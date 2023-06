El hermano del ciclista muerto, Germán Chaves, reveló cómo se salvó del fatal accidente

El hermano de Germán Chaves recordó la última conversación que tuvo con su hermano mayor. Foto: @jhonatan_chaves_93

El ciclismo colombiano está de luto debido al trágico accidente que sucedió el domingo 4 de junio en el que un camión acabó con la vida del ciclista Germán Chaves y de su padre.

Las primeras investigaciones señalan que un microsueño pudo ser el causante del fatal momento que acabó con la vida del pedalista del Sistecrédito Team. Su hermano Jhonatan Chaves dio a conocer cómo se salvó de este terrible hecho.

Nuevamente el deporte se ve envuelto en una tragedia y en esta ocasión las víctimas fueron el pedalista de 28 años y su padre, que lo acompañaba durante su entrenamiento en la mañana del domingo. Este fatal accidente ocurrió entre el municipio de Villapinzón y Chocontá, en Cundinamarca, y sucedió luego de que un camión de carga los embistiera.

Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos y en el primer reporte señalaron que, " se ve involucrado un vehículo turbo, del que al parecer el conductor presenta un micro sueño y se sale de la vía, arrollando a dos ciclistas que transitaban por el sector”. El corredor profesional perdió la vida en el lugar, mientras que su padre quedó atrapado en una llanta, fue atendido de inmediato y trasladado al centro hospitalario de Chocontá. El padre del ciclista fue trasladado nuevamente a la Clínica Universidad de La Sabana y pese a los intentos de los trabajadores de la salud por salvar su vida, falleció a las 3:42 p.m.

“La Clínica Universidad de La Sabana se permite informar sobre el ciclista de 49 años, que sufrió un accidente en Chocontá. El paciente fue remitido a nuestra Institución con politraumatismo severo causado por accidente de tránsito, con ventilación mecánica y estado inestable. Se realizaron maniobras de reanimación; sin embargo, a pesar de los esfuerzos médicos, el paciente fallece a las 3:42 p.m. Extendemos nuestras condolencias con sus familiares y hacemos un llamado a la ciudadanía para mantener la responsabilidad en las vías”, resaltó la Clínica Universidad de la Sabana en un comunicado.

El corredor perdió la vida tras haber sido arrollado por un camión. Foto: Sistecrédito Team

“Estaba feliz por lo de la Vuelta a Colombia”

El hermano de Germán Chaves, Jhonatan, recordó a su hermano que estaba muy entusiasmado por participar en la próxima Vuelta a Colombia, también reveló las razones por las que él no estuvo presente en el momento del trágico accidente y aseguró que su madre está “inconsolable” por las pérdidas de sus familiares.

En una charla con El Tiempo el hermano de Germán Chaves manifestó que, “generalmente, nosotros entrenábamos los tres, pero ese domingo no lo hicimos porque estaba de descanso y no salí”. Además, Jhonatan recordó cuál fue la última conversación con su hermano y destacó que estaba muy emocionado por los próximos retos que iba a afrontar, entre ellos La Vuelta a Colombia.

“Estaba muy entusiasmado por correr la Vuelta a Colombia, pues el título en Fusagasugá como que le dio alas… Hablamos el sábado en la noche y el domingo me llamó antes de salir a entrenar. Me contó que estaba feliz por lo de la Vuelta, que tenía mucho ánimo para correrla”, aseguró.

El trágico accidente golpeó a la familia Chaves y Jhonatan aseguró que su mamá está “inconsolable” por lo sucedido y afirmó al medio en mención que hasta ese momento no había podido hablar con la esposa de Germán Chaves y su hija.

El ciclista cundinamarqués Germán Chaves, quien perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo, tenía 28 años. Foto @JeraldineFranco/Twitter

“Jamás podría terminar para expresar el dolor que se siente”

Otra de las personas que lamentó el fallecimiento de Germán Chaves fue Óscar Fernández, corredor del EPM-Scott que tenía una gran amistad con el ciclista del Sistecrédito Team. En una emotiva publicación en sus redes sociales le dedicó algunas palabras a su “hermano” luego de su partida.

“Nunca pensé en hacer un vídeo como este para despedir a un HERMANO, me quedo con un montón de momentos llenos de chistes, de prendas, de forces, de piratazos y de muchos recuerdos que me rompen el corazón, pero siempre feliz de haber podido conocer a ese ídolo y crack que me motivó desde el día uno a ser como él en todos los sentidos. Te vas dejando un gran vacío en mi vida. Hay muchas cosas que quisiera escribir, pero jamás podría terminar para expresar el dolor que se siente. Me quedaré esperando para siempre el día de “mañana” para salir a entrenar. Un abrazo hasta el cielo hasta pronto “papi mayor”, puntualizó el pedalista.