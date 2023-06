Greeicy habló sobre “Yeliana” y cómo fue la experiencia de componer sola

Greeicy Rendón habló sobre "Yeliana" su nuevo trabajo discográfico en el que plasmó a las mujeres capaces de salir adelante solas. / Imagen @greeicy

A comienzos de abril de 2023, Greeicy sorprendió a sus seguidores con la publicación de unas imágenes, en las que aparecía luciendo una barriga de embarazada y con una apariencia bastante ruda. Las fotografías llegaron a generar el rumor de que la caleña estaba a la espera de su segundo bebé, pero se confirmó que se trataba de un nuevo proyecto musical.

En ese momento, la cantante confirmó que se trataba de un álbum llamado Yeliana, una producción musical que llevó el segundo nombre de la también actriz y pareja de Mike Bahía. En ese momento, se conoció que Rendón retrataría una historia de vida muy diferente a la suya, inspirada en todo el proceso que vivió durante el embarazo de Kai.

"Yeliana" es un mensaje para aquellas madres solteras, que contaron su historia a la caleña y dio voz para narrar diferentes emociones.

Recientemente, la cantante habló con Semana y contó algunos detalles de la elaboración de este trabajo. Inicialmente, aseguró que fue un comentario de las madres que le escribieron y fue el relato de una mujer que le confesó tenía dos hijos, por lo que le aseguró que se sentía “millonaria” de poder tener esas dos vidas con ella.

“Pero que no podía sacar de su corazón el dolor y la nostalgia de no tener con quién compartir ese amor”, agregó.

También recordó que Yeliana es la representación de todas las madres y mujeres que se han demostrado a sí mismas que son capaces de salir adelante con sus hijos. Sin embargo, es cuando siente miedo, frustración o dudas, se transforma en ese personaje “porque ella también lo sintió y eso es lo que nos une”.

Greeicy junto a Kay, su hijo, que fue la inspiración para contar las historias de madres solteras y seguir trabajando en la música.

Finalmente, aseguró que fue después de haber dado a luz a Kai cuando se cuestionó: “¿Cómo voy a seguir haciendo todo lo que venía haciendo?”, por lo que recordó que tenía dos opciones: llamar a un equipo de trabajo gracias al contacto que tiene con casas disqueras o ejercitar ese músculo de la composición con las seis canciones que le hacían falta.

“Y estas seis canciones que faltaban sacaron eso de mí. Muchas las compuse en compañía y muchas, sola. De a poco, Mirándote, Vete y Millonario son canciones que escribí sola. Creo que me siento feliz porque me reté como mujer, como madre, porque no sabía si iba a ser capaz. Fue muy lindo, porque me inspiré en todas esas historias de estas mujeres y en las ganas de buscar qué es lo que ellas quisieran decir”, concluyó.

Yeliana llegó para contar la historia de mujeres reales

Yeliana tiene el cabello corto y oscuro, viste principalmente de negro y, en su soledad, cuida de su cuerpo en un avanzado estado de embarazo. A través del video, Greeicy agradeció “a todas las mujeres que me confiaron un poco de su intimidad y me inspiraron para Yeliana”.

Con su abdomen pronunciado, un crop top tipo bikini hecho en látex manga larga y un pantalón negro, Greeicy publicó en su Intagram una instantánea con la que puso a volar la imaginación de sus seguidores. / Imagen @greeicy

“Una mujer que descubrió su fortaleza, su capacidad, su magia y todo lo que nos hace maravillosas gracias a eso que llamamos dolor. Que suena fuerte, pero que así mismo nos hace mucho más resistentes”, dice la voz en off de Greeicy en el video que, según los comentarios de sus seguidoras, dejó más de una con lágrimas saliendo de sus ojos por la importancia del mensaje que la caleña les estaba enviando.

Lo cierto es que el mensaje que Greeicy quiere llevar a través de su idea está enfocado en la fortaleza de las mujeres, especialmente en la de aquellas que están gestando vida en su interior, y que lo hará con su estilo característico.