Juan Carlos Flórez no se guardó nada y calificó a Claudia López de “paquetazo politiquero” y de “oportunista”

El exconcejal Juan Carlos Flórez ha lanzado diversas críticas sobre la gestión de la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

El historiador, escritor y exconcejal de Bogotá Juan Carlos Flórez ha lanzado fuertes críticas contra la alcaldesa Claudia López, y en las últimas horas a través de sus redes sociales la calificó como uno de los “paquetazos politiqueros más grandes” y además de ser una “oportunista”.

En su cuenta de Twitter escribió: “Claudia López resultó uno de los paquetazos politiqueros más grandes. Cuando el izquierdismo iba en ascenso se camufló de izquierdista para ganar la Alcaldía. Poco le faltó para salir a tirar piedra. Y ahora que cree que el derechismo asciende, se volvió derechista. ¡Oportunista!”.

Trino de Juan Carlos Flórez.

Sin embargo, no es la primera vez que Flórez lanza este tipo de comentarios contra la mandataria, pues en otra ocasión, a través de la misma vía, expresó: “Mientras que Claudia López se dedica a la politiquería con su clan familiar, Bogotá está cada vez más abandonada, inundada de basuras, destartalada y poseída por un incivismo que nos hace un inmenso daño a todos. ¿Cuánto más seguiremos eligiendo engañados por propaganda y mentiras?”.

Trino de Juan Carlos Flórez.

También hizo un balance nada favorable con respecto al último cuatrienio en la ciudad: “Los últimos años en Bogotá no trajeron consigo avances importantes en lo que más nos agobia: inseguridad, desastre vial, corrupción, desaparición del civismo, la ciudad convertida en el más grande botadero de basura del país. Claudia López se graduó de politiquera, no de alcaldesa”.

Trino de Juan Carlos Flórez.

Del mismo modo, el exconcejal no guardó críticas por el modo en que la mandataria, cuyo periodo culmina el próximo 31 de diciembre, ha manejado el tema del Metro en Bogotá: “De nuevo la alcaldesa Claudia López engaña a los bogotanos. Ahora dice que “el metro va bien y va a seguir”. Lo que no es cierto. La compañía china fue multada por sus retrasos y a 3 años y 7 meses que Peñalosa otorgara ese funesto contrato no han podido terminar los estudios”.

Flórez critica a la alcaldesa de Bogotá.

Anteriormente, el historiador había lanzado una puya contra el manejo de la seguridad de López: “No le queda bien alcaldesa rehuir su responsabilidad en el manejo de la seguridad ciudadana. Usted, según la Constitución, es la responsable de velar por al seguridad urbana”.

Sobre este punto, López había anunciado medidas para contrarrestar la inseguridad en Bogotá, puntualmente con tres reformas concretas “que impulsaremos en el Congreso por la seguridad y convivencia de Bogotá, para lo cual solicitaremos el respaldo del Gobierno nacional”:

Creación de una policía local de Bogotá, que le ayude a la Policía Nacional y se enfoque en los delitos que atormentan a diario a la ciudadanía. Ajuste al procedimiento judicial para que sea más expedito y evitar la impunidad. Efectivo en detención, judicialización y resocialización. Autorización para que inspectores de policía y alcaldías locales puedan imponer comparendos, multas y sellamientos sin que sea necesaria la presencia de un policía.

Claudia López anunció medidas de seguridad en Bogotá

Sobre otros problemas de la capital, como el caos vehicular debido a la cantidad de obras que se levantan en la ciudad, López señaló en una rueda de prensa que las vías de Bogotá “no están congestionadas por unos marcianos o alguien que nos manda una señal maléfica desde Júpiter”, sino por la manera que decidan moverse cada día.

Igualmente, indicó que, en 10 años, se harán las obras que no se hicieron en 50: “Por no haberlas hecho es que estamos trancados como estamos, porque no hemos construido un transporte público que necesita una ciudad región de 10 millones de personas”.

Luego explicó que ya cuentan con los recursos económicos para ampliar la Autopista Norte y la carrera Séptima: “En este momento, nueve avenidas están ampliándose (…) hay que ampliarlas, hacer más carriles, hacer peatonales. Además, estamos haciendo la primera línea del Metro, en el 2032 vamos a tener segunda línea”.

Bogotá se convirtió en instrumento

En una entrevista virtual para El Sonajero, Juan Carlos Flórez se refirió a las próximas elecciones y, aunque no nombró a la alcaldesa López, sí habló de lo mal que está la ciudad: “La situación de Bogotá en muchos campos es de extrema gravedad. La sensación de muchos ciudadanos es que las cosas se encuentran en una especie de callejón sin salida es muy grande, hay desencanto, hay desilusión inmensa en los votantes de las pasadas elecciones”.

Luego, expresó que “suficientes problemas tiene Bogotá para que un candidato no preparado que tiene en la mente la política nacional, como casi siempre ocurre, donde elegimos alcaldes que lo único que les preocupa es la política nacional y Bogotá es un instrumento y por desgracia los bogotanos nos prestamos para eso”.

Posible lanzamiento de candidatura de Flórez

En el mismo medio, el exconcejal anunció que meditaría con respecto a lanzarse a una posible candidatura para la Alcaldía de Bogotá, y que esa decisión atañe su propia responsabilidad: “La gente se lanza a cargos sin tener la capacidad para asumirlos o los nombran en cargos del sector público en el que no tiene la competencia. Esa falta de profesionalismo le ha hecho un inmenso daño a la ciudad. Se lanza cualquiera y promete el oro y el moro, dice las mentiras que haya que decir y como esto es un circo, la cosa es quién grita más duro o quién denigra más fuerte del otro”.

“Por todo esto es para mí importante reflexionar cuál sería el aporte que una persona como yo podría brindar, porque aquí de lo que se trata es de cuál es la capacidad de afrontar los problemas que la ciudad tiene, no presentándose de izquierdista y luego resultar derechista”, concluyó en clara alusión a la actual alcaldesa.