a los pensamientos de su padre respecto a temas como el calentamiento global, el crecimiento de la inteligencia artificial y otros aspectos.

Festival Gabo

La 11° edición del Festival Gabo, que empieza este viernes 30 de junio, promete traer lo mejor de la crónica periodística en español a Bogotá, donde se prevé la visita de importantes personajes como Leila Guerriero y Martín Caparrós, además de la esperada participación de Rodrigo García Barcha, hijo del nobel García Máquez.

El director de televisión dijo que su participación en este festival en versiones anteriores había sido virtual, por lo que no ocultó su emoción de venir a la capital colombiana a disfrutar del festival. “Siempre me sorprende la calidad de los periodistas, la cantidad de los premiados y la cantidad de programas que se organizan. Tiene un gran poder de convocatoria lo que fue originalmente la Fundación de Periodismo y ahora lo que es el Centro Gabo. Me parece impresionante el poder de convocatoria, la reputación que tiene entre los mejores periodistas de habla hispana” indicó en entrevista para Caracol Radio.