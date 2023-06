Denuncian penalmente a hermano de Secretario de Seguridad de Cali: ¿por qué?

El exministro de Justicia indicó que el denunciado lidera una organización encargada de causarle daño a su campaña política y desprestigiar su buen nombre. EFE/Chema Moya

El exministro de Justicia y actual precandidato a la Alcaldía de Cali, Wilson Ruiz, interpuso una denuncia en contra del hermano del secretario de Seguridad de la ciudad, al cual sindicó de liderar una organización encargada de causarle daño a su campaña política y desprestigiar su buen nombre de cara a las elecciones regionales de octubre de 2023.

El denunciado penalmente por injuria y calumnia es Nardy Dranguet, hermano de Jimmy Dranguet, que oficia como representante legal de Convergencia Afro Cali, grupo al cual Ruiz acusó de querer desacreditarlo en medio de los encuentros que adelanta el exministro en sus aspiraciones por llegar al puesto que hoy ocupa Jorge Iván Ospina.

El precandidato señaló que los miembros de dicha organización han creado cuentas falsas en Twitter, a través de las cuales han difundido mensajes e información que atenta contra su campaña e integridad, basándose en algunas presuntas prácticas que habrían llevado a cabo integrantes del equipo de trabajo del exministro.

“Personas inescrupulosas y malintencionadas, a través de mensajes en cuentas de Twitter, realizan afirmaciones de que tienen información de que mi campaña es una mafia y que estas firmas son de 20.000 personas que ya fallecieron y 30.000 de personas privadas de la libertad y sindicados, siendo esto un hecho muy grave”, indicó Ruiz en la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la Nación.

En medio de una rueda de prensa que ofreció en la capital del Valle del Cauca, el precandidato manifestó que las acusaciones de las que ha sido víctima a través de redes sociales carecen de fundamento y tienen netamente la intención de causar daño a las personas que lo han acompañado a lo largo de su campaña así como a él mismo.

“Realizan acusaciones sin ninguna prueba de ello, todo con el fin de causar daño y desprestigiar así el buen nombre de las personas que hemos luchado por sacar adelante este proyecto y directamente el mío, pues soy yo quien representa el movimiento significativo de ciudadanos S.O.S por Cali”, indicó el exministro.

En la rueda de prensa, el precandidato entregó un boletín de prensa en el cual hay varios pantallazos de una cuenta en Twitter que sería del grupo Convergencia Afro Cali. En una de las imágenes se ve la foto del denunciado junto con un número de celular, indicando que él sería el responsable de la información que se ha publicado desde aquella cuenta al ser el propietario de la línea.

Imagen que adjuntó Wilson Arias a la denuncia que interpuso ante la Fiscalía General de la Nación. Foto: Departamento de prensa Wilson Ruiz

Además de ello, en el documento entregado por Ruiz aparecen mensajes como: “Más de 15 mil de sus firmas, son de personas que ya fallecieron” y “esas firmas deben revisarlas muy bien, tenemos información que indica que más de 20 mil de ellas son personas que ya fallecieron, más de 30 mil son personas que se encuentran privadas de la libertad y sindicados…es una mafia lo que hicieron para recolectar”.

Dentro del boletín se lanzó un llamado a que las campañas políticas de cara a las próximas contiendas electorales se adelanten con la mayor transparencia posible: “Los caleños queremos una campaña limpia y sin agravios. Apenas estamos entrando a la etapa decisiva del debate democrático y ya empezaron los ataques rastreros, apelando a la calumnia y la mentira”.

Por otra parte, en declaraciones entregadas al diario El País, Nardy Dranguet, sobre quien se interpuso la denuncia, indicó que actualmente no tiene relación alguna con el grupo al cual el exministro de Justicia lo relaciona, a pesar de que si perteneció hace algunos años a la colectividad.

“Los representantes de él me llamaron y yo les expliqué que mi número aparecía en una publicación del 2021, pero que no es el número de ese colectivo. Sí hice parte de ese colectivo de la comunidad afro hace muchos años, pero ya no hago parte de él”, indicó el hermano del Secretario de Seguridad de Cali.