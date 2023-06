Reviven video de Ingrid Betancourt adivirtiendo a Gustavo Petro sobre su relación con Benedetti y otros políticos: “Le vendiste el alma al diablo”

Foto de archivo. En el video Ingrid Betancourt señalaba las razones por las cuales no realizaba una coalición con el entonces candidato del Pacto Histórico. REUTERS/Luisa González

Las redes sociales no son esquivas al escándalo que se ha desatado en el Gobierno nacional tras los audios filtrados del exembajador Armando Benedetti amenazando a Laura Sarabia y refiriéndose al presidente Petro con palabras de grueso calibre.

En esta ocasión los internautas trajeron del recuerdo un fragmento de un debate entre precandidatos a la presidencia del año 2022; allí Ingrid Betancourt había señalado las razones por las cuales no hacía coalición con el entonces candidato del Pacto Histórico.

Betancourt le decía a Petro que no se unía a él ya que le había ‘vendido el alma al diablo’, haciendo referencia a los aliados políticos que estaba sumando en su aspiración por llegar a la presidencia. Se debe recordar que Benedetti fue muy cuestionado por sectores del Pacto Histórico cuando llegó a la campaña de Petro y actualmente es el centro de la polémica desatada en el interior del Gobierno.

“Yo también te he querido mucho, Gustavo, pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo. Cómo puede ser posible que hayas aceptado en y tu campaña a todos aquellos que hemos denunciado, a los políticos más corruptos, los testaferros de gobiernos vecinos. Sabes a quién me refiero. Gente que ha estado en el paramilitarismo...”

La publicación realizada por el usuario Juan Pierre Serna fue completada con la frase: “Ya Ingrid Betancourt lo había advertido: Petro le vendió el alma al diablo. Benedetti lo corroboró”.

Las fuertes declaraciones de Benedetti y la reacción de Petro

Las últimas semanas han sido de suma tensión para el gobierno de Petro, luego de que Marelbys Meza, la exniñera de la hasta entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia, asegurara que tuvo que pasar por una prueba de polígrafo al ser sospechosa del robo de una importante suma de dinero de la exjefa del gabinete presidencial.

El asunto no quedó allí, porque luego se reveló que habrían interceptado ilegalmente la línea telefónica de Marelbys Meza. Por tal escándalo salieron de sus cargos públicos Sarabia y el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti.

Como si se tratase de una película, la trama dio un nuevo giro tras revelarse el pasado 4 de junio unos audios en los que Benedetti amenazaba a Sarabia y aseguraba que gracias a él Gustavo Petro había ganado las elecciones además de afirmar que entraron a la campaña 15.000 millones de pesos que ‘no eran de emprendedores‘.

Aunque Benedetti resaltó desde sus redes sociales que lo expuesto por Semana era un “producto de la manipulación”, le dio una entrevista a la directora de ese medio Vicky Dávila en el que habló de las explosivas filtraciones generando más polémica.

En la conversación que sostuvo con Vicky Dávila dio a entender que así como él consume cocaína, al parecer el presidente también lo hace y que los dineros recolectados por Nicolás Petro en el Caribe podrían ser provenientes de negocios ilícitos.

Por su parte Gustavo Petro ha demostrado su apoyo a Laura Sarabia y le ha indicado a Benedetti que debe responder ante la Fiscalía por lo declarado en los audios. De igual manera mediante su cuenta de Twitter se ha defendido de los señalamientos de presuntos dineros ilegales al interior de su campaña presidencial.

“Es cierto, cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores se mandaba a la gerencia, donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley, los filtros. En gerencia se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley, se aceptaron otros. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial”, trinó el jefe de Estado.

Por su parte Armando Benedetti deberá entregar cuentas sobre sus afirmaciones ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el próximo miércoles 13 de junio.