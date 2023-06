Manuel Ranoque, padre de los niños rescatados en el Guaviare, se defendió de las acusaciones de abuso y maltrato

Manuel Ranoque señaló a los abuelos de los menores de estar interesados en los recursos económicos que recibirían de quedarse con la custodia de los niños (Fotos: Ejército Nacional - Twitter)

En medio de la alegría que trajo a todo el país el rescate de los cuatro menores indígenas que estuvieron perdidos durante 40 días en la selva del Guaviare, también hay un panorama negativo que hace referencia a las acusaciones contra el padre de los menores por presuntamente abusar y maltratar a una de las niñas.

Te puede interesar: Padre de los niños rescatados en la selva investigado por maltrato: el Icbf llamará a declarar a un familiar de los menores para que amplíe las denuncias

Manuel Ranoque es el padre biológico de Tien Noriel Ronoque Mucutuy (4 años) y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (un año) y ha hecho las veces del padrastro de las niñas Lesly Mucutuy (13 años) y Soleiny Mucutuy (9 años) durante el tiempo de su relación amorosa con la madre de los menores.

Tras la muerte de Magdalena en el accidente aéreo, Ranoque es el tutor legal de los niños, pero la situación se ha complicado luego de que familiares de la madre lo señalaran de haber intentado abusar sexualmente de una de sus hijastras y de ejercer violencia intrafamiliar contra su pareja sentimental. Es por esto que los niños permanecen bajo el cuidado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Manuel Ranoque, padre de menores que fueron encontrados después de 40 días en la selva del Guaviare. Foto: Ejército

Sobre esas acusaciones, Manuel Ranoque se pronunció en diálogo con La FM y señaló que son inventos en su contra “para intimidarme y dejar mi reputación con el piso, pero ustedes se van a dar cuenta de que eso es mentira”.

Te puede interesar: Abuelo de los niños rescatados en la selva del Guaviare desmintió que la madre de los pequeños hubiese sobrevivido cuatro días: “Eso es mentira”

El hombre insistió en que está llevando a cabo el proceso para que sus hijos estén con él, pero se ha encontrado con las que él señala como falsas acusaciones de los familiares de los niños. Además, insistió en que “está haciendo lo correcto”, teniendo en cuenta que él fue a ayudar con la búsqueda de los menores en la selva, mientras que los otros familiares estaban “en la ciudad, en hoteles”.

Además de defenderse de las acusaciones y señalar que se va a defender a través de abogados por cuenta de la presunta difamación, lanzó fuertes acusaciones contra los abuelos de los menores, padres de Magdalena. “La abuela quería los recursos de los niños para emborracharse con el esposo”, señaló en la emisora.

Un niño sobreviviente de un avión Cessna 206 que se estrelló en la espesa selva es transportado en una camilla después de llegar desde San José del Guaviare, a la base aérea militar de CATAM, en Bogotá, Colombia. 10 de junio, 2023. REUTERS/Luisa González

Según Ranoque, aunque hay denuncias efectivas en su contra por maltrato e intento de abuso, él va a realizar las respectivas contrademanda. Sin embargo, cuando le preguntaron por las denuncias sobre sus presuntos golpes a Magdalena, el hombre señaló que “no, pegar no, para mí pegar significa dejar 20 o 30 días en cama, eso no, nosotros teníamos dificultades” y aclaró que los problemas eran por una infidelidad de su parte.

Te puede interesar: Papá de los menores rescatados en selvas de Guaviare dice que disidencias de las Farc intentaron reclutar a dos de las niñas

El hombre añadió que los problemas con los familiares de su pareja se debe a los recursos económicos que recibirían los niños por parte del Estado para su cuidado. Manuel Ranoque planteó que “esa es la verdad, el abuelo y la abuela están locos, ellos están pensando en la plata, nunca me colaboraron yendo a buscar los niños en la selva, se quedaron en Villavicencio comiendo y durmiendo como marranos”.

Después de 40 días de búsquedas, los cuatro menores de edad que sobrevivieron la caída de la avioneta que cayó a las selvas entre Guaviare y Caquetá. Infobae/Archivo.

Además, el padre de los menores acusó a los abuelos de reclamar la custodia de los niños para obtener el dinero y cuidar de sus otros nietos, “porque a mis hijos ellos nunca los quisieron... Para mí (las acusaciones) no son graves, porque estoy consciente de que no he hecho nada... yo fui a buscar a los cuatro, no sólo a dos”.

Para finalizar, el padre de los menores resaltó que él no ha recibido ninguna ayuda a lo largo de los días que estuvo buscando a sus hijos en la selva, mientras que los abuelos se han quedado con las felicitaciones del Gobierno y los beneficios económicos.

Todo el lío familiar entre los allegados de Magdalena Mucutuy, madre de los niños que falleció en el accidente de la avioneta, y su pareja Manuel Ranoque ha ensombrecido el regreso de los niños con vida tras la odisea que vivieron. Mientras el drama se soluciona, los menores permanecerán bajo el cuidado del Icbf y en las instalaciones del Hospital Militar Central.