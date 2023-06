Millonarios confirmó dos bajas sensibles para su partido de Copa Sudamericana: quiénes son y cuándo volverán

Millonarios confirmó la baja de dos jugadores importantes para su siguiente partido de Copa Sudamericana ante América Mineiro. @MillosFCoficial/Twitter.

Luego de vencer al América de Cali por la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2023, Millonarios tuvo que empacar maletas y “salir volado” al aeropuerto para viajar a Brasil, donde enfrentarán su quinto encuentro de la fase de grupos de la Copa Sudamericana ante América Mineiro donde buscarán concretar su pase a octavos de final del torneo internacional.

Te puede interesar: Qué pasa con Mackalister Silva: el capitán de Millonarios podría perderse el partido contra el América

El conjunto Embajador ya aterrizó en suelo carioca, no obstante, dentro del grupo de jugadores que no tomaron del vuelo debido a su no inclusión en la convocatoria se encuentran dos fichas claves del esquema de Alberto Gamero.

Los capitalinos no podrán contar con la presencia de su capitán David Mackalister Silva y la del delantero Fernando Uribe, quienes salieron con molestias del más reciente enfrentamiento ante la Mecha y no fueron tenidos en cuenta por el cuerpo técnico para este choque de Sudamericana.

Te puede interesar: Preocupación en Millonarios por nueva lesión de David Mackalister Silva: Estos serán los partidos que se perderá

Por medio de un comunicado oficial, el club precisó que Uribe sufrió un esguince en su tobillo, mientras que el capitán Silva presentó una molestia en uno de sus isquiotibiales:

“Millonarios FC informa que durante el partido contra América, el jugador Fernando Uribe sufrió un esguince en su tobillo derecho, mientras que el jugador David Mackalister Silva presentó una molestia muscular en el isquiotibial de su pierna derecha. Por tal motivo, no pudieron viajar a Brasil para el partido por CONMEBOL Sudamericana. Ya se encuentran en trabajo de recuperación”.

Otro de los pilares clave de los Albiazules que podría no estar en campo ante Mineiro sería el artillero Leonardo Castro, quien no jugó ante los Escarlatas por una molestia inguinal. Castro si tomó el vuelo con el resto del equipo, pero las probabilidades de que juegue son bastante bajas:

“Millonarios FC informa que Leonardo Castro presenta, una molestia inguinal. El jugador ya se encuentra en trabajos de recuperación”.

Aparte de lo informado por el equipo, en cortas declaraciones fue el propio delantero quien entregó una actualización de su estado físico y no entregó buenas noticias. Castro afirmó que se siente 5/10 listo para jugar, por lo que sería bastante complejo tenerlo 10/10 para este martes 6 de junio, día en el que se disputará el encuentro ante los brasileños:

“Me siento bien, he evolucionado de la mejor manera. Voy a viajar a Brasil. Ahora hay que esperar como seguimos y depende de como estemos, vamos a estar dentro del terreno de juego. De uno a diez, estoy un cinco, esperaremos estos días mientras llega el partido para recuperarnos de la mejor manera para estar de nuevo en las canchas”

No obstante, así como algunos jugadores entran a la enfermería del club, otros salen, lo que representa una buena ventana de optimismo para la afición. Quien regresó a la convocatoria de Millonarios fue el volante Daniel Cataño, quien se reportó con gol ante el América de Cali luego de superar un esguince de tobillo derecho grado dos.

Te puede interesar: El plan de Millonarios FC con Oscar Cortés para que juegue el próximo partido de Copa Sudamericana

Además, si bien el deseo hubiese sido haber llegado más lejos, la eliminación de la selección Colombia sub-20 del Mundial le permitió al cuadro bogotano gestionar rápidamente un vuelo individual para el extremo Óscar Cortés, quien finalizó a totalidad sus responsabilidades con la Tricolor y estará disponible para que Gamero lo tenga en cuenta para este encuentro.

Si los capitalinos se llevan la victoria ante América Mineiro estarán cada vez más cerca de asegurar su presencia los octavos de final del certamen internacional.

Así va la tabla del grupo F de la Copa Sudamericana

1. Millonarios - 10 puntos / +7 diferencia de gol

2. Defensa y Justicia - 9 puntos / +2 diferencia de gol

3. América Mineiro - 4 puntos / +1 diferencia de gol

4. Peñarol - 0 puntos / -10 diferencia de gol