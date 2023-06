BARCELONA, SPAIN - JUNE 04: Colombian singer Shakira attends the F1 Grand Prix of Spain at Circuit de Barcelona-Catalunya on June 04, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Eric Alonso/Getty Images)

El domingo 4 de junio se desarrolló en el Circuito de Barcelona - Cataluña el Gran Premio de España de la Fórmula 1, y Shakira, quien ya había asistido al GP de Miami el domingo 7 de mayo, volvió a hacer acto de presencia en el evento deportivo.

Te puede interesar: Shakira homenajeó a sus padres con enternecedor video: “Una sonrisa tuya es mi debilidad”

La cantante colombiana compartió una fotografía en su cuenta de Instagram bajo la descripción de: “Nice to be back in Barcelona!”, lo que se traduce a “¡Encantada de estar de vuelta en Barcelona!”. Recordemos que hace poco la barranquillera se mudó con sus hijos de dicha ciudad a Miami, Estados Unidos.

Fiel a su estilo cómodo y fresco, a la intérprete de ‘Inevitable’ se le vio lucir unos tenis en un rosa pálido y una falda blanca en combinación con una camisa de tonos turquesa, rosas, blancos y amarillos que tiene estampados de mariposas, entre otros animales. Sobre su atuendo, la prestigiosa diseñadora de modas italiana Donatella Versace le comentó en su publicación: “Luciendo INCREÍBLE en Versace”.

Te puede interesar: Piqué y Clara Chía pidieron que no pusieran la música de Shakira en una discoteca

Y es que precisamente la blusa que llevó puesta Shakira en el GP de España pertenece a la casa Versace y ¿cuánto cuesta? Pues bien, según la página de la compañía la prenda tiene un precio de COP 6,559,600. Todo un dineral, pero sin duda alguna, fue un look con el que logró resaltar.

El dineral que cuesta la camisa que Shakira lució en el Gran Premio de España de la Fórmula 1

Por otro lado, Shakira estuvo como invitada al evento deportivo en el palco de Mercedes, escudería para la que corre el británico Lewis Hamilton. Esto ha reforzado los rumores de romance entre la estrella pop y el aclamado piloto. Por lo pronto, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido las especulaciones en torno a su supuesta relación.

Shakira disfrutó del Gran Premio de España en la Fórmula 1 y aseguró sentirse feliz de volver a Barcelona. @shakira/Instagram

En cuanto al resultado del GP de España, el podio quedó de la siguiente manera: En el primer lugar Max Verstappen (por Red Bull), seguido de Lewis Hamilton (Mercedes) y en tercer puesto George Russell (Mercedes).

Shakira sorprendió a sus fans con breve versión en acústico de ‘Acróstico’

El 15 de mayo Shakira lanzó ante el mundo el video oficial de ‘Acróstico’, tema en el que sus pequeños hijos Milan y Sasha hacen su debut como cantantes. Un par de días antes la cantante barranquillera ya había estrenado una versión en solitario del tema; sin embargo, fue el videoclip el que se convirtió en el centro de todas las conversaciones por la participación de sus hijos, que son producto de su entonces relación sentimental con el exfutbolista español Gerard Piqué.

Te puede interesar: Hijos de Shakira estarían viviendo un “infierno” por cuenta de los “paparazzi”

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, ¡es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, escribió la artista colombiana en su cuenta de Instagram sobre la colaboración musical que hizo con sus hijos.

La canción, como las que ha lanzado Shakira recientemente con relación a su ruptura con Piqué, ha sido un éxito rotundo, las 86 millones de visualizaciones en YouTube son una prueba de su popularidad. Ahora bien, la también intérprete de ‘Ojos así' cuenta oficialmente con dos versiones de ‘Acróstico’: tanto en solitario como en colaboración con Milan y Sasha. Pero recientemente también quiso darle el gusto a sus admiradores de hacer una pequeña versión en acústico. A continuación, el video: