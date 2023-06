Miguel Polo Polo se fue en contra del Pacto Histórico: “Podrán acabarse entre ellos con traiciones, intrigas y manipulaciones”

El representante a la Cámara crítico la aprobación de la tributaria. Foto: Colprensa

Continúa la polémica por la filtración de los audios en los que el exembajador Armando Benedetti aparentemente amenaza a la exjefa del gabinete presidencial Laura Sarabia, además de mencionar el ingreso de una millonaria suma a la campaña presidencial de Petro y aseverar que por él Gustavo había logrado llegar a la Casa de Nariño.

Pese a que Benedetti indicó mediante su cuenta de Twitter que las filtraciones de la revista Semana fueron manipuladas, desde varios sectores han resaltado el aparente conflicto dentro del partido de Gobierno; uno de ellos fue el representante de las comunidades afro en el Congreso Miguel Polo Polo, quien compartiendo una imagen hizo una similitud con lo que se presume que está pasando en el Pacto Histórico.

Twitter/@MiguelPoloP

La figura de oposición compartió una imagen del libro medieval ilustrado conocido como la ‘Biblia de los Cruzados’, aunque no solamente referenció el caos que asume se vive dentro del partido de Gobierno, Polo Polo también cuestionó a Petro y le solicitó que dejen de mofarse del país y asuma responsabilidades:

“¡Colombia y su gente se respeta! No permitiremos que este desgobierno y su pacto sigan creyendo que lo único histórico que le dejarán al país es pasar de burla en burla y @gustavopetro evadiendo responsabilidades mientras el presente y el futuro del país se encuentra en vilo (SIC)”.

Tweet/@MiguelPoloP

Polo Polo aprovechó la compleja coyuntura para afirmar que continuaran como oposición haciendo control al mandato del presidente Petro: “Podrán acabarse entre ellos con traiciones, intrigas y manipulaciones, pero aquí estaremos para defender el Estado de Derecho y las libertades de cada uno. Desde el legislativo seguiremos haciendo control”.

Las reacciones de Benedetti y Petro

Las últimas semanas han sido de suma tensión para el Gobierno de Petro luego de que la exniñera de Laura Sarabia asegurara que tuvo que pasar por una prueba de polígrafo al ser sospechosa del robo de una importante suma de dinero de la exjefa del gabinete presidencial.

El asunto no quedó allí porque luego se reveló que habrían interceptado ilegalmente la línea telefónica de Marelbys Meza. Por tal escándalo salieron de sus cargos públicos Sarabia junto al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Como si se tratase de una película la trama dio un nuevo giro tras revelarse el 4 de junio unos audios en los que Benedetti amenazaba a Sarabia y aseguraba que gracias a él había ganado las elecciones Gustavo Petro.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, citaron de los audios en el mencionado medio de comunicación.

Aunque Armando Benedetti ha resaltado desde sus redes que lo expuesto por Semana es un producto de la manipulación: “Los audios de Revista Semana han sido manipulados. Pido excusas al presidente Gustavo Petro y a Laura Sarabia por la agresión y el ataque malintencionado que, NO viene de mi parte”.

Ante las grabaciones que reveló la revista Semana el ahora mandatario publicó un comunicado en el que le solicitó que Benedetti acuda ante el ente acusador y profundice sobre sus afirmaciones.

“Creo entender que le pasa a la mente de Armando Benedetti, acepto sus disculpas, pero debe explicar sus palabras ante la fiscalía y el país (SIC)”, le pidió el jefe de Estado.