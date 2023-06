Regularización de la marihuana en Colombia: los peros, los votos y lo que le falta para no hundirse en el Senado

Se complica el proyecto para regular la marihuana: reforma se quedó sin tiempo ni apoyos. Pixabay

Luego de la supuesta “jugadita” que hizo el presidente del Senado, Alexánder López, tras levantar la sesión del lunes festivo 19 de junio para que no se hundiera el proyecto de regularización del cannabis de uso adulto, hacemos un recuento del panorama que enfrentará esa iniciativa este martes 20 de junio a las 2:00 p.m. cuando se definirá si sale avante o no.

El lunes era el octavo y último debate de esa iniciativa, a un día de que se terminara la actual legislatura. Sin embargo, López Maya levantó la sesión porque, supuestamente, no había quórum. Le salió al revés. Los congresistas oficialistas del Pacto Histórico empezaron a llegar, pero él siguió férreo en convocar a la sesión para el último día del actual periodo legislativo.

Ahora, el proyecto que es de autoría de la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico; y el representante Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal, pende de un hilo porque, aunque superó varios de los anteriores debate, desde ya varios sectores de oposición y bancadas independientes cantaron que no lo respaldarán.

¿Alcanzarán los votos? Se necesitan, como mínimo, 54 respaldos de esta iniciativa. Sin embargo, tal parece, al oficialismo no le alcanzara para sacar adelante este proyecto y por eso el presidente del Congreso hizo esa reciente jugadita que se convierte en su primer escándalo; varios opositores lo sindican.

Hay que mencionar que si la regularización de la marihuana no logra a salir adelante este martes, es muy probable que se hunda porque en el receso legislativo, que tendrá lugar hasta el próximo 20 de julio, no se podrán debatir este tipo de iniciativas debido a que, si eventualmente saliera adelante, se tendría que reformar la Constitución Política de Colombia.

De los 54 votos que necesita el proyecto, solo habría fijos 49, según explicó el mismo representante Lozada, quien otra vez se quedaría viendo un chispero si en este nuevo por sacar adelante esa iniciativa, el Senado se lo niega.

“La verdad yo nunca había visto un acto legislativo tan enredado en el Congreso. Estamos apenas a 24 horas de que acabe la legislatura y desgraciadamente una vez más se levantó la plenaria del Senado”, explicó el autor del proyecto, Losada.

Incluso, aseguró que aunque sectores de oposición como Cambio Radical, le habían dicho que votarían a favor de su proyecto, las cuentas ya no le cuadran. “En el Partido de la U solo obtuvimos dos votos; sin embargo, los votos que me duele haber perdido son los del partido Conservador, ya que ellos tomaron la decisión de bancada de anularlos”, mencionó Losada en entrevista con la emisora BluRadio.

El lunes, cuando Alexánder López, decidió dar por terminado el debate aunque faltaban 24 minutos para que se terminara de llamar a lista, y que los congresistas del Centro Democrático le gritaran “tramposo”, el mismo secretario general del Senado Gregorio Eljach explicó por qué se tomó esa determinación y algunos de los escenarios que podría enfrentar esa iniciativa que, incluso, fue respaldada por el expresidente colombiano y Nobel de Paz Juan Manuel Santos.

“Hay mecanismos que establece la Ley Quinta cuando hay inconformidad con las decisiones. ¿Qué pasó? Abrimos el registro para verificar si hay quorum o no. Cuando iba en 53, el Presidente me da la orden de cerrar el registro. Yo la cumplo, lo cierro y anuncio el resultado. Si aparecen otros votos después, ese no es problema del Secretario, es de los congresistas, de las bancadas y partido. Yo no soy ni bancada, ni partido ni congresista. Solo hago mi tarea”, señaló el curtido senador Eljach.

Por ahora, no hay certeza de qué pasará en la plenaria de este martes, pero lo más probable es que, de nuevo, el proyecto no vea la luz. El senador conservado Germán Blanco reiteró que su colectividad rechazará el proyecto en la votación y reiteró que 15 congresistas de cada partido que no quiere la marihuana regularizada en Colombia evidenciarán su sinsabor votando no. Atardecerá y veremos.