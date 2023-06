Mientras Petro pide que se anulen las proyecciones sobre Pablo Escobar, sus series y peliculas son las más populares

El mandatario afirmó que las series y películas sobre el capo no deberían de mostrarse más en televisión.

En la noche del 25 de junio fue retransmitido en televisión nacional el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, desde París, a pesar de que en este el mandatario defendió las reformas que promueve su gobierno, las frases que más resaltaron fueron en las que hizo referencia a Pablo Escobar.

Te puede interesar: Las amenazas que sufrió el tanatólogo que atendió el cuerpo de Pablo Escobar

En su discurso, el presidente resaltó que el único personaje famoso de Colombia no es Pablo Escobar, señalando a Gabriel García Márquez como uno de los representantes positivos del país; de la misma forma, Petro indicó que, en su opinión, las producciones que reviven la vida del narcotraficante no deberían de ser mostradas más en televisión.

“Colombia es famosa no solo por Pablo Escobar, que ya deberían es anular ese tipo de proyecciones en la televisión que no hablan de nosotros. Pablo Escobar no es hijo del pueblo colombiano, es hijo de la oligarquía colombiana que lo generó y lo construyó”, señaló el mandatario.

Te puede interesar: Andrés Pastrana arremetió contra Gustavo Petro: “A sueldo de Pablo Escobar, los burguesitos terroristas del M-19 masacraron las altas cortes”

A pesar de las palabras del presidente, las historias del narcotráfico en Colombia durante los años 80 y 90 se han convertido en un éxito asegurado para las productoras de televisión en Colombia y en el mundo, principalmente aquellas que relatan la vida de Pablo Escobar, que durante varios años fue el capo más buscado del mundo.

El éxito de Escobar en series y películas

Productoras extranjeras han estrenado en los últimos años varias películas sobre la vida de Pablo Escobar, desde Loving Pablo, protagonizada por Javier Bardem y Penélope Cruz, en una producción que contaba el amorío entre el narcotraficante y la presentadora Virginia Vallejo, hasta Escobar, Paraíso Perdido, en una historia de ficción con el componente de la presencia del capo en una historia que no relata hechos reales. La presencia de Escobar ha hecho que el público en el mundo se interese por estas producciones.

Te puede interesar: Gustavo Petro aseguró que Pablo Escobar es hijo de la oligarquía colombiana y lo comparó con García Márquez

De la misma forma, la historia del capo fue contada desde la perspectiva de las productoras Dynamo Producciones y Gaumon International Televisión para Netflix en una serie en la que sus dos primeras temporadas se trataron de la vida y muerte del narcotraficante, y aunque en Colombia no tuvo un gran recibimiento debido al acento del actor brasileño Wagner Moura, en el mundo ha sido galardonada en diferentes oportunidades.

Uno de estos premios y tal vez el más importante, fue entregado en 2017 en los Premios Fénix de México, en donde fue destacada como la mejor serie de drama y la de mejor ensamble actoral. El éxito de la producción hizo que se estrenará una tercera temporada en la que se cuenta la caída de los hermanos Rodríguez Orejuela.

Narcos ha sido un éxito mundial para la plataforma de streaming Netflix.

Tras el éxito de estas producciones, la plataforma de streaming ha sumado a su catálogo otras producciones que tratan de los narcos colombianos en los 80 y 90, entre ellas se encuentran Sobreviviendo a Escobar, El cartel de los sapos, el origen y Goles en contra, serie que retrata el asesinato del futbolista Andrés Escobar en 1994, ya que por fuera del deporte, la producción muestra la intromisión de los capos en el fútbol colombiano.

‘Escobar, El Patrón Del Mal’, la producción más exitosa sobre la vida del narcotraficante

La producción más exitosa respecto a la vida de Pablo Escobar es Escobar, El Patrón Del Mal, ya que tras el estreno de la serie producida por Caracol Televisión en 2012, el furor del público por la vida del narcotraficante se disparó no solo en Colombia, sino a nivel mundial.

Esta serie es considerada como la producción audiovisual más completa de la vida de Escobar, logrando ser nominada a 30 premios nacionales e internacionales, de los cuales logró ganar 15 de ellos, además de que la interpretación de Andrés Parra como Pablo Escobar ha sido señalada como la actuación más cercana a lo que verdaderamente era el narcotraficante.

Andrés Parra en "Escobar, el patrón del mal"

Escobar, El Patrón Del Mal se ha presentado en la televisión de varios países, incluyendo España, Afganistan y Estados Unidos, en donde se convirtió en la segunda producción más vista en la historia de Telemundo, la cual es la segunda televisora hispana más grande de este país.

De la misma forma, desde su estreno en Netflix se ha mantenido en uno de los puntos más altos de la plataforma aunque en esta solo se encuentren 74 de los 107 capítulos que fueron presentados en Colombia, ocupando semanalmente los primeros lugares dentro de las producciones más vistas.