Quién responde si un vehículo cae a un hueco o alcantarilla sin tapa

Desde la Alcaldía de Bogotá manejan un protocolo para que los ciudadanos puedan reportar los huecos de la ciudad.

La malla vial de Bogotá es uno de los puntos que más preocupa a los bogotanos en la actualidad, ya que a diario los ciudadanos exponen en redes sociales los sectores de la capital en los que se encuentran huecos, alcantarillas o sumideros sin tapa, lo que se ha convertido en obstáculos, que han causado en algunas oportunidades graves accidentes para los conductores.

En redes sociales cada vez son más los casos de vehículos particulares y de servicio público que han terminado cayendo a huecos que no presentan señalización para advertir a los conductores; sin embargo, la gran mayoría de los afectados no denuncian debido a que no conocen qué entidad recibe este trámite o cómo realizar las diligencias para radicarlo.

Al respecto, Wilson Murillo, abogado civil de la Universidad Manuela Beltrán, afirmó que es el distrito quien debe hacerse responsable de este tipo de hechos, ya que reparar los huecos, poner las tapas de las alcantarillas y sumideros, y el estado en el que se encuentren las vías de la capital, es responsabilidad de la Alcaldía de Bogotá.

“Cuando ocurre en accidente por culpa de un hueco, una alcantarilla sin tapa, mala señalización vial y de obras, o mal estado de calles y carreteras, la responsabilidad total debe ser asumida por la administración distrital”, afirmó Murillo a RCN.

De la misma forma, el abogado señaló al Instituto de Desarrollo Urbano y la Unidad de Mantenimiento Vial como las encargadas de planificar, diseñar, construir y gestionar el desarrollo urbano de la ciudad, lo cual hace que el distrito deba encargarse de los inconvenientes y afectaciones que se registren en la capital.

“En el caso de Bogotá, el IDU y la Unidad de Mantenimiento Vial son las entidades encargas de velar porque la malla vial de la ciudad esté en perfecto estado”.

Frente a lo que pueden hacer los ciudadanos que se han visto afectados por los huecos o el mal estado de las vías en la ciudad, Murillo indicó que los conductores deben demandar al distrito mediante la Procuraduría General de la Nación para que de esa forma el proceso pueda terminar con una conciliación para que los daños sean reparados.

Frente al tiempo que puede durar la reparación económica, el abogado afirmó que ese tipo de trámites y conciliaciones puede tardarse aproximadamente dos meses.

“Cuando ocurre un incidente, lo primero que se debe hacer es iniciar acciones legales en contra de la administración distrital y acudir ante la Procuraduría General, para citar a una conciliación. La Procuraduría cita a las partes y si no se llega a un acuerdo conciliatorio, se debe acudir ante la jurisdicción de la contencioso-administrativo para reclamar esos perjuicios”.

¿Cómo reportar un hueco en Bogotá?

Yo Participo . Ingresa a Portal Bogotá y da clic en la sección

En esta sección, selecciona el módulo de reporta.

Después da clic en Huecos.

Una vez allí, debes llenar tus datos de contacto y los datos del reporte.

Finalmente, da clic en enviar.

Vehículo particular terminó dentro de un hueco en Bogotá

En la tarde del 25 de mayo varios ciudadanos en Usaquén denunciaron la existencia de un enorme hueco entre los barrios Soatama y Contador, ubicado puntualmente sobre la calle 134 con carrera 19 en el sentido oriente-occidente de la vía, esto luego de que un vehículo particular de color rojo cayera sobre ese cráter.

Rápidamente este hecho se convirtió en tendencia en las redes sociales, ya que la presencia del carro atrapado en el hueco afectó la movilidad en este sector de la ciudad, por lo que la mayoría de comentarios reprochaban el estado de la vía y sirvió para que los bogotanos denunciaran donde se encuentran daños en la malla vial similares.

En las imágenes que se compartieron se evidencia el gran tamaño del hueco, por lo que tras caer el vehículo quedó inmovilizado, además de haber dañado gran parte del costado derecho del carro.

El hueco se encuentra en la calle 134 con carrera 19.

Residentes en el sector afirmaron que el hueco ya había sido la razón de varios accidentes en el barrio, afirmaron que desde hace más de 15 días nadie de la administración distrital se ha acercado para repararlo. Luego de que la publicación se hiciera viral, desde las redes sociales de la Alcaldía de Bogotá informaron que un equipo del distrito ya se encontraba en el sitio para reparar el daño.