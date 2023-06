Senadora del Pacto Histórico pidió a la Fiscalía allanar un medio de comunicación

La senadora, en su trino, preguntó si el medio de comunicación que pidió allanar contrata testigos falsos para que sean fuentes de sus reportajes contra el Gobierno de Gustavo Petro. Colprensa

El 15 de junio, una fuente anónima reveló que el dinero, que se había perdido de la casa de la ex jefa de Gabinete de Presidencia, Laura Sarabia, no le pertenecían a ella, sino que eran del presidente Gustavo Petro. También dijo que no eran ni los cuatro mil o siete mil dólares o los 150 millones de pesos que se dijo en un principio, sino 3.000 millones de pesos. Tanto el presidente como Sarabia salieron a desestimar esta versión el 16 de junio, ese mismo día, pero al filo de la medianoche, una senadora del Pacto Histórico pidió a la Fiscalía General de la Nación allanar al medio de comunicación que había revelado esta información.

“La Revista Semana debe ser intervenida por la Fiscalía General de la Nación para que encuentren las pruebas que los llevan a hacer esta afirmación ruin”, trinó la senadora Isabel Cristina Zuleta

La senadora del partido de Gobierno, en su tuit, preguntó: “¿Contrata testigos falsos esta revista? ¿A quien le sigue el ejemplo?” para después recordarle al fiscal General de la Nación que “es su obligación actuar ante el delito que comete está (sic) revista”.

La senadora del Pacto Histórico pidió que la Fiscalía General de la Nación intervenga a la revista 'Semana'. Twitter.

El 17 de junio, la senadora volvió a trinar al respecto. Primero dijo preguntando “¿Sino (sic) tiene nada que ocultar cuál es el problema?”. Después reiteró en su ataque a la publicación y “al falso periodismo”, que dijo “se creen superiores a la investigación judicial, a la Fiscalía, a la misma Casa de Nariño, a los jueces, a los tres poderes públicos e incluso superiores al pueblo”.

En seguida recordó: “Todos somos sujetos de investigación, lo único que se pide es que sea objetiva, ecuánime independiente, que busque la verdad” para después arremeter contra el ente acusador “lo que no tenemos hoy con la actual Fiscalía General de la Nación, pero mientras esta cambia ¿a quien (sic) más le pedimos que intervenga en favor de la justicia?”

Periodistas rechazan la petición de la senadora Zuleta

El trino de la senadora del Pacto Histórico provocó el rechazo de distintos periodistas colombianos, como Johana Fuentes que trinó: “Una vergüenza tener a esta persona como congresista”; o Catalina Suárez, que escribió dos trinos al respecto:

“No me sorprende en nada esta señora, que antes pedía que se quemara al opositor y ahora sale con esta perla: “intervenir a un medio de comunicación”. Irracional, Irresponsable e irrespetuosa. Deja en peligro a Revista Semana. Es una vergüenza. Hay que rechazar esto”, dice en su primer trino.

En el segundo escribió: “Isabel Zuleta antes pedía quemar a opositores y hoy pide intervenir un medio de comunicación llamando a la censura. ¿Qué sigue con esta señora?”

La periodista y antropóloga Isabel Caballero Samper también rechazó la petición de la senadora Zuleta: “Esto es muy grave, una senadora del partido de gobierno llamando a que la Fiscalía allane un medio para buscar información sobre una fuente protegida”.

María Antonia García De la Torre, columnista, profesora universitaria y escritora, escribió en Twitter advirtiendo que la propuesta de la senadora ignora las reglas de la democracia, en la que dijo hay otras formas para exigirle transparencia a un medio de comunicación: