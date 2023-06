Jim Velásquez, novio de Alina Lozano, se “salió de los chiros” por críticas a la actriz

El joven novio de la actriz de 54 años, pidió que respeten la decisión de hacerse esos retoquitos

Gran revuelo generó en el mundo del espectáculo la propuesta de matrimonio entre Alina Lozano, actriz recordada por su papel de Nidia Pacheco en la novela Pedro el escamoso y su novio Jim Velásquez. Y es que la mujer se sometió hace algunos días a unos retoques estéticos en su cuerpo para lucir una apariencia más jovial, por lo que ha sido blanco de críticas.

Cabe destacar que, el procedimiento al que Lozano se sometió, fue parte del regalo de bodas a pesar de que la pareja todavía no llega al altar. Por esa razón y debido a las críticas que recibió la actriz, en la tarde el 20 de junio el joven enamorado se pronunció firmemente a través de sus redes sociales, pidiendo respeto por su futura esposa.

No bajan a la reconocida actriz y ahora influenciadora Alina Lozano de “ridícula”, “exagerada” y “teatrera”, en redes sociales. Instagram/@lozanoalina

El joven señaló que no permitirá más ataques a la mujer y señaló que las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió, tuvieron como objetivo resaltar la belleza natural de la actriz: “Quise hacer este video porque quiero exigir respeto”, fueron las primeras palabras de Velásquez en sus redes sociales.

“La verdad, estamos muy cansados con Alina por todos los comentarios que estamos recibiendo en redes sociales por los retoquitos que se hizo: ‘que quiere reciclar juventud’, ‘que quiere parecerse de 20′, ‘que está exagerando con todo lo que está haciendo’. Les quiero decir que si nosotros decidimos hacer nuestros retoquitos, fue pensando precisamente en la naturalidad y verse bien con su edad”.

Sin embargo, la publicación tuvo un tinte de humor al final, cuando la actriz aparece en uno de los planos, le da un beso a su joven pareja y posteriormente, firmemente le dice a la cámara “¡Respeten!”.

Allí, Velásquez finaliza diciendo: “Fueron cosas muy sencillas, fueron cosas muy naturales, así que les pedimos, por favor, que no se metan en lo que no les importa. Estamos cansados y ya no voy a tolerar un solo comentario más. Así que, por favor, respeten”.

Jim Velásquez sorprendió a Alina Lozano con propuesta de matrimonio en televisión en vivo. Captura de pantalla @bravissimocity/Instagram

Cabe destacar que, la pedida de matrimonio de Jim Valásquez hacia Alina Lozano se produjo durante el programa Bravíssimo. El joven expresó algunas palabras antes de sacar el anillo de uno de los bolsillos de su chaqueta, allí afirmó que ese era un momento que venía planeando desde hace meses y consideró que ese fue el momento indicado.

“Quiero aprovechar este momento. Este anillo yo lo cargo desde hace como medio año (...) Quiero aprovechar que estamos al aire para pedirte que te cases conmigo ¿Qué dices?”, preguntó el actor recibiendo, después de algunos minutos de silencio de Lozano, el “Sí”.

Cuáles fueron los procedimientos que se hizo

Alina Lozano salió exitosamente de sus cirugías plásticas: “quedé como de 15″

La actriz se sometió a diferentes procedimientos quirúrgicos para, según ella, estar bien para su boda; sin embargo, las críticas han estado a la orden del día por querer verse más joven para su pareja.

De acuerdo con el médico que la operó, el doctor Felipe González, la cirugía fue exitosa. “En las últimas horas, fue intervenida con éxito de múltiples procedimientos estéticos nuestra querida actriz colombiana Alina Lozano Acosta. En estos momentos, la paciente goza de excelente estado de salud y se encuentra en manejo postoperatorio con todo el protocolo instaurado por parte de mi equipo multidisciplinario”, se lee en el comunicado que hizo público el especialista estético.

“Salí feliz después de todos mis procedimientos. Gracias”, escribió Alina en la publicación en la que se le ve, en una silla de ruedas, llevada por Jim, saliendo del hospital. Dentro de las cosas que grita, Alina exclama: “Chao, doctor, lo amo. Sacó la otra que hay en mí. Quedé como de 15″. Según reveló Jim, Alina se operó “la cola, los senos y la nariz”.