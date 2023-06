Video: ante las autoridades se presentó profesor de zumba que agredió brutalmente a una mujer en Chiquinquirá

Funcionaria de la Alcaldía de Chiquinquirá fue golpeada por su pareja Captura de video

Luego de que se conociera el video en el que Cristián Castillo, un profesor de zumba en el municipio de Chiquinquirá (Boyacá), agrediera brutalmente a su excompañera sentimental, una funcionaria de la alcaldía de esa población, el hombre se presentó el domingo 18 de junio ante las autoridades para responder por este caso de violencia intrafamiliar.

El hecho ocurrió el pasado martes 13 de junio, sin embargo, la grabación se hizo viral en redes sociales este fin de semana, por lo que ante la evidencia, el señalado maltratador tomó la decisión, según confirmó en la emisora La W Radio el alcalde de esa ciudad boyacense, Wilmar Triana.

“Está en manos de la Policía Nacional, y será la Fiscalía que logré esclarecer este hecho y ponga punto final”, afirmó en el medio radial el mandatario local.

Triana también indicó que el confeso agresor estaba vinculado con el Instituto de Deporte de la Cultura y Recreación del municipio, donde laboró hasta el pasado 31 de mayo.

“No teníamos antecedentes de esta persona y le confieso que le íbamos a renovar el contrato, pero ahora este personaje quedará fuera y buscaremos otra persona”, agregó en esa emisora el alcalde.

La víctima trabaja en la Secretaría de Hacienda de Chiquinquirá. Cristian Castillo es buscado por las autoridades luego de la brutal agresión a su compañera sentimental. Twitter: @boyacasietedias

Entre tanto, se conoció otro video en redes sociales en que Castillo pide perdón por lo ocurrido y aseguró que estaba alicorado cuando golpeó brutalmente a la mujer víctima.

“Decepcioné a muchas personas; a tantas mujeres que se han acercado a mí (…) Lo lamento mucho. Estaba en estado de embriaguez y no justifico lo que hice y eso estuvo muy mal. Me arrepiento de lo hice. No me he querido ocultar”, señaló el hombre luego de presentarse ante la Personería del municipio.

De acuerdo con el Ministerio Público, Triana acudió con ellos debido a que era buscado por estos hechos y, aunque reprochaban lo ocurrido, señalaron que estarían vigilantes para que le garantizarán el debido proceso, al que se verá abocado por la agresión a su excompañera sentimental.

La golpiza fue en plena vía pública y, de acuerdo con las imágenes, el sujeto, luego de los primeros golpes, toma del pelo a la mujer y la ingresa a una vivienda, donde no cesó con su agresión contra la mujer que labora en la Secretaría hacienda del municipio.

La Comisaria de Familia de Chiquinquirá emitió una medida de protección a la joven debido a la gravedad de los hechos y la Fiscalía ya está al tanto del asunto.