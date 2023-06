“¿Usted sabe volar?”: así se enteró la colombiana Sasha Calle que sería Supergirl

El director de la película le jugó una broma antes de darle la buena noticia | Foto: REUTERS/Mike Blake

Tras su participación en la película The Flash, la actriz Sasha Calle continúa siendo tema de conversación entre los seguidores del universo DC, por lo que una grabación del momento en que le informan que interpretaría a Supergirl se ha vuelto viral por estos días.

Te puede interesar: Sasha Calle reveló el significado en inglés de las frases colombianas más comunes

La grabación fue compartida por ella misma hace algún tiempo, pero luego del estreno de la película ha vuelto a tomar relevancia entre los fanáticos.

Allí se muestra cuando Andrés Muschietti, director de la producción, sostiene una charla con Sasha Calle tiempo después de haber presentado la audición y, a modo de broma, le dice que todavía no tiene decidido quién tendrá el papel de Supergirl.

Antes de 'The Flash', Calle solo había actuado una vez, en la telenovela 'The Young and the Restless' | Foto: REUTERS/Mike Blake

Sin embargo, el cineasta argentino le explica que la ha hecho contactarse con él en una videollamada para hacerle dos preguntas, tras lo cual ella acepta.

Te puede interesar: Sasha Calle, la nueva “Supergirl”, no olvida sus orígenes: así sorprendió a sus fans en cine de Antioquia

“Claro, pregunta lo que quieras. He estado muriendo aquí, no te voy a mentir”, dijo con ansias.

Fue entonces cuando Andrés Muschietti le preguntó que si podía volar y ella, un poco confundida, contestó entre risas: “Lo haría si lo necesitas. No es cierto, claro que no ¿Cómo así que si puedo volar?”.

El emotivo momento conmovió a sus seguidores | Video: TikTok

En medio de la risa nerviosa que tenía al no saber de qué se trataba el interrogatorio, Sasha Calle fue sorprendida por el director cuando este sacó el traje de Supergirl y le dijo que quizá para volar lo iba a necesitar.

Te puede interesar: Así fue el encuentro entre J Balvin y la nueva Supergirl, Sasha Calle, ¿De qué hablaron?

“¿Sabes que es esto? ¡Eres Supergirl! ¡Felicitaciones, muy bien! ¿Está bien, Sasha?”, preguntó Muschietti al ver que la colombo-estadounidense se llenó de lágrimas por una mezcla indescriptible de emociones.

“¿Puedo enloquecer por un segundo? ¡Lo conseguí!”, dijo la joven de 27 años.

Así anunció Sasha Calle su inlcusión en el elenco de 'The Flash' como Supergirl | Captura de pantalla Instagram

Nuevas noticias sobre Sasha Calle y su continuación como Supergirl

Bastante se ha hablado sobre si la actriz estará también en Supergirl: mujer del mañana y así formar parte de este universo cinematográfico.

Y aunque todavía es muy prematuro para confirmar si la mujer —quien se define a sí misma como ‘más paisa que la arepa’— hará parte del elenco, ella misma reveló en una entrevista con US Today que ha estado en conversaciones con Peter Safran.

Según ella, las charlas con el copresidente y director ejecutivo de DC Studios se han centrado en definir su futuro como Kara Zor-El, prima de Superman.

Con estas y otras fotos, Sasha ha presumido la felicidad que le ha dado encarnar a esta superheroína | Foto: Instagram @sashacalle

“Espero seguir interpretando a Supergirl. La amo profundamente y me siento muy conectada con ella”, expresó Sasha Calle en su entrevista con dicho medio.

Ya en conversación con Entertainment Tonight, la norteamericana expresó su deseo de seguir interpretando este personaje: “¡Desde luego que quiero continuar dando vida a este personaje! ¡Estás bromeando? (...) Solo quiero profundizar en Kara y en sus sentimientos, en su día a día”.

Otro detalles de Sasha Calle y su llegada a ‘The Flash’

| Foto: archivo

En una charla la mañana antes del estreno de la película en Hollywood, Calle habló sobre su audición, sus inspiraciones y el posible futuro de Supergirl.

A continuación, fragmentos editados de la conversación:

- P: ¿Sabes con cuántas personas competiste para el papel?

R: Dijeron que más de 400. Pero tengo la sensación de que fueron miles de cintas. Es realmente especial que un director con tanto talento y un ser humano tan increíble como Andy Muschietti me haya visto. Él creyó en mí.

- P: ¿Qué crees que vio?

R: Él lo describe como [diciendo] que tengo dureza con vulnerabilidad. Tampoco sabía que iba a participar en una audición para este papel. Era una película sin título de Warner Bros. Vale, fue una cinta. Y después de eso, Andy me llamó, y me dijo, ¿puedes cortarte el pelo? Todavía no sabía lo que era. Yo dije: me cortaré el pelo. Y luego firmé mi contrato con Warner Bros. sin saber a quién interpretaría.

- P: ¿Cuál fue tu experiencia en el plató trabajando con Ezra Miller?

R: Pasé mucho tiempo con mi equipo de dobles de riesgo, desde que llegué hasta que me fui. Y fue increíble estar con mi equipo. No puedo dejar de hablar de ellos. Te juro que fueron mi familia hasta la médula.