Maluma habló sobre Madonna y ‘Medallo’ en el mapa: “Ocho días antes me canceló”

Maluma reveló lo difícil que fue tener en a Madonna en su concierto. REUTERS/Mario Anzuoni

Medallo en el mapa ha sido uno de los conciertos más ambiciosos que un artista ha traído al estadio Atanasio Girardot, no solo por la infraestructura de un escenario 360°, sino por la presencia de la mismísima Madonna como artista invitada. Maluma fue el artífice de este hito musical en su natal Medellín y señaló que está pensando en la versión 2.0.

Sin embargo, en una reciente entrevista en España, el artista paisa reveló algunos detalles de su relación con la reina del pop y lo difícil que fue lograr que ella se presentara junto a él. Juan Luis reveló que a pesar de su amistad con Madonna, le tuvo que rogar para que aceptara estar en su concierto.

“Ocho días antes del concierto me canceló”, recordó Maluma en su entrevista con el programa El Hormiguero, y señaló que “yo casi me muero, casi me desmayo”. Según el cantante de Coco loco, la Reina del Pop había aceptado ser su invitada en el concierto en el Atanasio, pero se arrepintió días antes porque tenía asuntos familiares que resolver.

Maluma le rogó a Madonna para que cantara a Medellín

La reina del pop acompañó a Maluma en su concierto en el Atanasio Girardot

Maluma reconoció que tiene una gran amistad con Madonna y que respeta la trayectoria de la artista en la industria musical, pero cuando recibió una nota de voz de tres minutos de la cantante explicándole que no podría acompañarlo en Medellín en el mapa, tuvo que pedirle que no le cancelara.

“La llamo y le digo: ‘Lo siento, reina, tú eres la diosa, la mamá de los pollitos, pero no me puedes quedar mal’; literalmente le rogué”, recordó el paisa señalando que estuvo a punto de llorar por la situación. Para Maluma Medallo en el mapa ha sido su mejor concierto, pero por esto “estuvo a punto de ser el peor”.

Finalmente, Madonna cedió ante las súplicas del joven paisa y señaló que la única manera en que podría estar en el concierto era “de entrada por salida”. La artista tenía que cumplir con sus compromisos, por lo que viajaría para llegar a los ensayos, se presentaría e inmediatamente viajaría de regreso.

Maluma y Madonna durante los ensayos para "Medallo en el mapa"

Efectivamente, la situación se resolvió y Madonna logró presentarse junto a Maluma ante más de 54.000 personas que estaban en el estadio Atanasio Girardot y quienes lo vieron a través de la transmisión en vivo de Amazon en más de 240 países.

Juan Luis Londoño señaló que, incluso, para la Reina del Pop su concierto Medallo en el mapa fue una apuesta que la sorprendió. “Ella ya había ido a Medellín, se había presentado en el mismo estadio, pero la tarima era endstage, pero cuando ella sube al escenario 360°, que miras y hay gente por todo lado me mira sorprendida”.

“Yo sentí que sin importar los años que uno lleve de carrera, siempre hay un punto en el escenario en el que uno siempre se va a seguir sorprendiendo, que le va a causar a uno esas cosquillitas, me dio mucha alegría que Madonna disfrutara ese momento conmigo”, recordó Maluma.

Madonna, en la casa de Maluma

Madonna se hospedó en la casa de Maluma para su concierto en Medellín

Maluma también reveló que lo más difícil no fue sólo convencer a la cantante de venir a Medellín, sino atenderla a ella y su equipo en su propia casa, pues la estrella internacional no estuvo en un hotel. “No fue nada fácil porque no era ella sola ... había 27 personas en la casa”.

El artista paisa reveló que ese día justo tuvo un incidente que hizo que Madonna se enojara con él. “De un momento a otro se quemó la planta de energía de la casa, por el exceso de uso por 27 personas. Me llama ella, a los gritos. ‘¡Juan Luis, tu casa no tiene energía! ¿Ahora qué carajos voy a hacer?”

En ese momento, Maluma señaló que le pasó “la papa caliente” a su asistente para que resolviera la situación. Señaló que tuvieron que atender rápidamente todo con más plantas de energía, pero concluyó diciendo que “todo valió la pena porque el concierto quedó para la historia”.