Documental “Operación Esperanza”: indígenas de la Amazonía rechazaron la producción audiovisual

El presidente Gustavo Petro se reunió con Simon Chinn para generar una alianza y coproducir el documental sobre el rescate de los hermanos Mucutuy. Indígenas de la Amazonía no fueron informados sobre la propuesta. Twitter.

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) informó por medio de un comunicado a la opinión pública, que rechaza el documental sobre los niños indígenas rescatados en Guaviare, el cual será producido bajo la dirección del documentalista Simon Chinn.

“Rechazamos las recientes declaraciones del presidente Gustavo Francisco Petro en donde anuncia la realización de un documental sobre la “Operación Esperanza”, el cual no ha sido concertado con los familiares, pueblos indígenas, sus organizaciones ni demás personas que estuvieron vinculadas en esta búsqueda”, indicó la Opiac en la comunicación.

En efecto, el mandatario anunció la producción desde su cuenta de Twitter, en donde publicó una fotografía con Chinn, el subgerente de la Radio Televisión Nacional de Colombia (Rtvc), Hollman Morris, y el periodista Guillermo Galdos.

“Reunido con el dos veces ganador del Óscar en documental Simon Chinn y Rtvc, se asocian para producir el documental “Operación Esperanza””, informó Petro.

La decisión del Gobierno nacional, según la organización, desconoce las labores de búsqueda que fueron desarrolladas, en un principio, por familiares de los menores y por equipos de diferentes comunidades indígenas y, posteriormente, por las Fuerzas Militares.

En esa medida, la Opiac aseguró que primero se debe entrar en diálogo con las comunidades, por medio de una consulta previa para luego poder decidir qué se va a pasar con la producción.

“El Estado colombiano no puede tomar decisiones para la realización de documentales ni ningún otro tipo de producción audiovisual de espaldas a las familiares, la guardia indígena de Acilapp y Acips, los rescatistas de Araracuara del Crima, las organizaciones indígenas de estos territorios y sus comunidades y todas las personas vinculadas a la búsqueda, pasando por encima de la autonomía, sistemas de conocimiento y gobierno propio de nuestros territorios, la región amazónica y todas las personas que allí habitamos”, puntualizó la organización.

En ese sentido, la Opiac exigió que todavía no se adelante ninguna acción encaminada a la realización del documental o de algún otro tipo de producción que se tenga pensado. Pues, primero, el presidente Petro; la gerente de Rtvc, Nórida Rodríguez y el subgerente Morris; el documentalista Chinn y demás entidades que estén involucradas en la propuesta, deberán establecer los espacios de diálogo con las comunidades indígenas.

“[Esto] para que la construcción del documental sea un reflejo de la oportuna acción de búsqueda de los pueblos indígenas y del acompañamiento del Estado haciendo posible un trabajo intercultural en todas las fases de su realización”, concluyó la Opiac en el comunicado.

El milagroso rescate

La avioneta HK-2803, que cubría la ruta entre Araracuara (Amazonas) y San José del Guaviare, se accidentó el 1 de mayo luego de que el motor fallara. En el siniestro, los únicos sobrevivientes fueron los hermanos indígenas Mucutuy, quienes permanecieron perdidos en la selva de Guaviare por 40 días.

Los niños son Lesly Jacobombaire Mucutuy, de 13 años; Soleiny Jacobombaire Mucutuy, de 9; Tien Noriel Ranoque Mucutuy, de 4, y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy, de un año.

Junto con ellos, en la avioneta estaban Hernando Murcia Morales, el piloto; Herman Mendoza Hernández, el director de la fundación de profesionales indígenas Yetara, y Magdalena Mucutuy Valencia, la madre de los menores. Todos ellos fallecieron en el accidente.

La Operación Esperanza, en la que participaron varias comunidades indígenas, Fuerzas Especiales y demás voluntarios, permitió el rescate de los cuatro menores el 9 de junio. La noticia representó una alegría para el país.

Ahora, los menores se recuperan en el Hospital Militar de Bogotá. De acuerdo con el último parte médico, los resultados han sido positivos; los niños han ganado peso, han mejorado su apetito y están tolerando los alimentos.

“Actualmente los cuadros infecciosos identificados se encuentran en vías de resolución a través de cada uno de los tratamientos establecidos por las diferentes especialidades, identificándose una evolución estable”, aseguró el Hospital Militar en un comunicado.

¿Quién es Simon Chinn?

El realizador británico es reconocido por ganar dos premios Óscar a mejor documental. El primero, por Searching for Sugar Man (2009); el segundo, por Man on Wire (2008).

Chinn también ha desarrollado otros filmes, como el cortometraje Black Sheep, la serie The Curse of the Chippendales y el documental Spector, basado en el asesinato del producto musical Phil Spector.

Actualmente es el productor ejecutivo de Secrets of Miss America, una miniserie que compila los escándalos que han surgido en el controversial concurso de belleza.