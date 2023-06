Rodallega pronosticó cuáles serán los finalistas del fútbol colombiano

A pesar de tener contrato vigente con Santa Fe, el delantero especuló cómo sería su rendimiento en otro equipo del fútbol colombiano. Independiente Santa Fe

Con ocho goles anotados durante el semestre, Hugo Rodallega se ha convertido en uno de los jugadores más importantes del plantel actual de Independiente Santa Fe, sin embargo, el cariño de los hinchas Cardenales hacia el delantero se ha visto afectado tras las últimas declaraciones del futbolista nacido en Candelaria en el Valle del Cauca.

En las últimas horas, Rodallega fue entrevistado en el programa radial Zona Libre de Humo, allí el atacante reveló la difícil preparación que tuvo que hacer en medio de la temporada con Santa Fe debido a que llegó a pocos días de que iniciara el torneo colombiano y no pudo hacer la pretemporada con el resto del grupo, por lo que tuvo bajar cuatro kilos en 25 días para estar a la par de sus compañeros.

“En ningún momento le presté a tención a lo que decían, en mi interior sabia que debía ponerme a punto físicamente. Yo siempre me preocupé por bajar de peso, ponerme a punto, por el orgullo y el respeto que le tengo a esta profesión y al club que me está acogiendo”, dijo.

A pesar del comportamiento profesional que afirmó haber tenido en enero para poder ser titular, las declaraciones siguientes del delantero hicieron enojar a los hinchas de Independiente Santa Fe, ya que este reveló que aún se sentía enojado por no haber sido contratado por el América de Cali, asegurando que si Tulio Gómez hubiera apostado por su llegada el equipo Escarlata habría podido ser campeón en Colombia.

“Me incomodó al final que no se haya dado lo de América de Cali, según yo ya estaba todo listo. Con el respeto que me merece la hinchada de Santa Fe, hoy puedo decir que si América me hubiera llevado junto a Adrián, Facundo, Darwin y ese combo hubiéramos hecho algo más”, puntualizó Rodallega.

La siguiente respuesta del delantero vallecaucano generó aún más indignación en los fanáticos del club Cardenal, ya que cuando este fue cuestionado por el desenlace de los cuadrangulares finales a los que Santa Fe no clasificó, Rodallega indicó que la final que él quiere que se dé es con el otro equipo de la capital enfrentando a Alianza Petrolera.

“La final que yo quiero que se dé y creo que se va a dar es Millonarios contra Alianza Petrolera”, agregó.

El delantero tiene contrato hasta finales de 2023. @SantaFe - Twitter

Respecto a su actualidad con Santa Fe, el delantero afirmó que el grupo se encuentra concentrado en afrontar la última jornada de la Copa Sudamericana frente a Goias, además indicó que se siente cómodo y querido por la hinchada del club bogotano, señalando que espera terminar su contrato con el equipo bogotano el cual finaliza en diciembre.

“Estoy con Santa Fe y me estoy entregando al 100%. Le he cogido cariño a la hinchada y busco ser recíproco y retribuir dentro de la cancha... Tengo contrato hasta diciembre, sin ninguna cláusula de salida”, afirmó.

El atacante, de 37 años, retornó en 2023 al fútbol colombiano tras 17 años jugando en el exterior, tiempo en el que paso por clubes como Monterrey en México, Wigan en Inglaterra o Trapzonspor de Turquía, por lo que Rodallega afirmó que el talento de los clubes colombianos es similar al nivel internacional, sin embargo, destacó que el crecimiento del rentado nacional se ve estancado por culpa de los dirigentes.

“Yo encontré un futbol colombiano con un gran talento y mucho potencial en los equipos, mi crítica va más que todo a la parte directiva y de organización, organizar el torneo e invertirle a los proyectos para tener equipos más fuertes”, concluyó.