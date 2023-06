El actor Mauricio Bastidas regresó al quirófano y mostró parte de su cirugía: “Siento si te decepciono”

Mauricio Bastidas estuvo despierto durante la intervención | Foto: Instagram @maurobastidas

El nombre de Mauricio Bastidas ha sido titular de varias noticias en los últimos años por los accidentes y situaciones que han puesto su vida en riesgo.

Te puede interesar: Así es la relación de Sebastián Martínez con la hija de Kathy Sáenz

Y es que el actor estuvo al borde de la muerte en julio de 2020, luego de recibir un disparo en la cara en medio de un atraco; también en noviembre del mismo año, cuando se contagió de covid-19 y estuvo en una Unidad de Cuidados Intensivos; o en mayo de 2023, tras accidentarse a 80 kilómetros por hora en su moto.

Por sorpresa para sus seguidores, Mauricio Bastidas volvió al quirófano el 27 de junio del 2023, pero no por temas de salud, sino estéticos, ya que se realizó una cirugía en el abdomen.

Todos los detalles del ante, durante y después, fueron compartidos en redes | Foto: Instagram @maurobastidas

Así lo dejó en evidencia al hacer una publicación por medio de su cuenta de Instagram, en la cual aseguró estar listo para realizarse una lipoescultura de alta definición y quedar como “un modelo”, según dijo el doctor Rodrigo Martínez, quien lo operó.

Te puede interesar: La reacción de Laura Tobón ante halago por tener sus senos naturales

Fue entonces cuando varios internautas reaccionaron al posteo y le dijeron que debía tener cuidado porque parecía estar en “una clínica de garaje”, a lo cual contestó que sus cirujanos cuentan con gran experiencia en este tipo de procedimientos y están totalmente certificados.

Ya durante la cirugía de marcación abdominal (que le habría costado más de 7 millones de pesos), el médico de Mauricio Bastidas mostró parte del proceso y el actor se encargó de publicarlo en sus redes.

Mauricio Bastidas tras su cirugía | Foto: Instagram @maurobastidas

En otro video, el cirujano Rodrigo Martínez muestra cómo quedó el también cantante. No obstante, advirtió que los resultados se verán a la perfección en cuanto la zona ambdominal se haya desinflamado por completo.

Te puede interesar: Yailin se sinceró sobre su relación con Anuel y en el nuevo video de su canción ‘Narcisista’ reveló una faceta del cantante que pocos conocían

Como era de esperarse, las críticas hacia ’Mauro’ no pararon en sus redes sociales, por lo cual él decidió responder en la mañana del 29 de junio con un par de mensajes en Instagram.

“Si a usted no le gustó lo que yo me hice, muy demalas porque a mí me encantó ¡Yo quedé feliz! Más bien busque de Dios (...) Lo siento mucho si te decepciono con mis publicaciones, pero es que nadie te obliga a verme. Mejor deberías publicar lo que se de la gana en tus redes y ya ¡Es lo mejor!”, aseveró Mauro Bastidas.

Por ahora, los seguidores del actor de ‘Pandillas, guerra y paz’ y ‘Tres Milagros’ están atentos a que él comparta cómo quedó tras su cirugía estética.

¿Cómo se accidentó Mauro Bastidas en su moto?

El siniestro ocurrió el 20 mayo, cuando él se movilizaba por una carretera del Valle del Cauca a una velocidad de 80 kilómetros por hora y no alcanzó a esquivar un hueco que había en la vía.

“La camioneta que iba delante mío esquivó el hueco, pero yo no pude hacer nada y lo cogí todo entero, entonces la moto se ancló y yo salí volando. La moto se volcó, empezó a dar vueltas y me cayó en el pecho, por lo que me fracturé una costilla. Aquí donde me ven estoy sedado porque el dolor es agudo”, explicó.

El actor fue trasladado a una clínica en Tuluá, donde permanecerá hasta próximos días | Video: Instagram @maurobastidas

Según Mauro Bastidas, gracias a los elementos de seguridad que suele portar cuando conduce su vehículo el accidente no pasó a mayores. Sin embargo, culpó a Instituto Nacional de Vías (Invias) por lo ocurrido, pues señaló que arreglar este tipo de imperfecciones en la vía es responsabilidad de la entidad.

“Los hago responsables por el accidente y por mi incapacidad (...) Tienen que hacerse responsables porque para eso uno paga impuestos y peajes. Esto fue a cinco minutos del peaje de Riofrío (Valle del Cauca), yendo hacia Roldanillo (...) No puedo voltearme, me duele hasta el culo y ni ir al baño lo puedo hacer tranquilo”, concluyó en aquella ocasión.