Esta es la escena de House of Cards que parece inspirada en el escándalo de Armando Benedetti y Laura Sarabia: “Yo te conseguí ese puesto, Linda”

Algo muy similar a lo que le dijo Benedetti a Sanabria

Los escándalos que hoy atraviesa el gobierno colombiano, presidido por Gustavo Petro, son dignos de lo que pareciera ser el guion de una producción cinematográfica. Tanto ha sido su impacto, que seguidores de la popular y aclamada serie House of Cards han rememorado una escena de la producción que, según ellos, recrea, casi a la perfección, lo ocurrido entre Armando Benedetti y Laura Sarabia. “Yo te conseguí ese puesto, Linda”, dice el protagonista, tal y como le dijo el exembajador colombiano en Venezuela a la recién salida jefa de gabinete de Gustavo Petro.

Y es que la coincidencia es grande. El diálogo que sostienen Francis Underwood, interpretado por Kevin Space, y Linda Vásquez, interpretada por Sakina Jaffrey, contiene frases que se asimilan, casi con exactitud, a las que se escuchan en los audios revelados por la revista Semana en los que Benedetti arremete en contra del presidente colombiano y de Laura Sarabia.

En la escena, Linda le informa a Francis que, a pesar de las buenas ideas que tiene, no será postulado para ser secretario de Gobierno, pues es un funcionario más útil dentro del Congreso. “Sé que él te lo prometió, pero las circunstancias cambiaron”, dice Linda al informarle a Underwood que la presidencia decidió tomar una decisión diferente respecto a su futuro profesional.

En respuesta, Underwood señala que le parece injusta la determinación, pues habría sido gracias a él se habían ganado las elecciones. Lo mismo le dijo Benedetti a Sarabia. En la serie, Underwood asegura que se siente usado. “Es una decisión de mierda (...) No habrían ganado sin mí (...) Donativos, patrocinios, escribí todas las políticas de la plataforma de la campaña, aporto años de experiencia en el comité”, le dice Francis a Linda, algo muy similar a lo que le dijo Benedetti a Sanabria.

Mientras que Underwood menciona las palabras ya mencionadas, Benedetti dice: “Nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘Tengo que ir a grabar’, no se qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ‘¿qué hace usted aquí?’ ¿Qué es eso, Laura?”.

“Todo me lo debes a mí, por yo haber nacido además, porque yo soy el que te llevo a donde Petro. Soy el que te doy a conocer, ¿o alguien te hubiera pasado al teléfono si tú hubieras llegado sola a donde Petro? Ni una sola persona”, le reprocha Benedetti a la saliente jefe de gabinete de Gustavo Petro, Laura Sarabia, en los audios filtrados.

El exembajador de Colombia en Venezuela le dice, en las grabaciones, que es una desagradecida, precisamente, por no destacar las acciones que él tomó para que ella llegara a la posición que hizo que fuera reconocida popularmente como la mano derecha de Gustavo Petro.

Según Benedetti, el nombramiento de Laura Sarabia fue hecho, específicamente, por la primera dama del país, Verónica Alcocer. “Te escogió Verónica, y ya sabes por qué”, le dice. De acuerdo con Benedetti, Laura estaba ‘obsesionada’ con él. Esa conclusión la sacó luego de que personas le comentaran que Sarabia solía decir que él ocupaba posiciones que no debía ocupar él sino ella. “Nada mija, eres la pendeja del conjunto residencial ese cagado en donde vivías y ahora eres hijueputa (...) en todo el país”, le comenta.

Armando Benedetti se disculpa por sus palabras

Tras el estallido de la polémica, Benedetti ofreció disculpas al presidente de la República. De la misma manera, aseguró que se trata de una campaña para dañarlo: “He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”.