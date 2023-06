Rodrigo Lara presentó su lista de candidatos al Concejo de Bogotá y a las Juntas de Acción Comunal

Rodrigo Lara irá en coalición con los candidatos del Partido Colombia Renaciente, cuya precandidata hace cuatro años fue la actual senadora Clara López, y el Partido Demócrata Colombiano. (Cortesía Rodrigo Lara)

El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Movimiento Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada, LARA, Rodrigo Lara, quien ya tiene más de 153.000 firmas, presentó este miércoles 28 de junio su lista de candidatos al Concejo de Bogotá y a las Juntas Administradoras Locales (JAL) que irán en coalición con los candidatos del partido Colombia Renaciente y el partido Demócrata Colombiano.

Los 10 candidatos que integran la lista al Concejo por el movimiento LARA y la coalición, cinco mujeres y cinco hombres son:

Gale Mallol Agudelo, Directora de ASOTIC y Ex Edil de Chapinero. Tatiana Margarita Alvear Casas, Madre, abogada de profesión y trabajadora comunitaria en temas de mujer, derechos humanos y justicia social en varias localidades de Bogotá. Claudia Jimena Rodríguez Sabogal, Odontóloga, promotora desde varias agremiaciones de la ciudad en temas de salud, ex candidata al Concejo de Bogotá. Pedro Jair Sánchez Téllez, Líder estudiantil vinculado al gremio de maestros, ex candidato al Concejo de Bogotá. Jaime Ariel Caro Talero, Ex Edil de la localidad de Kennedy con una de las votaciones más altas de Bogotá. Se ha enfocado en la promoción del deporte y la cultura el diferentes localidades de la ciudad. Mildred Casallas de Ángel, Profesional en administración financiera, se ha desempeñado en cargos gerenciales de empresas del sector público y privado. Fue candidata al Concejo de Bogotá. Camilo Andrés Díaz Monguí, Joven emprendedor, ex candidato a Edil en Rafael Uribe. Ha liderado procesos de apoyo y ayudas sociales con programas de alimentación en diferentes localidad de la ciudad. Oscar Armando Rendón Duque, Joven abogado, ex candidato a Edil por Suba, asesor de Rodrigo Lara en el Congreso de la República, desde el año 2015 ha acompañado el equipo LARA en procesos sociales y electorales en localidades de Bogotá. Hilary Tatiana Cagua Castro, joven feminista e influencer, ha denunciado con valentía el acoso a la que se ven sometidas las mujeres en el trasporte público. Ha inspirado a cientos de mujeres a denunciar y cuenta con más de 135 mil seguidores en redes sociales. José Domingo Jiménez Neira, psicólogo, abogado, trabaja en comunidades con jóvenes como director de Juventudes de ICT International y la Fundación de Voluntariados El Sembrador.

Para las Juntas Administradoras Locales, se ha organizado un equipo de 80 candidatos, en 15 localidades de Bogotá, que irán en coalición con los dos partidos ya mencionados.

Estas mismas están conformadas por mujeres líderes en procesos sociales de comunidades, jóvenes emprendedores y liderazgos en campos deportivos, sociales y económicos. Y a ellos se suman ex miembros de la Fuerza Pública, con gran conocimiento en temas de seguridad de Bogotá.

El Partido Colombia Renaciente tiene sus orígenes en el proyecto político Tu Bienestar, Mi Compromiso, gracias al cual en el año 2018 el candidato Jhon Arley Murillo Benítez obtuvo una curul por Circunscripción Especial Afrodescendiente en la Cámara de Representantes en Colombia.

Por este partido político, además, se alcanzó a lanzar la actual senadora del Pacto Histórico Clara Lópes Obregón a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones del 2019. No obstante, desistió de su intención el 27 de julio de 2019. “En Colombia Renaciente decidimos no presentar la candidatura a la Alcaldía para no dividir y más bien unir. Desde el Concejo de Bogotá le devolveré a la ciudad todo lo que me ha dado”, trinó López en esa fecha.

Este partido se basa en la filosofía africana Ubuntu, donde el bienestar colectivo se representa en “si tú estás bien, yo estoy bien” y “soy porque somos”.

Y el partido Demócrata Colombiano tiene sus raíces como partido político tras haber inscrito una lista de aspirantes y obtenido una curul en la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial Afrodescendiente en las elecciones realizadas el 13 de marzo de 2022.

Hoy es liderado por Pedro Adán Torres Pérez, palenquero puro y autoridad tradicional del Consejo Comunitario de Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras.

Reivindicación con las comunidades afrocolombianas

Para Rodrigo Lara, la unión con el Partido Demócrata Colombiano y el Partido Colombia Renaciente consolida una apuesta para dar visibilidad y reivindicación a las comunidades afrocolombianas y minorías que no han tenido una verdadera representación ni en las Juntas de Acción Local y el Concejo de Bogotá.

El precandidato invitó a otros aspirantes al Concejo y a las JAL a unirse a su movimiento y dijo que hasta mediados de julio tendrán la posibilidad de postularse como candidatos de su movimiento LARA, con la coalición presentada este miércoles 28 de junio.