Claudia Sotelo, la reina de belleza ‘plus size’, habló sobre la gordofobia en Colombia: “Hay gente que critica al ver una gorda en estos espacios”

Claudia Sotelo nació en Bogotá y es enfermera y modelo plus size (Infobae - Jesús Aviles)

A partir del 6 de junio del 2023 se realizará en la ciudad amurallada de Cartagena la quinta edición del concurso de belleza Universal Queen, un encuentro Latinoamericano que se caracteriza por resaltar la belleza de la mujer en sus diferentes formas y etapas de vida, allí Claudia Jisela Sotelo Gallego representará a Colombia en la categoría Plus; es decir, la de las mujeres de talla grande.

Sotelo es una enfermera de 28 años que busca a través de su participación en el reinado transmitir un mensaje de empoderamiento a las mujeres de talla grande y sensibilizar sobre la gordofobia que existe en el país.

Esta bogotana desde pequeña ha estado ligada al mundo de las artes y la danza, pero esta es su primera vez participando en un concurso de belleza, puesto que ser reina no ha sido parte de su plan de vida. Su llegada a esto se dio gracias a la labor que realiza en Bogotá a través del grupo de apoyo Por amor a mi vida. “Todas somos mujeres talla plus size, talla grande, todas somos gordas. Allí me encuentro con una persona que me dice que ve en mí las capacidades sociales y de ‘belleza’ que requiere este reinado”., explica sobre por qué terminó de candidata en un concurso de este tipo.

La reina de belleza hace parte de un grupo de apoyo para mujeres de talla grande en Bogotá (Cortesía)

Desde 2019, esta mujer se ha estado preparando en pasarela como modelo curvy, pero señala que la preparación para un reinado de belleza es mucho más exigente. “Creemos que es sólo salir a posar y caminar, pero tiene un trasfondo grandísimo con respecto a la preparación de las habilidades blandas, física y psicológicamente. Esto último porque hay gente que critica al ver una gorda en estos espacios”.

El sentimiento principal que Sotelo manifiesta por su participación en el certamen es felicidad, pero no por su título, sino por el significado de inclusión que la categoría a la que ella pertenece tiene implícito. “Ser mujer y ser ‘diferente’ es tan difícil, pienso en los retos sociales, culturales y hasta de vestimenta que podemos combatir en este proceso”.

Precisamente, para su participación en el Universal Queen 2023 Claudia Sotelo manifiesta que lo que normalmente es un reto en su día a día por su cuerpo, ha sido menos problemático. Se trata de conseguir ropa, algo que muchas personas creen que no sería un problema para las mujeres en general.

Claudia Sotelo pesa 120 kilos y para su debut en el reinado tiene a una diseñadora, pero en la vida cotidiana asegura que es muy complicado encontrar ropa de su talla y que le guste. “Para las mujeres plus size es supremamente difícil encontrar ropa ... Yo en pantalón soy talla 22, en mi parte superior me queda una M o L, pero es demasiado complicado”.

Vivir en Colombia siendo gorda

Esta bogotana de 28 años participa en la categoría Plus del Universal Queen 2023 (Cortesía)

Tener un cuerpo fuera de los estereotipos no sólo implica las críticas y opiniones de la sociedad, sino enfrentarse a los obstáculos que los prejuicios imponen en la moda, la salud y la belleza, los cuales Claudia conoce a la perfección. A través de su trabajo con el grupo de apoyo, la enfermera busca que otras mujeres como ella identifiquen que el problema no está en su cuerpo.

“Las tallas de la ropa acá máximo van hasta 14, entonces hay que buscar lugares específicos. Aparte que una talla 14 igual está reducida. Todo esto nos obliga a vestirnos con licra o con el estampado de señora y ropa ancha. También nos encontramos con la parte social y cultural de que como estamos gorditas tenemos que escondernos o usar solo ropa negra que nos hace ver más delgadas”, explica la actual reina de belleza.

Claudia Sotelo detalla que las personas de talla grande también tienen problemas cuando deciden acudir al médico para hablar sobre algún síntoma que les preocupa o les parece fuera de lo normal y esto es porque incluso los profesionales de la salud asumen que “todo lo que nos llegue a pasar es culpa de nuestro sobrepeso”.

Esta situación la reina de belleza plus size lo vivió en carne propia, cuando en su adolescencia los médicos le mandaban dietas o citas con el nutricionista para que a través de la alimentación bajara su sobrepeso. “Siendo una adulta descubrí que tengo el síndrome de ovario poliquístico y que todo el tiempo no se trató de un desbalance alimentario, sino de uno hormonal, mi problema es metabólico. Además de la genética, porque todos en mi familia son gordos”.

Para Claudia Sotelo para las personas en la sociedad colombiana es muy fácil asumir que una persona que es gorda come demasiado y que la solución al ‘problema’ es la dieta y el ejercicio; sin embargo, ella es una mujer que desde pequeña tiene buenos hábitos de alimentación y deportivos. Asegura que en las consultas médicas no se detuvieron en otros factores para determinar si su sobrepeso se debía a otro factor.

Claudia Sotelo habló de los problemas con la ropa, atención médica y discriminación que enfrentan las mujeres gordas (Cortesía)

“Hay momentos en los que entras a una consulta y lo primero que hacen (los médicos) es mirarte con desprecio. Te dicen ‘pero por qué estás tan gorda, por qué tan subida de peso’ y se atreven a juzgarte desde lo que ven. Una de las mujeres del grupo sufre de tiroides, pero se la descubrieron cuando ya había pasado por mucho, hasta se le había caído el cabello, todo porque siempre la mandaban a dietas, pero no miraban nada más”, detalla la Miss Colombia Plus.

Su intención en el concurso

Aunque Claudia Jisela Sotelo Gallego se reconoce afortunada por haber crecido en un entorno que nunca se burló o la trató de mala manera por su apariencia física, sabe que no todas las personas con sobrepeso, especialmente menores de edad, pueden decir lo mismo.

“Vi el maltrato desde afuera, con la chica gorda del colegio a la que trataban mal y rechazaban, así vi que la gordofobia era una realidad. Dentro de este grupo he visto que hay mujeres que han intentado hasta quitarse la vida porque se sienten rechazadas. Hay gente que las mira con asco, que no las trata y las deja a un lado”, revela Claudia Sotelo.

Para la Miss Colombia Plus esto es lo que más la motiva a participar en el concurso, a pesar de que claramente desea ganar, “pero si no (gano) el mensaje más importante que yo quiero dar es a estas mujeres, que sepan y entiendan que la belleza no es sólo una y que nosotras somos bellas con esas características que nos han hecho ver como defectos”.