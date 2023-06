El Retro Fest traerá a Bogotá la magia musical de los años 80 y 90

Se llevará a cabo el 26 de agosto en el gran salón de Corferias

Bogotá se prepara para recibir uno de los eventos más esperados del año: Reto Fest. La fiesta retro más grande con una nómina de artistas de todos los tiempos, que pondrán a bailar y cantar a todo pulmón a los asistentes y los transportarán a los mejores momentos con los hits más recordados de los años 80′s, 90′s y 2000.

Conciertos Colombia 2023: fechas, lugares y precios.

Será una explosión de música y nostalgia que transportará directamente a las décadas doradas de la música. Este imperdible espectáculo, que promete ser una noche llena de música, nostalgia y diversión, se llevará a cabo el 26 de agosto en el Gran Salón de Corferias de Bogotá.

Te puede interesar: “El argentino haciendo quilombo en todos lados”: La Mosca y Jero Freixas cantaron a dúo tras encontrarse de manera inesperada en Cali

Retro Fest reunirá a una alineación de artistas de renombre mundial, dispuestos a hacer bailar y cantar al ritmo de sus éxitos atemporales a los fans de la época. Esta es una oportunidad única de revivir los mejores momentos de la música retro, con: Information Society, Súbete a mi Moto Tour, Locomía, C+C Music Factory, Lorna Papichulo, Cuentos la Cripta (cantantes fundadores), Charly Sosa, Black Box ft Charvoni, Gaby, X-Salserín, El Símbolo, Boney M ft. Brad Johnson, King África, la Factoría, Azul Azul y 20 Fingers.

Las entradas se encuentran disponibles desde el 24 de mayo en Lasmejoresentradas.com. El evento promete ser una oportunidad única de vivir una noche llena de recuerdos, emociones y canciones que siempre estarán en los corazones de los asistentes.

Otros conciertos relacionados en el segundo semestre del año

Festival Cordillera 2023

La segunda edición del Festival Cordillera se realizará los próximos 23 y 24 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Te puede interesar: Julián Román dio detalles inéditos de su relación con Edgardo Román en el Día del Padre

Artistas y grupos nacionales

Alcolirykoz, 1280 Almas, Tequendama, Bajo Tierra, Superlitio, Elsa y Elmar, Oh’laville, Juan Pablo Vega, Alto Grado, Don Tetto, Bacilos, Juanes, Doctor Krápula, Estados Alterados, La Derecha, Revólver Plateado, Diamante Eléctrico, Bomba Estéreo, Marta Gómez, ChocQuibTown, Puerto Candelaria, La Pestilencia, Amantina, Systema Solar, Mabiland, Monsieur Periné, Apolo 7, Salsa N Groove entre otros.

Te puede interesar: Greeicy Rendón recordó cómo fue el primer beso que dio como actriz: “Me quería vomitar”

Artistas y grupos internacionales

Los Bunkers, Los Caligaris, Cuarteto de Nos, 2 Minutos, Attaque 77, Belanova, Rawayana, Manu Chao, Fito Páez, Porter, Da Pawn, Mago de Oz, Bunbury, Rata Blanca, El Mató A Un Policía Motorizado, Natalia Lafourcade, Los Prisioneros, Andrés Calamaro, Gondwana, La Vida Boheme, Luca Bocci, Daniel Me Estás Matando, Little Jesus, Fito y Fitipaldis, Panteón Rococó, Vilma Palma, Los Pericos, Damas Gratis, Los Cafres, Residente, Miranda, Cultura Profética, Fobia, Los Tres, Los Rabanes, Enjambre, La Vela Puerca, La Renga, Divididos, Bandalos Chinos, Los Calzones, Rotos, Usted Señálemelo, Ana Tijoux, Jorge Drexler, La Ley, Puya, La Oreja de Van Gogh, Chancho en Piedra, Dread Mar I, Vetusta Morla, Moderatto, Catupecu Machu, Airbag, Serbia, Illya Kuryaki and the Valderramas, Hombres G, El Tri, Plastilina Mosh, A.N.I.M.A.L., Ed Maverick, Tan Bionica, Wos, entre otros.

Rock al parque 2023

El próximo sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de noviembre Bogotá celebrará la vigésima séptima edición del evento gratuito al aire libre más grande de Latinoamérica en el Parque Simón Bolívar.

Pronto se irán conociendo más novedades del festival y los respectivos anuncios de convocatorias y confirmaciones de artistas locales, nacionales e internacionales que harán parte de Rock al Parque 2023.

Primavera Sound Bogotá

The Cure encabeza el festival de Bogotá diez años después de su última visita al país. The Hives, Pet Shop Boys, Grimes, Slowdive, Róisín Murphy, Bad Gyal, Black Midi, Bad Religion, Yves Tumor y OFF! actuarán en el parque Simón Bolívar. Lido Pimienta, Meridian Brothers, Afrosound, Fruko y sus Tesos, Ghetto Kumbé y LoMaasBello son parte de la escena colombiana presente en el festival

El evento se llevará a cabo entre el 9 y 10 de diciembre en el Movistar Arena y el Parque Simón Bolívar respectivamente.