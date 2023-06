Por qué Polonía pide que Alemania le pague más de un billón de euros de indemnización 78 años después de la Segunda Guerra Mundial

El 1 de septiembre de 2022, el Instituto Jan Karski de Pérdidas de Guerra presentó el Informe sobre las pérdidas sufridas por Polonia como resultado de la agresión y ocupación alemanas durante la Segunda Guerra Mundial Guerra, 1939-1945 en el Castillo Real de Varsovia.

Aunque en ese momento faltaban tres meses más de conflicto y una bomba atómica para que concluyera definitivamente la Segunda Guerra, con la rendición formal de Japón el 2 de septiembre de 1945, hace 78 años, entre el 2 y el 7 de mayo de ese mismo año, Alemania se rindió ante las fuerzas soviéticas.

Han pasado practicamente ocho décadas durante las cuales diversos países le han pedido reparaciones a Berlín por las pérdidas que las atrocidades de la guerra les ocasionaron, entre las que se destacó la icónica indemnización que se le entregó al Estado de Israel, pese a que su territorio no fue fisicamente atacado.

Así, y solo como anécdota, el 10 de septiembre de 1952 el canciller alemán Konrad Adenauer y el ministro israelí de Exteriores, Mosche Sharett, firmaron un pacto mediante el cual Alemania Occidental, como reparación por la deportación y el asesinato de millones de judíos, se comprometió a transferir a Israel bienes por valor de 3.000 millones de marcos alemanes (1.530 millones de euros al cambio), mientras que otros 450 millones fueron destinados a refugiados judíos asentados fuera de Israel representados por la Jewish Claims Conference (JCC).

Al estar en la orbita tanto alemana como rusa Polonia fue, sin duda, uno de los países que más padeció los avatares de la guerra (y posteriormente del proyecto que terminó siendo la URSS), pero sólo hasta el año pasado le hicieron al estado alemán una solicitud de reparación.

Este ejercicio suscita dos preguntas: ¿Por qué hasta ahora? Y ¿Cómo calcularon el monto de la indemnización? El embajador de Polonia en Colombia, Paweł Woźny, para quien este es un tema de gran importancia le dio respuesta a ambas cuestiones.

Informe sobre las pérdidas

Primero que todo hay que tener encuenta que el 1 de septiembre de 2022 el Instituto Jan Karski de Pérdidas de Guerra presentó el denominado Informe sobre las pérdidas sufridas por Polonia como resultado de la agresión y ocupación alemanas durante la Segunda Guerra Mundial Guerra, 1939-1945 en el Castillo Real de Varsovia.

Aunque descarnado, el gobierno polaco hizo un análisis juicioso de las afectaciones a su país, desde las pérdidas humanas hasta las pérdidas materiales, incluyendo las consecuencias bancarias y patrimoniales, entre otras, con la intención de obtener una respuesta apropiada por parte del gobierno alemán para servir tanto a la justicia como a la verdad histórica.

“Estamos esperando la justicia histórica. Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, fue el país que más daños materiales y humanos por parte de la Alemania Nazi padeció en proporción con su población. Nosotros perdimos más de cinco millones de habitantes, casi la quinta parte de la población polaca; muchas ciudades y pueblos quedaron completamente destruidos, incluida Varsovia, cuya parte occidental quedó destruida en un 90%. Sufrimos enormes daños materiales, la industria y la economía quedaron totalmente devastadas y por eso estamos haciendo esta solicitud”, comenzó por precisar a Infobae Colombia el embajador de Polonia, Paweł Woźny.

Verdad, justicia, reparación y no repetición

Explicó el diplomático que, por orden del gobierno polaco, se creó una comisión especial para evaluar y medir los daños sufridos durante la Segunda Guerra Mundial que concluyó en el exhaustivo informe ya citado, a partir del cual se evaluaron los daños y se calcularon las reparaciones. Este, dicho sea de paso, fue un ejercicio que nunca se había adelantado.

“Quiero subrayar que este es un ejercicio que no está orientado a buscar un conflicto con Alemania. Alemania es uno de nuestros principales socios políticos y económicos en la Unión Europea y no queremos, de ninguna manera, dañar las relaciones con nuestro socio. Sin embargo, pensamos que la buena cooperación entre los vecinos y los socios tiene que construirse sobre la base de verdad, justicia, reparación y no repetición, palabras que los colombianos hoy identifican muy bien, en su búsqueda por reconciliarse con el pasado para construir un país en paz basado en estos cuatro valores”, añadió el embajador.

El gobierno polaco ya le dirigió una nota formal al gobierno alemán, y el informe sobre reparaciones ya fue difundido entre los parlamentaros alemanes y demás miembros del Bundestag para que conozcan y asuman una posición frente al tema. “Alemania tiene que asumir la responsabilidad de los daños y las pérdidas que lamentablemente causaron y por las cuales nunca se pagó una reparación”, añadió el embajador Wozny.

Un millón de euros de indemnización

Ahora, “este informe gubernamental calculó los daños totales tanto humanos como materiales en una suma de más de un billón de euros de hoy. Ese es el montó que se calculó y los propios autores del informe se refirieron a esta como una cifra conservadora que podría ser mucho más alta. Eso es lo que estamos informando de manera abierta y sincera a nuestros socios alemanes, de quienes queremos seguir siendo socios y con quienes queremos seguir cooperando, pero de quienes queremos que asuman la responsabilidad que nucna han asumido”, indicó el embajador polaco en Colombia.

Por último, frente a la pegunta de por qué hasta ahora se hace prioritario en la agenda polaca este ejercicio de reparación, Paweł Woźny indicó lo siguiente:

“Ningún gobierno anterior lo había asumido y en algún momento tiene que hacerse. La justicia tarda pero llega. La reparación tiene que llegar. En todos estos años la situación fue complicada porque Alemania nunca tomó la decisión de pagar reparaciones a Polonia. Se pagaron unas reparciones simbólicas a ciertas personas que fueron victimas de la guerra pero nunca se asumió la responsabilidad de una nación que indemniza a otra. Y después de la guerra la situación se complejizo porque Polonia cayó en la dependencia de la Unión Sovietica, en el bloque comunista”, concluyó Woźny.

Pérdidas humanas más significativas

Durante la guerra Polonía perdió a más de 11 millones de ciudadanos. Muchos olvidan que los principales campos de eterminio estaban ubicados en este país

En 7 años Polonía perdió a más de 11,200,000 ciudadanos. En 1939 había 35.1 millones de habitantes y en 1945 esa cifra se redujo a 23.9 millones. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, la nación polaca necesitó 33 años para reconstruir el potencial humano a niveles pre guerra. Los análisis informáticos indican que se recuperó la cifra de 35.100.000 ciudadanos hasta 1978. Más de 2.100.000 ciudadanos polacos fueron llevados al extranjero como mano de obra esclava. Ellos trabajaron más de 4.881.000 años laborales en más de 200.000 alemanes empresas y granjas durante la guerra. Los alemanes seleccionaron para “alemanizar” a aproximadamente 196.000 niños polacos. Solo se recuperaron 30.000.

Los alemanes tomaron y seleccionaron para "alemanizar" a aproximadamente 196.000 niños polacos. Solo se recuperaron 30.000. (Informe Polaco)

Algunas pérdidas materiales