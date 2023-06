A Mario Ojeda le preocupa “la deriva autoritaria en la que ha caído el presidente Gustavo Petro”

Mario Ojeda fue uno de los invitados al foro 'Quo vadis Colombia' del Interamerican Institute for Democracy. @DemocracyAmericas/Youtube.

Durante el foro Quo vadis Colombia del Interamerican Institute for Democracy, en el que se analizó la situación política y democrática en Colombia, Mario Ojeda, uno de los expositores, advirtió que le preocupa la deriva autoritaria en la que, a su juicio, ha caído el presidente Gustavo Petro desde abril de 2023, cuando se le desbarató su coalición de Gobierno.

Ojeda —Phd en Gobierno del London School of Economics y uno de Political Sciencies de la Univeristy of London en el Reino Unido, también tiene una maestría en Estudios Diplomáticos del Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y es miembro del Consejo Mexicano de Relaciones Internacionales— comenzó su intervención advirtiendo que le preocupa la deriva autoritaria del presidente Petro:

“Veo con preocupación la deriva autoritaria en la que ha caído el presidente Gustavo Petro desde abril, cuando, por el hecho de no contar con la mayoría suficiente dentro del Congreso colombiano para emprender su programa de reformas, pensionaria, laboral y reforma de salud, pues optó por dar un manotazo en la mesa, destituir a los moderados que formaban parte de su gobierno de coalición”

También denunció que el presidente Petro “ha pretendido avanzar, por vía del decreto unilateral, medidas que no han tenido las mayorías necesarias para ser aprobadas en el Legislativo”. Y habló de cuando el jefe de Estado colombiano advirtió que, por su dignidad, era el superior del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa. Sobre esto dijo que es “un acto típico de un autócrata”.

“Pese a todo, en Colombia todavía prevalece el Estado de derecho y hay una separación de poderes, el Ejecutivo está en manos del presidente Petro, pero el poder judicial es un poder independiente, tal como lo estipula el artículo 249 de la Constitución de 1991, todavía vigente en ese país, que el fiscal general de la Nación es autónomo, que la Corte Suprema de la nación es autónoma y sin embargo, pues Petro, en un acto típico de un autócrata se ha referido al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, como su subordinado, y no como aquel que encabeza otro de los tres poderes. Y lo ha acusado, incluso dolosamente, de estar encabezando un golpe de Estado blando contra su autoridad, contra su poder”

Ojeda también se refirió al panorama político en América Latina y a la situación de su país, México. Habló de cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador ha intentado instaurar una narrativa en la que quienes se oponen a su Gobierno son conservadores y reaccionarios “que quieren conservar sus poderes y privilegios”.

Expuso que esta “retórica confrontacional, divisiva” le funciona en distintos sectores y que ve esta misma tendencia en el presidente de Argentina, Alberto Fernández, del que dijo que “también ha llevado a cabo una ofensiva contra el poder judicial, que recientemente dictaminó, falló a favor de suspender los procesos electorales en Tucumán y en San Juan, y bueno, Alberto Fernández los acusó de ser empleados al servicio de Mauricio Macri, otra vez en un expediente muy manido de satanizar, de desautorizar, de desacreditar los fallos del poder judicial”.

Esto mismo lo ha visto en el presidente Petro. Sobre esto dijo: “Lo mismo estamos viendo en la presidencia de Petro, que al no conseguir aprobar estas reformas, está tratando de subvertir el Estado de derecho, y está insertándose en el Estado de derecho todavía vigente en Colombia”.

Según Ojeda, el presidente Petro “no solo ha demonizado o satanizado al poder judicial, sino que ha recurrido a la movilización de milicias campesinas, que han recorrido las calles de Bogotá”, advirtiendo que este no es un recurso nuevo: “es un recurso ya muy utilizado desde el mismo Napoleón Bonaparte y demás regímenes populistas de movilización de clientelas, que buscan intimidar o coaccionar las decisiones de los poderes autónomos del Legislativo, del Judicial”.

También habló de que el presidente Petro “tiene que reconocer que él llegó por un margen muy muy estrecho, el cual no le permite llevar a cabo estas reformas tan ambiciosas que él quisiera de esta manera tan contundente, tan arrolladora como ambiciona, que no ti ene la mayoría en el Congreso, que le permitiría llevar a cabo estas reformas, pero incluso si las tuviera la democracia no es simplemente la tiranía de la mayoría, las democracias se dotan, en sistemas presidencialistas, como los que predominan en nuestro hemisferio, con esto que Montesquieu y Locke tanto apreciaban, y los padres fundadores de los estados Unidos, que es la división de poderes, la idea de pesos y contrapesos, precisamente para evitar las autocracias, para evitar las tentaciones autoritarias”.