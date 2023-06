John Jairo Tréllez y Faustino Asprilla encendieron la redes con provocador mensaje a Millonarios.

El exjugador de la selección Colombia John Jairo Tréllez se ha caracterizado por sus particulares publicaciones en redes sociales a favor del club de sus amores (Atlético Nacional) y en contra de sus rivales. Así mismo, lo viene haciendo otro de los referentes del cuadro antioqueño, Faustino el ‘Tino’ Asprilla, quien recientemente en uno de los programas en los que trabaja de la cadena ESPN le tiró un “vainazo” a Millonarios.

Atlético Nacional y Millonarios definirán el primer campeón de la Liga BetPlay en 2023. Embajadores y verdolagas son dos de los clubes con más hinchada en el país y las fibras que mueve actualmente esta final inédita del FPC tiene a varios con los pelos de punta; y ajeno a este sentimiento no están Tréllez y Asprilla que cada tanto no desaprovechan para ponerle “picante” a esta definición.

Recientemente, en el programa ‘F360′ el ‘Tino’ Asprilla apuntó lo siguiente: “Están llorando desde el 89, acuérdese; le dijo a Antonio Cassale que le contestó (conductor del programa, quien estaba saludando a todos los panelistas): “Con lo del árbitro Hernán Silva, sí, claro. Cómo no voy a llorar. Yo me acuerdo de Hernán Silva”. Después, el tulueño afirmó: “Yo me acuerdo es de Tréllez gambeteando y haciendo goles”.

Este fue el tuit con el que John Jairo Tréllez causó gran polémica. / Imagen @JJTrellezv

Este pequeño fragmento del programa empezó a circular por todas las redes sociales. Y claro, llegó a oídos de un John Jairo Tréllez que no desaprovechó la oportunidad para compartir este clip en Twitter y echarle más leña al fuego: “Toda la razón tiene @TinoasprillaH, lo tienen adentro desde el 89″.

Esta publicación de Tréllez retumbó su perfil y levantó varios comentarios a favor y muchos otros en contra. Como es costumbre en las redes sociales, el folclore y la pasión de los hinchas se hizo notar con respuestas graciosas, desafiantes y de mucho apoyo.

“Por eso es que nadie quiere que gane Millos, ese señor y los hinchas de Millos todos son unos bocones habladores de v*rga”; “Está final es diferente a todas nacional tiene un palmarés superior a millonarios y millonarios tiene un mejor proceso.pero el que pierda va a cargar con una deshonra histórica”; “Fausto la tiene clara. En el 89 murieron para siempre @TinoasprillaH”, escribieron algunos fanáticos.

Este es el fragmento donde Faustino Asprilla empieza debate con Antonio Cassale por el partido de la final entre Nacional y Millonarios. / Video @ESPNFutbolCol

Cuenta falsa promete regalar boletas para la final Atlético Nacional vs Millonarios

Aunque en las redes sociales de ambos clubes ya se hicieron públicos los precios y las formas de adquirir las boletas para los juegos de la final, esto también ha servido para que en redes sociales las personas tengan que estar alertas ante posibles estafas por parte de usuarios que afirman tener entradas para alguno de los compromisos.

Este es el caso de una cuenta falsa en Twitter del periodista argentino Mariano Closs, la cual sobre las 12.00 p. m. del 19 de junio de 2023 publicó un trino en el que aseguró que estaba sorteando cuatro entradas para el partido de vuelta en El Campín, señalando que quienes quisieran ganar las boletas debían comentar y compartir el trino, además de seguir esta cuenta y la oficial de Millonarios.

La publicación que cuenta con más de 120 mil interacciones y más de 1.200 retweets llegó a ilusionar a más de un hincha de Millonarios que sueña con estar en la final frente a Atlético Nacional, sin embargo, varios periodistas que cubren al club bogotano afirmaron que desde la institución bogotana desmienten que se hayan regalado boletas para el partido, como lo especifica el trino de la cuenta falsa del periodista.