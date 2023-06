Mujer se enfrentó a un ladrón armado: en video quedó la acción en un centro de pagos en Cali

Posterior a ello un Juez de control de garantías le dictó medida de detención intramural. El hombre tenía antecedentes judiciales por los delitos de hurto y lesiones personales

A través de redes sociales ha estado circulando un video en el que se ve a una mujer defendiéndose de un hombre armado que pretendía robarla en Cali.

Según quedó registrado en las imágenes, todo habría ocurrido en un establecimiento de recaudo de Efecty/Servientrega, al oriente de la ciudad, en el barrio El Poblado I, en el distrito de Aguablanca.

La víctima forcejea con el señalado ladrón mientras él la amenaza, por la espalda.

Según comentó el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, el coronel William Quintero, el hombre había entrado al establecimiento y amedrentado a la mujer para llevarse consigo unos 20 millones de pesos que se encontraban en el lugar. El robo, sin embargo, no salió beneficioso para el ladrón, pues las autoridades fueron alteradas de ello.

“Esta patrulla se desplazó hasta el lugar indicado y evidenció a una ciudadana forcejeando con un hombre, evitando que este saliera de la parte interna y huyera del lugar, llevándose consigo el botín”, explicó el coronel Quintero. En el mismo video se ve a dos uniformados motorizados llegar hasta el lugar para atender la emergencia.

El sujeto fue capturado y puesto en manos de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de porte ilegal de armas de fuego y hurto. Posterior a ello un Juez de control de garantías le dictó medida de detención intramural. El hombre tenía antecedentes judiciales por los delitos de hurto y lesiones personales.

Impresionante video del atraco a una pareja en Cali: seis personas armadas en cuatro motos perpetraron el robo

En el barrio Tejares de Salomia, de la capital vallecaucana, sucedió un hecho que también quedó registrado en cámaras de seguridad, que fue divulgado en redes sociales e hizo cuestionar a los ciudadanos de Cali respecto a la inseguridad en la ciudad. En las imágenes se ve a ocho sujetos armados, que se movilizan en dos motos, robando a dos personas.

Mujer se enfrentó a un ladrón armado: en video quedó la acción en un centro de pago en Cali

“Los caleños son atracados o asesinados en cualquier sitio y hora en la ciudad. Necesitamos una política integral de seguridad para proteger la vida y bienes de los caleños e invertir en los jóvenes para arrebatárselos a la delincuencia. La seguridad tendrá suficientes recursos y personas idóneas que enfrenten las estructuras del crimen apoyados por la inteligencia y la tecnología (SIC)”, comentó, sobre lo ocurrido, en su cuenta de Twitter, el aspirante a la alcaldía de Cali Roberto Ortiz.

Piden la renuncia del secretario de Seguridad de Cali

Precisamente, y en medio de esta coyuntura, la concejal Ana Erazo aseguró que el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, le ha fallado a la ciudad, por lo que su salida del cargo debería ser pronto. Según cifras de la Secretaría de Seguridad de Cali, en lo que va del 2023 se han registrado 479 homicidios, es decir, hubo un aumento en la cifra de ese delito del 1,5%, teniendo en cuenta lo ocurrido durante el mismo periodo del 2022.

“No puede ser que un día aquí se hable de que están en búsqueda de los ‘trapos’, además, vuelvo y repito, la postura del alcalde de la ciudad de fijar recompensas sobre esos ‘trapos’ perdidos, atizó más el debate o, incluso, el conflicto que hay frente a las barras en nuestra ciudad. Al otro día pasa lo mismo y no hay un plan de acción de la policía, ni de la secretaría de seguridad”, comentó Erazo.

“Jimmy Dranguet, yo se lo quiero decir así cortico. Usted es una buena persona, contra usted, como ser humano, no tengo ningún inconveniente, pero como secretario de Seguridad le falló a esta ciudad (...) Dranguet no pudo con la seguridad y no logró proponer una política pública de seguridad para Cali. El secretario debe renunciar”, señaló la concejal.