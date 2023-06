La broma que le hizo el actor colombiano Andrés Parra a Lionel Messi: “Pero dígale que usted es Messi”

“Me parece que sos un desubicado vos, cómo me vas a venir a ofrecer un negocio acá", dice Messi en la escena

El 25 de junio se estrenó la segunda temporada de Los protectores, una serie argentina protagonizada por Adrián Suar, Andrés Parra y Gustavo Bermúdez. Esta nueva entrega ha generado particular expectativa por la participación del astro del fútbol mundial, Lionel Messi.

A través de sus redes sociales, Andrés Parra compartió particulares momentos que grabó con el jugador rosarino.

Uno de los videos que más ha llamado la atención de los fanáticos de la serie y del futbolista es en el que Parra le pide a Messi enviar un saludo a alguien llamado Juan Diego. En el video, Lionel Messi inicia diciendo: “Hola, Juan Diego, te mando un saludo”, sin embargo, es interrumpido por Parra, quien corrige las palabras del deportista luego de que este olvidara presentarse a la cámara. “Pero dígale que usted es Messi”, dice Parra al argentino. Esto, por supuesto, sería parte de la escena.

Parra, además de compartir ese video, hizo públicos otros fragmentos de la grabación. Messi aparece en el primer capítulo de la segunda temporada de la serie. En los apartados que dejó ver Andrés Parra se ve cómo su personaje Reynaldo incomoda al futbolista con su celular, tomándole fotos y grabándolo muy de cerca. Messi, en la escena, parece estar desorientado con el comportamiento de Reynaldo, a quien Parra le da vida en la comedia.

El capítulo en el que aparece Messi ocurre en París, Francia, y se llama La caída. Los tres protagonistas de la serie, incluyendo al personaje de Parra, llegan hasta ese territorio para reunirse con ‘la Pulga’. En aquel capítulo se narra cómo los tres tratan de hacer un negocio con el astro rosarino, mientras que él rechaza cualquier oferta.

Andrés Parra y Lionel Messi

“Estuve pensando en que hagamos un negocio: en tus vacaciones, cuando estés en el periodo de tranquilidad con tu familia, te vas a Buenos Aires y juegues un día distinto en equipos de la A, B, y C. Chacarita, Atlanta, Boca, River, hasta que termines en tu querido Newell’s Old Boys. Yo ya hablé con un montón de empresas”, le comenta a Renzo “Mago” Magoya, personaje interpretado por Adrián Suar, a Messi

“Me parece que sos un desubicado vos, cómo me vas a venir a ofrecer un negocio acá. Es para darte una piña, sinceramente. No me dijeron esto, dijeron que me iban a hablar de un proyecto de los chicos... lo que yo hago, no lo hago por negocios”, le contesta Messi al personaje. Messi, en la serie, se da vida a sí mismo.

Andrés Parra, en su conjunto de historias, le agradeció a los creadores de la serie por ‘dejarlo ser’. Aseguró, además, que se ha reído mucho viendo la segunda entrega de la popular serie que está disponible en Star+.

Sobre su personaje Andrés ha hablado en diferentes ocasiones de su personaje en esa serie. En una entrevista con el diario El Tiempo dijo:

“Reinaldo es un experimento. Usted sabe lo difícil que es para mí los personajes de ficción, ver de dónde me agarro y por dónde empiezo y hacia dónde voy, a diferencia de los personajes históricos, donde yo me siento más cómodo (…). En una conversación con el actor Alejandro Aguilar, él me recomendó un libro y me lo empecé a leer y ahí decía que el actor tenía que tener la certeza de que en el texto está el personaje y uno tiene que abrir esa puerta y creer. Yo llegué a Argentina y dije: ‘dejemos que el texto me lleve’. Entonces se unió Adrián Suar, Gustavo igual, y fue una creación como colectiva y esa vulnerabilidad de mi personaje es algo que les gusta a los argentinos. Parece que ellos piensan que los colombianos somos como explosivos. Realmente, Reinaldo es un tipo que no está bien de la cabeza, pero en el género comedia es algo muy disfrutable”.