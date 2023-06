Mujer hallada en una maleta en el sur de Bogotá también habría muerto asfixiada como Valentina Trespalacios

La víctima no sería de nacionalidad colombiana por lo que ha su identificación se ha dificultado. (Colprensa)

Recientemente se conocieron nuevos detalles sobre el caso de una mujer que fue hallada sin vida en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

A finales de mayo de 2023, un habitante de la calle alertó a la Policía Metropolitana de Bogotá sobre el hallazgo de un cadáver en el interior de una maleta. El descubrimiento se dio cuando el denunciante buscaba entre la basura que ciudadanos dejaron bajo un puente peatonal cerca al hospital de Meissen.

“Se encontró una maleta frente al hospital de Meissen, la cual fue descubierta por un habitante de calle. En su interior, se halló el cuerpo sin vida de una mujer. Actualmente, todo se encuentra en proceso de investigación”, explicó en su momento el comandante operativo de la zona sur de la Policía, el coronel Carlos Montañez.

Luego de varios días sin saberse nada de este caso, el diario El Tiempo reveló la posible causa de muerte de la mujer cuyo cadáver fue hallado en una maleta en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. De acuerdo con ese medio de comunicación, la víctima habría fallecido por asfixia mecánica.

Según un reporte que conoció el diario mencionado, la mujer, que tendría entre 20 y 30 años de edad, fue víctima de abuso sexual. Además, presentaba varias marcas en el cuerpo y una cicatriz en la parte baja del abdomen, como si le hubieran realizado una cesárea. Al parecer, la muerte fue violenta.

Así mismo, se supo que la víctima de este lamentable hecho no sería de nacionalidad colombiana, pues no se ha podido establecer su identidad con los registros de las autoridades nacionales. Según se señaló, sus datos no aparecen en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

La información revelada también establece que las autoridades colombianas ya se habrían comunicado con las de otros países, a los que pudiera pertenecer la mujer asesinada, para corroborar la información y establecer su nacionalidad.

Es de recordar que la investigación para esclarecer este macabro caso está en manos de un grupo élite. Además, las autoridades de la capital del país ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita determinar lo ocurrido en mayo de 2023.

La inseguridad y violencia siguen disparadas en Bogotá

Es de resaltar que recientemente otra mujer fue asesinada en la capital del país. Como estos casos son varios los que se vienen registrando recientemente por lo que la ciudadanía está totalmente atemorizada.

Una joven de 19 años fue asesinada a primera hora el jueves 8 de junio en el barrio Restrepo, en el sur de Bogotá. La mujer, según los primeros reportes del hecho, recibió varios impactos de bala cuando se dirigía a su lugar de trabajo.

El homicidio ocurrió en un transcurrido sector comercial de calzado cerca a la Iglesia Nuestra Señora de La Valvanera. La joven, identificada como Luisa Fernanda Parra, se movilizaba junto a su pareja sentimental.

Según los testimonios de algunos vecinos del sector, hombres fuertemente armados que se movilizaban en una moto negra se acercaron y dispararon en reiteradas ocasiones en contra de la humanidad de Parra, quien terminó en el suelo mientras los sujetos motorizados huyeron.

Debido a la gravedad de las heridas, la joven perdió la vida, mientras que su pareja sentimental con la que vivía en la localidad de Bosa no recibió ninguna herida. Los sicarios no hurtaron ninguna de las pertenencias de la pareja.

Entre las primeras hipótesis de este caso está un ajuste de cuentas por prestamos con los denominados “gota a gota”; sin embargo, serán las autoridades correspondientes quienes luego de las respectivas investigaciones establezcan los móviles del crimen, así como la identidad de los responsables del homicidio.