Julián Román le abrió un concierto a Daddy Yankee y así lo recordó

El actor recordó cuando tuvo que cantar más de cuatro veces la misma canción en la previa de un concierto del reguetonero.

Los Reyes es una de las novelas más queridas por los colombianos. La producción fue estrenada en 2005 y se consolidó durante su transmisión como el programa más visto en Colombia, obteniendo 37,0% de rating en los hogares y 57,0% de participación nacional; uno de los personajes más recordados es el de Leo Reyes, personificado por Julián Román.

Román fue el invitado del último capítulo de Por la ventana, un pódcast de YouTube presentado por los humoristas Camilo Díaz, Duván Gómez y Deivis Cortés a bordo de un carro en Bogotá; allí el actor reveló varios secretos de producciones en las que trabajó, además de recordar la vez en la que le abrió un concierto al cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

En uno de los capítulos más emblemáticos de Los Reyes, Leo llega hasta la empresa en la que trabajaba Pilar Valenzuela (personaje interpretado por Margarita Muñoz) para dedicarle una canción que él compuso titulada ‘Mi diosa coronada’, que se convirtió en un éxito a nivel nacional por la popularidad que tenía la novela en el país.

Debido al rating que tenía la producción, los directivos del canal planearon que en uno de los capítulos Leo soñará con abrirle un concierto al cantante Daddy Yankee, por lo que pidieron permiso al equipo del reguetonero para que esto pudiera ser grabado en una presentación del artista en Colombia.

Julián Román recordó cómo le contaron que él sería el encargado de abrir el concierto de uno de los máximos exponentes del reguetón en el mundo, sin embargo, minutos antes de que saliera a escenario, Daddy Yankee había cambiado de parecer y ya no quería que el actor se presentara.

“A mí me llaman y me dicen que el fin de semana es el concierto de Daddy Yankee, me dicen “ya hablamos con el man”, entonces es un sueño de Leo que usted le abre al man. Yo llego al estadio y había 50.000 personas, camerinos, todo, y yo solo tenía una canción, esa es la única canción que Leo canta. Cuando ya íbamos a entrar llega un man y me dice que no, que Daddy Yankee había dicho que ya no”.

Román afirmó que en ese momento entendió la postura de Daddy Yankee, ya que el puertorriqueño era uno de los artistas más populares en el mundo, mientras Leo solo era un personaje de una novela, sin embargo, los productores del canal ya habían preparado todo para la grabación de la presentación y lo obligaron a salir al escenario.

“Me dice el productor, ya está la móvil, hay siete cámaras, salga y cante; yo les decía “no me hagan esto, la gente pagó una boleta para ver a este man (Daddy Yankee) y no a este man (se señala a sí mismo)”. Entonces salgo, yo no había apretado tanto en mi vida, había 50.000 personas”.

El actor recordó cuando tuvo que abrirle un concierto al reguetonero Daddy Yankee. Créditos: Canal RCN YouTube.

Pero lo que más sorprendió al actor es que los presentes en el concierto eran seguidores de la novela, por lo que luego de que terminó de cantar La diosa coronada, el público le pedía que la interpretara otra vez, afirmando que tuvo que interpretar el único sencillo que tenía Leo Reyes hasta en cinco oportunidades.

“Termino y toda la gente gritaba “otra, otra”, y yo no tengo otra canción, entonces cante la misma, termino y la gente gritaba “otra, otra”; cinco veces me tocó cantar la misma canción. Cuando iba por la sexta sale alguien de seguridad y me saca”.

A pesar del éxito que tuvo la novela y el cariño que el público le demostraba por su papel como Leo Reyes, Julián Román afirmó que tras finalizar la grabación de Los Reyes estuvo sin trabajo en Colombia por dos años, debido a que los productores lo llamaban para personificar papeles muy parecidos al de Leo y él no se quería encasillar.