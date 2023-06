Mujer que visitó una peluquería terminó pagando casi un millón de pesos por un “descuido”, ¿qué pasó?

El director de Tránsito de Bucaramanga expuso el caso. Getty.

Desde la llegada de Carlos Bueno a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, las medidas para mitigar el número de infractores en las vías de la capital de Santander han aumentado. Desde su cuenta de Twitter, Bueno ha revelado detalles de diferentes operativos realizados en puestos de control en los que han sido multados los infractores en la ciudad.

En las últimas horas, el director de Tránsito de Bucaramanga trinó respecto a un peculiar caso que se registró en la mañana del 14 de junio en la ciudad, en donde una mujer que se estaba tinturando el cabello fue interrumpida por varios agentes de tránsito para notificarle que había estacionado su vehículo en una zona en la que está prohibido parquear, por lo que el procedimiento estético terminó costándole más del doble a la infractora.

La mujer tuvo que salir de la peluquería sin el procedimiento estético sin terminar. @cebuenocad/Twitter

En la publicación, Bueno hizo una analogía en la que aseguraba que aunque dos horas de parqueadero podrían haberle costado a la mujer 5.000 pesos, sumando el tinte de cabello y el comparendo que deberá pagar por estacionar mal, ahora la infractora deberá sacar de su bolsillo más de 700.000 pesos.

“Que su actuar no le quite la paz ni la preocupación opaque el color del cabello. La decisión es: Utilice el parqueadero o no lleve el carro”, fue el mensaje final con el que Carlos Bueno culminó el trinó con el que afirmó busca crear conciencia en los conductores que abandonan los vehículos.

Varios bumangueses respondieron el trino señalando que los precios señalados por el director de Tránsito eran incorrectos, sin embargo, afirmaron que el funcionario tenía razón respecto a dejar los carros en zonas prohibidas.

“Solo le atino al último… El valor de los tintes por ahí pasa hace rato… La hora de parqueadero promedió 3500 en esa zona y para un tinte se toma unas 4 horas si le va bien. ¡Pero sí! Tiene razón, sigue siendo mucho más económico que pagar todo + comparendo”, comento un ciudadano al respecto.

El director de Tránsito de Bucaramanga expuso el peculiar caso.

Además de los comparendos, desde la Dirección de Tránsito de Bucaramanga se ha implementado la instalación de cepos para intentar generar conciencia en los conductores y con ello recuperar el espacio público de la ciudad; de esta forma, el 24 de mayo se registró un caso que generó múltiples reacciones en las redes sociales.

Ya que Carlos Bueno expuso como un corte de cabello le costó más de 500.000 pesos a un joven en Bucaramanga, ya que este dejo su vehículo frente a la barbería en la que estaba siendo atendido, dejando de lado que en ese espacio está prohibido parquear, por lo que hasta el lugar llegaron agentes de tránsito que inmovilizaron el automotor.

“Un corte de cabello que costó 529 mil pesos. Y todo porque dejó botado su automóvil en la vía pública, mientras se mandaba a peluquear. Olvidó que #LaPatrullaDeLaMovilidad sigue recorriendo las calles de la ciudad y no tuvo en cuenta que debía dejar su camioneta protegida en un parqueadero”, afirmó el director de tránsito de Bucaramanga en Twitter.

Pero lo que más llamo la atención de los presentes en el sector fue que el joven salió del establecimiento con el corte sin terminar para intentar recuperar su vehículo, lo que fue tomado con humor por Carlos Bueno, que comparó la presencia del hombre con la bata de la barbería con el superhéroe de DC, Batman.

“No valió que saliera con capa negra, cuál superhéroe arrepentido, porque como diría el narrador deportivo: “ya no había tiempo de llorar””.

El director de Tránsito de Bucaramanga compartió una curiosa anécdota donde un joven salió a medio corte para evitar que su camioneta fuera inmovilizada. Crédito: @cebuenocad / Twitter

El director de Tránsito de Bucaramanga aprovechó la peculiar escena para invitar a los ciudadanos a no dejar los vehículos en zonas en las que está prohibido estacionar, señalando que para hacer trámites cotidianos o procedimientos de corto tiempo es mejor dejar el carro en un parqueadero, ya que de lo contrario podrían terminar pagando grandes sumas de dinero.

“La próxima vez que se vaya a ‘motilar’ y lleve su vehículo, no dé papaya, o sea.......... saque sus propias conclusiones”.