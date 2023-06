Alcalde de Ibagué armó parranda vallenata con candidata a sucederlo: aparecieron artistas contratados para Festival Folclórico

En el video se puede ver al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, disfrutando de la parranda vallenata, con dos de los artistas que hicieron parte en el Festival Folclórico: Rafa Pérez y Penchy Castro. Video @marcoemiliohr/Twitter

Un nuevo escándalo salpica al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, que es objeto de duras críticas por parte de los ciudadanos, debido a que se conocieran una serie de videos del evento privado que contrató con dos artistas invitados a la versión número 49 del Festival Folclórico Colombiano. Y en el que estuvo una de las candidatas a sucederlo, en las elecciones del 29 de octubre de 2023.

De acuerdo con las imágenes que circularon en las redes sociales, se vio a Hurtado en la misma fiesta privada en la que apareció Johana Aranda: exsecretaria de Salud de la ciudad y quien es la actual aspirante del Centro Democrático a sucederlo. La mujer también tendría el respaldo de la actual administración, pues un grupo de contratistas del municipio estaría haciéndole campaña.

En este video se puede ver a la candidata a la Alcaldía de Ibagué Johana Aranda en el mismo show privado en el que estuvo el mandatario Andrés Hurtado. En el mismo cantaron los artistas Rafa Pérez y Penchy Castro.

En la parranda estuvieron los artistas Rafa Pérez y Penchy Castro, que hicieron parte de la programación del festival. Pero que brindaron una presentación exclusiva al mandatario y sus invitados, entre los que estaba Aranda. La denuncia la hizo el también candidato a la Alcaldía, Marco Emilio Hincapié, quien con fotos y videos expuso este caso ante los ibaguereños.

“El hurtadismo, según los medios y videos de las redes, armó rumba privada con su equipo, con directores y contratistas, con su candidata @JohanaAranda_ y con artistas que se trajeron para las fiestas, pagados por la Alcaldía”, denunció el aspirante, exsecretario de Gobierno en la administración del hoy ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, cuando fue alcalde de Ibagué (2016-2019).

Marco Emilio Hincapié, exsecretario de Gobierno de Ibagué, denunció la parranda vallenata que el alcalde Andrés Hurtado contrató con los mismos artistas del Festival Folclórico y en la que estuvo la candidata Johana Aranda.

¿Dónde fue la fiesta?

Según revelaron medios locales, la fiesta se llevó a cabo en la vereda de Chucuní, ubicada a 40 minutos del centro de Ibagué, y en ella también estuvo la actual secretaria municipal de Salud, Martha Liliana Ospina. Ante esto, la gran pregunta es si esta fiesta fue financiada o no con recursos públicos, un interrogante del que todavía no hay respuesta por parte del implicado.

“Dados sus antecedentes, señor alcalde @AndresHurtadoL (aeropuerto, estadio, etc.) me pregunto: ¿Cuánto costó esto? ¿De dónde salió la plata? ¿153 millones? ¿Fue con dinero público? ¿Por qué no usar esos recursos en toda la población? ¿Por qué insiste en poner barreras y usar los recursos públicos de forma antiética para su disfrute personal? ¡No más fiestas de lo Hurtado!”, agregó Hincapié en su acusación.

Tras esta denuncia, el alcalde Hurtado ha guardado silencio y no se ha pronunciado sobre esta nueva controversia, que se suma al viaje que hizo a Nueva York (Estados Unidos), para el lanzamiento del Festival Folclórico, que habría costado $180 millones, mientras la Concha Acústica de la ciudad, sitio emblemático en cada festividad, en esta ocasión luce en ruinas.

Y la fiesta que se desarrolló en Medellín, con el mismo fin: la divulgación de las fiestas en la capital tolimense, en la que se habrían invertido más de $511 millones del erario; recursos que según los ciudadanos pudieron invertirse en los espacios que albergan las muestras culturales y las comparsas locales que hacen parte de la programación.

Llama la atención que Aranda, que denunció amenazas contra su vida el 19 de junio de 2023, asista a eventos festivos, en los que se ha visto el consumo de licor y la presencia de un buen número de personas, como quedó registrada en esta parranda: que tendría como organizador a su exjefe, quien entregará el cargo el 31 de diciembre de 2023 luego de cuatro años marcados por constantes polémicas.

“Cobardes sin rostro me amenazaron en redes sociales por promover la marcha del 20 de junio en la que defenderemos a Colombia. El pasado sábado 17 de junio recibí un mensaje burdo y soez en mi Facebook, en el que un hombre, que se hace llamar Camilo Tores Antia, me insulta y me dice que me va a dar “puñal” y que del próximo martes no voy a pasar”, dijo la candidata.