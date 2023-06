Doble de Feid sorprendió a seguidores en las playas de Puerto Rico

Jonathan Isaza es un imitador del cantante colombiano que ha ganado fama en redes sociales por su parecido con el artista, lo que le sirvió para despistar a algunos seguidores que le pidieron fotos e, inclusive, que cantara algunas de las canciones del Ferxxo. Crédito: jawnisaza / Instagram

Salomón Villada Hoyos, conocido en el mundo de la música como Feid, rompió varios récords en Puerto Rico, pues se convirtió en el primer artista en vender por completo la boletería de sus dos conciertos en dos horas, por lo que se tenían muchas expectativas de lo que sería la presentación del Ferxxo en suelo boricua.

Aunque fue todo un éxito la presentación en el Coliseo de Puerto Rico, los boricuas que fueron a la playa el fin de semana luego del concierto de Feid se llevaron una sorpresa, pues el cantante paisa paseó por una de las playas de la isla, algo que puso muy feliz a los seguidores que tuvieron la oportunidad de tomarse fotos con el artista.

Aunque la realidad se trató de Jonathan Isaza, un creador de contenido que ha ganado fama en las redes sociales por su parecido con el cantante colombiano y que en varias oportunidades ha confundido a más de un seguidor de Feid que creen que se trata del verdadero artista.

Y esta vez no fue la excepción, pues Jonathan Isaza llegó a una de las playas de la isla con las prendas características de Feid, pues contaba con la ropa que utiliza el artista en tarima, la gorra y sus características gafas blancas, por lo que, inclusive, una seguidora por poco llora al verlo y poder abrazarlo.

Los desprevenidos seguidores del cantante paisa le pidieron varias fotografías a Isaza que se acercaba a ellos y les comentaba que le gustaban mucho los trajes de baño verde que utilizaban, pues es el color que más utiliza el Ferxxo en su ropa y sus conciertos.

Fue tanta la emoción que varias seguidoras le pidieron cantar una de sus canciones, pero estaban tan felices que no se dieron cuenta de que el imitador no canta como el verdadero Feid, aun así las fotos y los abrazos no faltaron.

Las muestras de cariño de los fanáticos en la isla al Feid falso evidencian que el concierto del colombiano en suelo boricua fue un total éxito, pues necesitó solo de cuatro días para vender la totalidad de las entradas de sus presentaciones en el sitio de eventos más importantes de Puerto Rico.

Así lo dio a conocer a través de una publicación en Instagram la página jlpromotionspr, encargada de la promoción y espectáculo en la isla, que confirmó que tras la primera venta de boletas se abrió una segunda fecha donde 62.000 personas se encontraban en fila virtual.

“Con solo cuatro días de anticipación, anuncia su primer concierto en Puerto Rico y los boletos para la primera función se vendieron en su totalidad en 30 minutos. Abre una segunda función en el cual habían sobre 62,000 personas en fila virtual y la vende en su totalidad en 1 hora”.

La segunda fecha para el concierto de Feid también fue todo un éxito, pues las boletas fueron vendidas en una hora, por lo que se catalogó como un récord histórico el hecho de que un artista logre la venta total de dos funciones, anunciadas con solo cuatro días de antelación, en dos horas.

“Dos funciones vendidas en menos de 2 horas de venta con solo 4 días de anticipación. Feid se convierte en el primer artista en lograr esta hazaña”.

El concierto en Puerto Rico cerraba la gira de conciertos bautizada como Ferxxo Nitro Jam Underground, por lo que el cantante colombiano compartió un mensaje en sus redes sociales en donde le agradeció a todos sus seguidores por asistir a sus presentaciones.