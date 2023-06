Federico Girotti dio la cara tras acto racista contra Felipe Aguilar

Felipe Aguilar fue víctima de insultos racistas por parte de jugador de Talleres de Córdoba. (Foto: Lanús).

Los actos de racismo se están volviendo comunes en las canchas de fútbol, en donde los jugadores han recibido innumerables improperios por parte de la hinchada en las tribunas; sin embargo, también hay casos como el del jugador colombiano Felipe Aguilar, que han sido víctimas de insultos por sus propios rivales.

El juego en el que Lanús derrotó 2-1 a Talleres de Córdoba, en el que actúa el colombiano Diego Valoyes, que marcó el único tanto de su club, se vio opacado por el acto racista en el que estuvo involucrado el defensor central antioqueño Felipe Aguilar, que milita en el cuadro Granate que ofició como local por la jornada 21 de la Liga Profesional de Fútbol en Argentina.

La situación se presentó cuando el exjugador de Atlético Nacional alegó al árbitro Fernando Rapallini un acto de racismo de manera desesperada. Aguilar señaló con su dedo a Federico Girotti mientras decía “es racismo, es racismo”. Esto generó una serie de empujones entre los futbolistas de ambas escuadras, mientras otros se insultaban y el ambiente en el terreno de juego se tornaba un tanto hostil.

A través de sus redes sociales, el futbolista colombiano denunció la actitud del atacante Federico Girotti:

“ORGULLOSAMENTE COLOMBIANO. Repudio fuertemente los ataques racistas en mi contra esta noche en el partido frente a Talleres de Córdoba en la Liga Argentina. No soy ni merezco comentarios de esta índole “colombiano negro de mierda”. Sí, orgullosamente colombiano, representando a mi país en tierras extranjeras; pero esta situación es impresentable. Racismo dentro el terreno de juego por parte de otro jugador fue lo que viví esta noche en La Fortaleza y repudio cualquier acto de racismo, sea en mi contra o en contra de alguien más, como ya se ha visto en diversas ocasiones. Hasta cuando más esta situación”

El defensor central colombiano fue víctima de racismo por parte de un jugador de Talleres. Imagen: @felipeaguilar2/Instagram

Federico Girotti se pronunció tras el acto racista contra Felipe Aguilar

El delantero de Talleres se refirió al acto racista contra el colombiano. Imagen: @fedegirotti35/Instagram

Tras el lamentable hecho que se presentó el sábado 24 de junio, el delantero de la T, se disculpó por lo sucedido en el juego ante Lanús.

“Paso por acá para disculparme por el hecho sucedido ayer frente a Lanús. Me hago responsable de lo que dije, entendiendo que era una ida y vuelta de palabras, creyendo que iba a quedar como algo del partido. Tengo que hacer un meaculpa y entender que todo evoluciona y cambia. Algo que hasta hace no tanto se tomaba como algo habitual, chicaneos dentro de la cancha, etc. Hoy no se toma así”

Y agregó: “Quiero destacar que no fue intencional ser ‘racista’, ya que tengo grandes amigos de diferentes nacionalidades a los cuales aprecio demasiado como para que se entienda o se me tilde de ‘racista’. Insisto, fue algo del partido, lo cual no pensé que iba a generar esto. Estaría bueno que de las dos partes nos hagamos cargo de lo que hace cada uno dentro de la cancha. Si se habla, que se hablen de las dos partes, si no que quede dentro de la cancha y una circunstancia más del partido. Yo me hago cargo de mi parte, espero que cada uno se haga cargo de la suya”.

En lo que va del torneo gaucho, Felipe Aguilar ha disputado por todas las competiciones ocho partidos sin registro de goles y asistencias. En la próxima jornada, el Granate se medirá ante Platense en condición de visitante, el viernes 30 de junio desde las 5:00 p. m. (hora colombiana).