Mike Bahía habló sobre una separación de Greeicy Rendón: “Es una posibilidad”

El actor español Pedro Prieto invitó a Mike Bahía al más reciente episodio de su Podcast auténtico y allí puso al colombiano a hablar sobre varios temas, entre estos Greeicy Rendón y las exparejas.

En medio de la conversación, Prieto le preguntó al cantante qué pensaba de guardar regalos y otros recuerdos de personas con las cuales se sostuvo una relación amorosa, y la respuesta dejó con la boca abierta a más de un espectador.

“Yo tengo tatuada la cara de Greeicy Rendón en mi pierna izquierda, pero también soy consciente de que algo puede suceder. Hay mil cosas que pueden pasar y que no necesariamente parten del amor. Que mañana Greeicy y yo no estemos puede pasar porque es una posibilidad”, dijo Mike Bahía.

Posteriormente, Michael Egred Mejía (nombre de pila) se planteó la posibilidad de que su próxima pareja lo cuestione por tener plasmado el rostro de la cantante en su piel.

Fue entonces cuando expuso ante el público una reflexión que dejó conmovido a más de un seguidor suyo:

“Yo le diría: ‘¿Sabes quién es esa mujer? Fue la persona que ayudó a construir al tipo que tienes al frente y si no amas mi pasado no puedes estar enamorada de mí. Y es que no puedes amar las hojas del árbol si no te enamoraste de la raíz, y nuestras raíces son nuestro pasado. Las buenas o malas experiencias con una persona te hacen lo que eres hoy”.

Las reacciones a estas palabras no se hicieron esperar y fueron decenas de comentarios los que recibió Mike Bahía por su manera de pensar. Sin embargo, no faltaron los cuestionamientos en su contra.

“Son unas palabras muy sabias, no lo había pensado de esa manera”, “estoy de acuerdo contigo porque uno no siempre deja una relación en malos términos y todo son aprendizajes”, “se nota que tiene las cosas muy claras, pero a veces es muy complejo que el otro lo entienda igual” y “para mí no sería cómodo que mi novio tuviera todavía en su piel el nombre de su ex”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Mike Bahía y Greeicy Rendón admitieron haber sido infieles: “Es parte de la experiencia de la vida”

Los artistas hablaron de este tema cuando pasaron por el set del programa mexicano Pinky Promise; en una dinámica de preguntas que debían sacar al azar de una bolsa, a Rendón le tocó un interrogante que decía: “¿Alguna vez te han puesto o has puesto el cuerno? pregunta para los dos”. Ante tal panorama, la intérprete de La canción respondió: “Sí, yo he puesto, sí claro”.

Más adelante, Mike Bahía comentó que él también: “Sí, es parte de la experiencia de la vida”. Pero aclararon que entre ellos no han sido infieles. “En el pasado”, especificó la también actriz. Pero ninguno de los dos ahondó en detalles sobre a qué exparejas le pusieron los cachos, como se dice coloquialmente.

Vale recordar que, la pareja lleva más de diez años de relación sentimental y en lo corrido de su tiempo juntos se convirtieron en padres en el año 2022. Además, están comprometidos en matrimonio desde el año 2021. Hasta el momento no han ampliado la información sobre si ya eligieron una fecha para el desarrollo de su boda.

En vista de su estabilidad como pareja y de lo cómplices que se muestran en las redes sociales, los caleños se han convertido en una de las parejas más queridas por los fanáticos. Aparte, también han trabajado en conjunto realizando giras musicales dentro y fuera del país, además de lanzar canciones colaborativas: ‘Mi Pecadito’ es su sencillo juntos más reciente. Una bachata cuyo video musical ya va por los 13 millones de visualizaciones en YouTube.