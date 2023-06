Carolina Gómez, pareja de Yeferson Cossio, se abrazó con Aida Victoria Merlano y hay video

Yeferson Cossio festejó su cumpleaños número 29 el pasado 15 de mayo de 2023 . / Imagen @carolinagomezec

La incursión de Yeferson Cossio en los medios digitales le ha permitido acumular una fortuna considerable. La vida de este paisa ha captado la atención del público tanto por su estilo personal, como por las polémicas en las que se ha visto envuelto, como en la eventual “puesta de cachos” a Jenn Muriel con Aida Victoria Merlano.

Merlano y Cossio fueron captados en un video donde se evidenciaba que estaban saliendo juntos, incluso se pudo apreciar un beso entre ellos. Este hecho generó una gran cantidad de comentarios, especialmente porque en ese momento Cossio mantenía un noviazgo con la mencionada Jenn Muriel, lo que provocó acusaciones de infidelidad.

Aunque inicialmente los rumores de traición fueron desmentidos, Muriel aclaró posteriormente en una entrevista que en el momento en el que circuló el video del beso entre Merlano y Cossio, ella aún estaba en una relación con el paisa, lo que dejó al descubierto la “puesta de cachos”.

Después de la controversia generada por el video filtrado en las redes sociales, Cossio decidió alejar de su vida a Aida Victoria Merlano, ya que la culpa no lo dejó y prefirió, ahí sí, mantener un perfil bajo.

Carolina Gómez, pareja de Yeferson Cossio, se abrazó con Aida Victoria Merlano.

Sin embargo, varios meses después de la polémica y cuando parecía que los influenciadores ya no mantenían ninguna relación, fueron sorprendidos por un amigo en común que aprovechó para jugarles una broma. Este amigo hizo que Aida Victoria Merlano y Yeferson Cossio se encontraran inesperadamente en el mismo lugar.

Indudablemente, este encuentro fue impactante para ambos creadores de contenido, pero la reacción de Carolina Gómez, su actual novia, fue lo que más llamó la atención. La joven no pudo ocultar su sorpresa y nerviosismo, llegando incluso a admitir frente a todos que le temblaban las piernas, tal y como se puede ver en un canal de YouTube.

La mirada entre Aida Victoria Merlano y Carolina Gómez se mantuvo fija durante varios segundos, ambas sonriendo nerviosamente una frente a la otra, hasta que finalmente decidieron unirse en un abrazo que dejó claro que no había ningún problema entre ellas. Por su parte, el paisa observaba atónito la escena hasta que llegó el momento de saludar a Aida Victoria, quien también decidió abrazarlo.

¿Yeferson Cossio volvió a OnlyFans? Esto es lo que se sabe

Recientemente, Cossio fue noticia tras circular información donde una de sus camionetas quedó involucrada en un accidente de tránsito. Aunque él no la conducía, el hecho causó revuelo, al punto que tuvo que salir a aclarar que no hubo víctimas o heridos, y que no estaba claro quién había provocado el accidente. Sin embargo, este hecho opacó otro muy peculiar.

El sábado 17 de junio de 2023 apareció una publicación en la cuenta de Instagram @yefersoncosslo, una cuenta de fans del influenciador, donde supuestamente se anunciaba que el paisa había regresado a la plataforma OnlyFans, reconocida principalmente por su uso para venta de contenido para adultos por suscripción. La publicación consiste en una imagen provocativa de su parte trasera al descubierto, en un esfuerzo por desafiar la censura en la red social. Adicionalmente, iba acompañada del siguiente texto:

Yeferson Cossio estuvo en OnlyFans durante 2022, pero la cuenta fue abandonada desde hace meses. (@yefersoncosslo/Instagram)

“¡Pa’ los qué quieran! Ya lancé nuevamente mi canal de Only 😘, para que vayan y chimoseen un contenido un poco más subido de tono 🫢 ¡Los veo pues por allá 🤪! ¿Quieren qué le meta la ficha a Only? Apenas volví a intentarlo 🫢”.

Cabe recordar que en 2022, luego de que se filtrara un video íntimo suyo con su expareja Sarah Schmidt, el propio Cossío anunció en su día que abriría una cuenta en la plataforma. Pero al parecer sus múltiples actividades le impidieron generar contenido allí con la frecuencia necesaria, por lo que abandonó de un momento a otro la plataforma y anunció que no volvería a subir esa clase de contenido a la plataforma.